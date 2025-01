Articolo pubblicato originariamente su Addameer. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Dopo 15 mesi di genocidio contro il popolo palestinese, l’Associazione Addameer per il sostegno ai prigionieri e i diritti umani accoglie con favore la decisione di cessare il fuoco e fermare il genocidio che da 15 mesi continua a colpire il popolo palestinese. Questa atrocità è costata la vita a migliaia di palestinesi e ha portato all’arresto di altre migliaia di persone durante le campagne di detenzione di massa condotte dalle autorità di occupazione nei Territori palestinesi occupati. La decisione di cessare il fuoco e di scambiare i prigionieri pone fine alle sofferenze degli abitanti di Gaza e di un gran numero di prigionieri nei campi di detenzione e nelle carceri.

Addameer accoglie con favore anche il rilascio dei prigionieri e dei detenuti palestinesi dopo lunghi mesi e anni trascorsi nelle prigioni e nei campi dell’occupazione. Domenica 19 gennaio 2025 ha avuto luogo la prima fase dei rilasci dei prigionieri, che ha incluso la liberazione di 92 detenute e bambini, tra cui 69 detenute, tra cui due minorenni, 20 detenuti amministrativi, 5 condannati, 44 detenuti in attesa di giudizio e 3 detenute che erano state precedentemente rilasciate nell’accordo di scambio del novembre 2023, ma che sono state nuovamente arrestate e ora sono nuovamente liberate grazie a questo accordo.

Nel frattempo, 19 detenute rimangono in carcere, di cui 14 dalla Cisgiordania e dai territori occupati del 1948 e 5 dalla Striscia di Gaza.

Inoltre, sono stati rilasciati 23 bambini, compresi i detenuti amministrativi e quelli in attesa di giudizio. Alcuni degli individui rilasciati avevano superato l’età dell’infanzia ma erano stati arrestati come minori. Questo include anche 3 bambini che erano stati rilasciati nell’accordo di scambio del novembre 2023, ma che sono stati riarrestati e ora sono nuovamente liberati grazie all’attuale accordo.

Fin dal primo giorno dell’aggressione, le autorità di occupazione hanno lanciato campagne di arresti diffusi in varie aree dei Territori palestinesi occupati. Dall’inizio del genocidio fino all’annuncio del cessate il fuoco, le autorità di occupazione hanno arrestato più di 14.300 palestinesi della Cisgiordania e della Gerusalemme occupata, tra cui circa 450 donne e 1.055 bambini. A causa della politica di sparizione forzata praticata dalle autorità di occupazione nei confronti dei detenuti della Striscia di Gaza, non è stato possibile documentare il numero esatto di arresti iniziati dopo l’invasione di terra di Gaza, ma si stima che siano migliaia.

Prima dell’inizio del genocidio contro il popolo palestinese, il numero di prigionieri e detenuti nelle carceri dell’occupazione era di circa 5.200, tra cui 33 donne, 170 bambini e 1.264 detenuti amministrativi. Ora, a seguito delle diffuse campagne di arresti condotte dalle autorità di occupazione contro vari segmenti della popolazione palestinese, il numero attuale di prigionieri e detenuti ha raggiunto le 10.221 unità. Tra questi ci sono 88 donne, tra cui 4 minorenni, 21 detenuti amministrativi, 20 studenti universitari e 6 giornalisti. Inoltre, ci sono 320 bambini, 95 dei quali sono in detenzione amministrativa.

Il numero attuale di detenuti amministrativi supera i 3.400, insieme a più di 3.464 detenuti della Striscia di Gaza, tra cui oltre 1.886 detenuti in base alla legge sul “combattente illegale”. Queste statistiche non includono tutti i detenuti di Gaza che sono stati sottoposti a sparizione forzata.

Il raddoppio del numero di prigionieri e detenuti con l’inizio del genocidio dimostra chiaramente come le autorità di occupazione usino la detenzione come strumento di repressione e controllo contro i palestinesi, oltre che come forma di punizione collettiva volta a fare pressione sui partiti politici palestinesi durante i negoziati per lo scambio di prigionieri. Esse impiegano i mezzi più semplici per detenere il maggior numero di palestinesi senza accusa né processo, attraverso la detenzione amministrativa e la detenzione ai sensi della legge sui “combattenti illegali”.

