Articolo pubblicato originariamente su Globalist

Foto di copertina: Militari israeliani a Ramallah

Di Umberto De Giovannangeli

Attenzione, problemi in vista: Israele è sull’orlo di un’altra guerra disastrosa. È il titolo-avvertimento di un editoriale di Haaretz.

Questa è la spiega: “Nel 352° giorno della guerra del 7 ottobre, gli attacchi israeliani in Libano aumentano, insieme alla paura di una grande guerra regionale, e non si intravede alcun accordo per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Il rapido ritorno alle proprie case dei residenti evacuati nel nord di Israele è un obiettivo di vitale importanza. Tuttavia, nel concentrarci sulle tattiche non dobbiamo dimenticare l’aspetto principale: l’obiettivo strategico è la salvaguardia delle vite umane e il ripristino della tranquillità in tutti i confini, non le operazioni militari in sé e per sé.

Non dobbiamo dimenticare, nemmeno per un momento, che il governo che sta conducendo l’escalation del conflitto nel nord è lo stesso che da quasi un anno è impegnato in una guerra sempre più complicata e sanguinosa a Gaza. È lo stesso governo di estrema destra guidato da Benjamin Netanyahu e lo stesso Primo ministro miope che trova difficile portare avanti processi a lungo termine e permette che il temporaneo diventi permanente.

Come nella Striscia, il pericolo nel nord è che anche un’azione giustificata si trasformi in un’ubriacatura di potere con conseguenze internazionali. La condanna dei danni diffusi ai civili libanesi innocenti è già stata espressa nei forum internazionali e più Israele sprofonderà nel pantano del Libano, parallelamente a quello del fango di Gaza, più perderà legittimità anche per la campagna del nord.

lungo termine per entrambe le aree è la stessa: un accordo per il cessate il fuoco a Gaza e un accordo per il ritiro di Hezbollah e delle sue capacità a nord del fiume Litani in Libano. La guerra per il ritorno alla vita normale nel nord di Israele non deve portare all’abbandono degli israeliani che vivono ancora nei tunnel della Striscia.

Non dobbiamo nemmeno arrenderci alle voci che in Israele chiedono di mantenere il controllo militare sul campo a Gaza. Ora queste voci militano anche per il ripristino di tale controllo nel sud del Libano. Sembra che siamo troppo veloci nel dimenticare l’alto costo umano di queste “zone di sicurezza”. E dobbiamo essere particolarmente cauti nei confronti delle voci inquietanti che si spingono a chiedere la costruzione di insediamenti in queste aree. Sarebbe meglio – e non è troppo tardi – ascoltare la Casa Bianca che, pur mostrando grande comprensione per le recenti azioni di Israele contro Hezbollah, mette in guardia da una continua escalation di una situazione che può ancora essere risolta con la diplomazia.

Non dobbiamo nemmeno scommettere sulle elezioni presidenziali statunitensi, il cui risultato non garantisce in alcun caso una politica diversa, poiché non esistono soluzioni magiche alle complicate circostanze di Israele. I cessate il fuoco, sia in Libano che nella Striscia di Gaza, alla fine sono solo una questione di tempo. La domanda è quanto sangue verrà versato e quanti ostaggi sopravviveranno fino a quel momento. È meglio agire il prima possibile”.

Tecnologia e politica

Riflette, sempre sul quotidiano progressista di Tel Aviv, Yossi Melman: “L’esplosione quasi simultanea di 3.000-4.000 cercapersone utilizzati dagli agenti di Hezbollah, compresi i principali comandanti, seguita il giorno successivo dall’autodetonazione di dispositivi radio portatili, avrebbe potuto essere un’operazione brillante e innovativa, a dimostrazione del fatto che per i pianificatori di mezzi di spionaggio fantasiosi il cielo è davvero il limite. Ma la sua attuazione è stata sbagliata ed è improbabile che l’intero progetto sia all’altezza delle aspettative dei suoi pianificatori di cambiare le carte in tavola a livello strategico.

I due giorni di esplosioni in Libano sono stati attribuiti al Mossad di Israele. Questa ipotesi si basa su un precedente: Secondo quanto riportato dall’estero, la comunità di intelligence israeliana, guidata dal Mossad, ha eseguito operazioni simili in passato con l’obiettivo di interrompere, infiltrare e sabotare le linee di comunicazione e i materiali di Hezbollah e dell’Iran.

Hezbollah, il suo mentore Iran e Israele hanno giocato al gatto e al topo con le comunicazioni e la sicurezza informatica per decenni. Dopo la seconda guerra del Libano del 2006, Hezbollah ha esposto le apparecchiature di comunicazione utilizzate per gestire gli agenti di Israele e scambiare messaggi tra loro.

Hezbollah, con l’aiuto di ingegneri iraniani, costruì le sue nuove linee e attrezzature di comunicazione. Due anni dopo, l’Iran scoprì che un virus era stato impiantato nei computer delle centrifughe che arricchiscono l’uranio nell’impianto iraniano di Natanz. Il virus, noto come Stuxnet, ha danneggiato le centrifughe e le ha paralizzate per diversi mesi.

Operazioni così sofisticate, che coinvolgono software e hardware, sono pianificate per un lungo periodo e richiedono gli ingegneri, i programmatori, gli scienziati e gli agenti più abili e avanzati del settore.

Si può supporre che la pianificazione e la preparazione dell’operazione dei cercapersone e dei dispositivi radio di Hezbollah, che nel linguaggio dell’intelligence è nota come operazione infrastrutturale, abbia richiesto un periodo di tempo considerevole, probabilmente molti anni, forse addirittura un decennio.

