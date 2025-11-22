Almeno 100 palestinesi, tra cui circa 35 bambini, sono stati uccisi in tutta Gaza mentre Israele intensificava i suoi attacchi contro l’enclave, violando ancora una volta l’accordo di cessate il fuoco. Cosa è successo? Secondo la Protezione Civile palestinese a Gaza, negli ultimi 14 ore gli attacchi israeliani su Gaza hanno ucciso 104 palestinesi. Almeno…