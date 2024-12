Un anno senza Refaat Alareer

Un anno fa, il 6 dicembre 2023, veniva ucciso da Israele Refaat Alareer, poeta, scrittore e professore universitario presso l’Islamic University di Gaza City.

Questa è la poesia che ha dedicato alla figlia

Se io dovessi morire

tu devi vivere

per raccontare

la mia storia

per vendere tutte le mie cose

comprare un po’ di stoffa

e qualche filo,

per farne un aquilone

(magari bianco con una lunga coda)

in modo che un bambino,

da qualche parte a Gaza

fissando negli occhi il cielo

nell’attesa che suo padre

morto all’improvviso, senza dire addio

a nessuno

né al suo corpo

né a se stesso

veda l’aquilone, il mio

aquilone che hai fatto tu,

volare là in alto

e pensi per un attimo

che ci sia un angelo lì

a riportare amore

Se dovessi morire

che porti allora una speranza

che la mia fine sia un racconto!