Almeno 100 palestinesi, tra cui circa 35 bambini, sono stati uccisi in tutta Gaza mentre Israele intensificava i suoi attacchi contro l’enclave, violando ancora una volta l’accordo di cessate il fuoco.

Cosa è successo?

Secondo la Protezione Civile palestinese a Gaza, negli ultimi 14 ore gli attacchi israeliani su Gaza hanno ucciso 104 palestinesi.

Almeno 42 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani nella zona centrale di Gaza, 31 nella zona settentrionale e 18 nella zona meridionale.

Martedì Israele ha annunciato di aver ordinato attacchi “potenti e immediati” sulla Striscia di Gaza, sostenendo che Hamas ha attaccato i suoi soldati a Rafah, nel sud di Gaza, e non ha rilasciato tutti i prigionieri israeliani detenuti a Gaza.

Hamas, tuttavia, ha negato ogni responsabilità per l’attacco a Rafah e ha dichiarato in un comunicato di rimanere fedele all’accordo di cessate il fuoco. L’ala militare di Hamas, le Brigate Qassam, ha accusato Israele di aver violato la tregua.

Il presidente degli Stati Uniti ha risposto alle domande dei giornalisti sugli attacchi mortali di Israele a Gaza, a bordo dell’Air Force One.

“Da quanto ho capito, hanno ucciso un soldato israeliano”, ha detto Trump ai giornalisti in risposta alle domande sugli attacchi israeliani a Gaza. “Quindi gli israeliani hanno reagito e dovevano reagire. Quando succede una cosa del genere, devono reagire”, ha aggiunto.

Dopo aver ucciso decine di persone, l’esercito israeliano ha dichiarato che riprenderà l’applicazione dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza dopo aver effettuato più di 30 attacchi.

Secondo il Ministero della Salute palestinese, nelle ultime 14 ore sono stati uccisi 46 bambini e 20 donne, mentre altri 253 sono rimasti feriti.

Israele ha violato il cessate il fuoco?

Sì.

Il capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano, Eyal Zamir, ha minacciato questa settimana che il genocidio a Gaza continuerà nonostante il cessate il fuoco attualmente in vigore.

Zamir ha detto ai comandanti durante una riunione dei vertici dell’esercito che gli obiettivi militari rimangono incompleti finché i corpi dei prigionieri rimangono a Gaza, secondo quanto riportato dal Times of Israel.

“La guerra non è ancora finita”, ha detto Zamir.

Cosa sappiamo

Secondo l’Ufficio stampa del governo di Gaza, da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore il 10 ottobre, Israele ha violato la tregua più di 125 volte. (Il numero non include gli attacchi di martedì).

Le violazioni includono crimini quali sparatorie dirette contro civili, bombardamenti e attacchi mirati deliberati e l’arresto di numerosi civili, a dimostrazione della politica di aggressione continuata dall’occupazione nonostante la fine dichiarata della guerra, ha affermato l’Ufficio dopo che Israele ha intensificato gli attacchi su Gaza.

Israele ha anche trasformato in armi gli aiuti che entrano nell’enclave palestinese e ha affermato che il valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l’Egitto rimarrà chiuso. Secondo l’ONU e le agenzie umanitarie, nonostante il cessate il fuoco che richiede un aumento degli aiuti umanitari a Gaza, non si è ancora verificato un aumento significativo degli aiuti necessari per alleviare la carestia e le sofferenze a Gaza dopo due anni di guerra.

Israele sostiene che le violazioni sono dovute al fatto che Hamas è stato troppo lento nel consegnare i corpi dei prigionieri morti e non ha restituito tutti i corpi.

È corretto?

No.

Secondo quanto riferito, durante i negoziati per il cessate il fuoco i negoziatori di Hamas hanno affermato che la presenza delle forze israeliane e gli attacchi indiscriminati e genocidi che hanno causato distruzione su vasta scala complicherebbero il compito di localizzare i corpi dei prigionieri morti, richiedendo più tempo e maggiori sforzi.

“Durante i negoziati hanno chiarito che dopo il ritiro delle forze di occupazione israeliane saranno necessari tempo e grandi sforzi per raccogliere informazioni sui corpi”, ha detto una fonte di Hamas a MEE.

“Questo è stato chiaro e accettato durante i negoziati. L’accordo firmato includeva una clausola molto chiara al riguardo. La clausola 5 e dell’accordo recitava: ‘Istituzione di un meccanismo di condivisione delle informazioni tra le due parti attraverso i mediatori e il CICR, per scambiare informazioni e intelligence su eventuali ostaggi deceduti rimasti che non sono stati recuperati entro 72 ore o sui resti dei gazawi detenuti da Israele. Il meccanismo garantirà che i resti di tutti gli ostaggi siano completamente e безопасно riesumati e rilasciati. Hamas farà il massimo sforzo per garantire l’adempimento di questi impegni il più presto possibile'”.

Hamas ha rilasciato tutti i 20 prigionieri vivi durante i primi giorni del cessate il fuoco. Negli ultimi giorni ha anche consegnato i corpi di 15 persone.

Trump ha parlato in precedenza della difficoltà di recuperare i corpi dei prigionieri israeliani dalle zone distrutte di Gaza.

“È un processo raccapricciante. Quasi mi dispiace parlarne. Ma stanno scavando. Stanno davvero scavando”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.

“Ci sono zone dove stanno scavando e stanno trovando molti corpi. Poi devono separare i corpi. Non ci credereste. Alcuni di quei corpi sono lì da molto tempo. Alcuni sono sotto le macerie. Devono rimuovere le macerie”, ha detto Trump.

“Alcuni sono nei tunnel, sono morti nei tunnel, che sono molto profondi sotto terra. I tunnel sono alti circa un metro. Riuscite a crederci, un metro di altezza? Hanno vissuto così per molto tempo. È un’atrocità orribile”, ha detto.

L’ala militare di Hamas, le Brigate Qassam, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di aver rispettato gli impegni assunti nell’ambito del piano di Trump per Gaza per quanto riguarda i prigionieri israeliani a Gaza.

“La resistenza ha rispettato quanto concordato e ha consegnato tutti i prigionieri vivi in suo possesso e i corpi a cui ha potuto accedere”, ha affermato.

“Per quanto riguarda i corpi rimanenti, sono necessari sforzi significativi e attrezzature speciali per cercarli e recuperarli, e stiamo compiendo grandi sforzi per chiudere questo capitolo”.

Anche ministri, giornalisti e analisti israeliani stanno spingendo il governo a riprendere il genocidio a Gaza, sfruttando il fatto che tutti i soldati prigionieri sono stati rilasciati.

Hamas, accompagnato dal CICR, si è unito alle squadre egiziane autorizzate da Israele a cercare i resti oltre la cosiddetta “Linea Gialla”. Un portavoce israeliano ha affermato che la squadra egiziana utilizzerà escavatori e camion per le ricerche. La Linea Gialla è una linea di demarcazione non fisica che separa le forze di occupazione israeliane da alcune zone di Gaza, pur mantenendo il controllo su circa il 50% dell’enclave.

Ecco anche un riassunto dei motivi per cui Hamas non è riuscita a trovare tutti i corpi israeliani.