100 palestinesi, per lo più bambini, uccisi mentre Israele intensifica gli attacchi su Gaza nonostante il cessate il fuoco
Almeno 100 palestinesi, tra cui circa 35 bambini, sono stati uccisi in tutta Gaza mentre Israele intensificava i suoi attacchi contro l’enclave, violando ancora una volta l’accordo di cessate il fuoco. Cosa è successo? Secondo la Protezione Civile palestinese a Gaza, negli ultimi 14 ore gli attacchi israeliani su Gaza hanno ucciso 104 palestinesi. Almeno…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie
Parteciperò alla conferenza stampa presso la Fondazione Basso il 19 Mercoledì 19 febbraio. G. Grenga
Riprendo la preghiera di Michel Sabbah: "Signore...riconduci tutti all'umanità, alla giustizia e all'amore."