Tra i crimini commessi dall’occupazione contro il popolo palestinese nella Striscia di Gaza, tra cui uccisioni, distruzioni e sfollamenti forzati, le autorità di occupazione hanno anche cercato di vendicarsi dei prigionieri e dei detenuti nelle loro carceri. Sono stati sottoposti a politiche arbitrarie e di rappresaglia, tra cui il completo isolamento dal mondo esterno, l’inedia e la sete deliberate, la mancanza di strumenti per l’igiene personale, la confisca di vestiti ed elettrodomestici, la negazione delle visite ai familiari e l’incuria medica.

Inoltre, i prigionieri hanno dovuto affrontare torture e maltrattamenti nel corso di mesi di repressione e gravi percosse, che hanno portato alla morte di 56 prigionieri noti durante questo periodo. A questi si aggiungono altri prigionieri morti nei campi, nelle prigioni e nei centri di interrogatorio che ospitano detenuti di Gaza, di cui l’occupazione non ha rivelato l’identità e il numero.

Nello stesso contesto, le forze di occupazione hanno giustiziato diversi detenuti della Striscia di Gaza dopo il loro rilascio. Addameer ha documentato la scomparsa di diversi detenuti prima che potessero raggiungere le loro famiglie, nonostante le autorità israeliane avessero confermato il loro rilascio. Ciò indica che i detenuti liberati sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi subito dopo il loro rilascio.

Le autorità di occupazione non si sono limitate a uccidere direttamente i prigionieri all’interno delle carceri e dei centri di detenzione o a negare le necessarie cure mediche ai detenuti malati. Si sono anche spinte oltre, trattenendo i corpi dei prigionieri deceduti e impedendo alle loro famiglie di dare loro l’ultimo saluto. L’occupazione detiene attualmente i corpi di 65 prigionieri martiri, di cui 54 morti dall’inizio del genocidio, oltre a un numero imprecisato di corpi di prigionieri martiri della Striscia di Gaza.

Nel corso dei lunghi anni di occupazione illegale israeliana, e durante ogni accordo di scambio di prigionieri tra i partiti politici palestinesi e le autorità di occupazione, queste ultime hanno costantemente imposto una serie di misure arbitrarie contro i prigionieri rilasciati. Le autorità di occupazione escludono i prigionieri palestinesi dei territori occupati nel 1948 dalle liste di scambio e cercano di imporre criteri specifici per determinare quali prigionieri possono essere rilasciati. Inoltre, impediscono alle famiglie dei prigionieri di festeggiare la libertà dei loro cari, minacciando e obbligando le famiglie a non esporre striscioni o bandiere quando accolgono i prigionieri rilasciati. Le autorità fanno anche irruzione nelle case con la forza per impedire i festeggiamenti e commettono altre violazioni che accompagnano il rilascio dei prigionieri in base agli accordi di scambio.

Le autorità di occupazione impongono lo sfollamento forzato anche a un certo numero di prigionieri che stanno scontando l’ergastolo, impedendo loro di tornare nelle città di origine, come parte dei tentativi dell’occupazione di sfollare con la forza i palestinesi e di spopolare la terra dei suoi residenti palestinesi. In alcuni casi, le autorità impongono uno sfollamento condizionato, ma spesso non rispettano gli standard e le condizioni concordate durante i negoziati.

La politica di esilio dei prigionieri rilasciati viola palesemente il diritto umanitario internazionale e il diritto internazionale dei diritti umani. L’articolo 49 della Quarta Convenzione di Ginevra proibisce esplicitamente il trasferimento o la deportazione forzata, individuale o collettiva, di persone protette dai territori occupati al territorio dello Stato occupante o di qualsiasi altro Stato, occupato o meno, indipendentemente dalle motivazioni. Inoltre, lo spostamento forzato costituisce una grave violazione ai sensi dell’articolo 147 della Quarta Convenzione di Ginevra ed è un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità ai sensi degli articoli 7 e 8 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

L’articolo 9 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo afferma che “Nessuno può essere sottoposto ad arresto, detenzione o esilio arbitrari”. Questo afferma che lo sfollamento è una pratica proibita e illegale secondo il diritto internazionale. La sua attuazione, a prescindere dalle circostanze o dalle motivazioni, costituisce un crimine contro l’umanità e un crimine di guerra che richiede un’azione penale e un processo internazionali.

