Novembre 22, 2025

100 morti

100 palestinesi, per lo più bambini, uccisi mentre Israele intensifica gli attacchi su Gaza nonostante il cessate il fuoco

Amministratore012 mins

Almeno 100 palestinesi, tra cui circa 35 bambini, sono stati uccisi in tutta Gaza mentre Israele intensificava i suoi attacchi contro l’enclave, violando ancora una volta l’accordo di cessate il fuoco. Cosa è successo? Secondo la Protezione Civile palestinese a Gaza, negli ultimi 14 ore gli attacchi israeliani su Gaza hanno ucciso 104 palestinesi. Almeno…