Inoltre, sulla base di precedenti e rapporti stranieri, è probabile che il Mossad abbia utilizzato società di copertura per missioni volte a penetrare, “avvelenare” e danneggiare i sistemi e le attrezzature del nemico. Apre una società che sembra del tutto innocua e legittima, dotata di uffici, telefoni, computer e agenti di acquisto. A volte, addirittura, costruisce i propri magazzini e produce le attrezzature.

Il Mossad vende al nemico attrezzature autentiche e impeccabili per guadagnarsi la sua fiducia. Dopo un po’ di tempo, la società di copertura invia successive spedizioni di macchine difettose o, nel caso dei cercapersone e dei dispositivi radio, di macchine che contengono una piccola quantità di esplosivo da attivare quando arriva il momento giusto e viene dato il giusto segnale.

È opinione diffusa che sia stato il Mossad a creare la società di copertura che, come riportato, aveva sede in Ungheria. Hezbollah, insieme alle sue controparti iraniane, sta conducendo indagini di controspionaggio che potrebbero portare alla scoperta di altre reti, beni, società di facciata e infrastrutture del Mossad che potrebbero avere collegamenti con quella ungherese.

Hezbollah sa che dal punto di vista tecnologico non può competere con la potenza high-tech di Israele. Si sono resi conto più volte di essere diventati trasparenti per gli occhi e le orecchie dell’intelligence israeliana e che le loro reti di comunicazione sono state infiltrate.

Per questo motivo hanno deciso di passare in parte dall’uso di dispositivi di comunicazione moderni, come telefoni cellulari e computer – che possono essere facilmente individuati e violati – a sistemi più semplici come i cercapersone, considerati oggi una “tecnologia di ritorno”. I cercapersone erano obsoleti già vent’anni fa, ma, come i telefoni analogici, i cercapersone sono più difficili da decifrare.

Presumo che operazioni di tale portata e profondità siano destinate a essere un’arma di sorpresa finale, che può essere usata una sola volta. Una volta utilizzata, la metodologia viene smascherata e una preziosa risorsa di intelligence viene bruciata.

Chiunque abbia condotto l’operazione l’ha preparata per il fatidico momento in cui scoppierà una guerra su larga scala con Hezbollah. L’obiettivo era quello di essere un attacco iniziale per scioccare il nemico, seminare confusione e caos tra i suoi ranghi e sfruttare le sue condizioni di debolezza per infliggere un colpo molto più grande.

È quello che fece Israele nel 1967, all’inizio della Guerra dei Sei Giorni. L’aviazione israeliana sorprese l’Egitto con un attacco preventivo che distrusse 400 aerei da guerra che erano seduti come anatre sulla pista. In tre ore l’aviazione egiziana era finita, permettendo alle forze di terra di Israele di entrare nel Sinai e conquistarlo in sei giorni.

Questo è ciò che sarebbe dovuto accadere con i cercapersone di Hezbollah. A mio parere, l’operazione avrebbe dovuto essere solo l’apertura di una campagna più ampia che sarebbe iniziata immediatamente. Non è successo e l’elemento di shock e sorpresa di questo strumento unico è stato sprecato. Perché? Perché è stato dato un ordine così poco saggio?

Supponendo che dietro l’operazione ci sia Israele, la mia conclusione è che sia stato il Primo ministro Benjamin Netanyahu a premere il grilletto. È noto e ben documentato che Netanyahu è principalmente interessato a migliorare la sua posizione nei sondaggi per rimanere al potere, nonostante i suoi colossali fallimenti e le accuse di corruzione a suo carico. In altre parole, come abbiamo visto in passato, il primo ministro è pronto a sacrificare interessi vitali per la sicurezza nazionale pur di mettersi in mostra e raccogliere consensi populisti.

Alcune ore dopo l’esplosione dei cercapersone, i media hanno riportato che l’operazione è stata attivata perché gli agenti di Hezbollah sospettavano un difetto o una contaminazione dei dispositivi. Supponendo che il Mossad sia responsabile dell’operazione, credo che queste notizie siano state diffuse dai collaboratori di Netanyahu per sviare l’accusa di aver attivato l’operazione prematuramente. In altre parole, lo scopo dei rapporti era quello di spiegare che i pianificatori e i decisori non avevano altra scelta che eseguire l’operazione proprio ora.

Se questo è ciò che è successo, ci si chiede dove fossero il capo di stato maggiore Herzl Halevi e il capo del Mossad David Barnea per frenare e consigliare a Netanyahu di non attivare prematuramente un così inestimabile gioiello della corona.

Lo scopo originario di questa operazione era quello di salvare vite israeliane. Se e quando Israele intende invadere il Libano con gli stivali sul terreno, Hezbollah risponderà lanciando un massiccio bombardamento di centinaia, se non migliaia, di razzi, missili e droni che colpiranno i soldati e i civili israeliani in tutto il Paese. Lo strumento centrale dei sistemi di comando e controllo di Hezbollah erano i cercapersone e i dispositivi radio che sarebbero stati attivati per dirigere l’attacco. Sembra che Israele sia riuscito a sabotare i cercapersone inibendo così, anche se parzialmente, l’attacco di Hezbollah.

Ma ora che questo impressionante strumento è stato smascherato conclude Melman – Hezbollah e l’Iran faranno i compiti a casa, trarranno lezioni operative e di intelligence, acquisteranno un altro sistema di comunicazione più sicuro e chiunque sia dietro l’attacco dovrà ricominciare da zero”.

Gaza, ora il Libano. La potenza militare, e tecnologica, messa al servizio di un governo bellicista, per il quale la guerra non è strumento ma fine. E per Benjamin Netanyahu l’assicurazione sulla vita politica.