Nello stesso contesto, le autorità di occupazione israeliane prendono deliberatamente di mira i prigionieri rilasciati in seguito a scambi di prigionieri con i partiti politici palestinesi, riarrestandoli, ignorando le garanzie e gli accordi presi con le parti che sponsorizzano questi scambi. L’occupazione presenta spesso quelli che chiama “dossier segreti”, sulla base dei quali i prigionieri liberati vengono processati e riportati alle loro precedenti condanne all’ergastolo, come nel caso dei prigionieri rilasciati nell’ambito dell’“accordo Shalit” del 2011. Dopo il rilascio di 1.027 prigionieri palestinesi, le autorità di occupazione ne hanno riarrestati circa 70 e hanno presentato “dossier segreti” contro 49 di loro, annullando così il loro rilascio come parte della loro continua ricerca di prigionieri liberati.

Attualmente, in base ai termini dell’accordo recentemente concluso, le autorità di occupazione hanno deciso di esiliare permanentemente questi 49 prigionieri riarrestati all’estero, continuando la serie di misure arbitrarie imposte contro di loro.

Le autorità di occupazione hanno anche riarrestato 27 prigionieri, comprese le donne, che erano stati rilasciati durante l’accordo di scambio del novembre 2023, mantenendo 18 di loro in detenzione fino ad oggi. Inoltre, le autorità di occupazione si sono ritirate dal loro impegno e hanno rifiutato di rilasciare il quarto gruppo di prigionieri detenuti prima della firma degli Accordi di Oslo. Attualmente, 21 prigionieri detenuti prima degli Accordi di Oslo rimangono nelle carceri dell’occupazione.

L’occupazione prende di mira i prigionieri liberati negli accordi di scambio non si ferma al loro riarresto, ma si estende agli assassinii, in particolare di coloro che sono stati deportati nella Striscia di Gaza durante le guerre sul territorio. Dall’inizio dell’ultima aggressione a Gaza, in ottobre, le forze di occupazione hanno preso di mira le case dei prigionieri liberati e deportati a Gaza, causando la morte di molti di loro e dei loro familiari. Questo fa parte della strategia ripetuta e continua di perseguire e compiere ritorsioni contro di loro, anche dopo il loro rilascio.

La politica di riarresto dei prigionieri rilasciati nell’ambito di accordi di scambio con il pretesto della violazione dei termini di rilascio condizionale è stata codificata attraverso ordini militari israeliani. Nel 2009, l’articolo (186) è stato aggiunto all’Ordine militare n. (1651), consentendo il riarresto dei prigionieri palestinesi rilasciati nell’ambito di accordi di scambio per scontare il resto della loro pena originaria sulla base delle istruzioni di uno speciale comitato militare. Questo processo viene portato avanti senza rivelare le prove su cui si basa il riarresto, basandosi invece su un file segreto a cui né il detenuto né il suo avvocato possono accedere.

Le autorità di occupazione perseguono i palestinesi in tribunali militari privi delle garanzie minime necessarie per un processo equo. Questi tribunali sono illegali e violano il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione. Ciò è stato affermato nel parere consultivo della Corte internazionale di giustizia, che ha dichiarato che tutte le pratiche derivanti dall’occupazione illegale sono di per sé illegali, rendendo necessario il completo smantellamento del sistema giudiziario militare.

Alla luce dei continui crimini dell’occupazione e dei suoi tentativi di sfuggire alle responsabilità, la Corte Internazionale di Giustizia ha emesso un parere consultivo sull’illegalità dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi. Su questa base, Addameer chiede alla comunità internazionale di adempiere alle proprie responsabilità rifiutando di riconoscere l’illegalità dell’occupazione israeliana, lavorando per porre fine all’occupazione e rifiutando tutte le pratiche messe in atto dall’occupazione. Addameer esorta le autorità di occupazione a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri e i detenuti palestinesi, a fermare le politiche di detenzione arbitraria e di sfollamento forzato e a garantire il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale nei Territori palestinesi occupati. Inoltre, Addameer chiede che l’occupazione sia ritenuta responsabile del crimine di genocidio contro il popolo palestinese e di tutti i crimini commessi contro i prigionieri, anche perseguendo e consegnando alla giustizia tutte le persone coinvolte in queste violazioni.