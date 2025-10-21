Chi è Marwan Barghouti e perché Israele non lo rilascia?

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Eye. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Di Daniel Tester

Previsto come possibile futuro presidente della Palestina, il politico di Fatah ha subito aggressioni in una prigione israeliana

I colloqui per il cessate il fuoco volti a porre fine al genocidio di Israele a Gaza hanno portato al rilascio di quasi 2.000 prigionieri palestinesi in cambio di 20 ostaggi israeliani.

Ma un palestinese era assente dalla lista: Marwan Barghouti, che è salito alla ribalta come alto funzionario di Fatah ed è il prigioniero di più alto profilo di Israele.

Barghouti è il politico palestinese più popolare, secondo i sondaggi d’opinione, ed è considerato in grado di comandare l’unità della società palestinese.

Ma è imprigionato in Israele dal 2002, dove sta scontando cinque ergastoli per il suo presunto ruolo negli omicidi durante la Seconda Intifada.

Middle East Eye spiega l’importanza di Barghouti e cosa potrebbe significare per il futuro della Palestina.

Come è entrato in politica Barghouti?

Marwan Barghouti è nato il 6 giugno 1959 nel villaggio cisgiordano di Kobar, una povera comunità rurale palestinese. Uno dei sette figli di un operaio, aveva appena compiuto otto anni quando Israele iniziò l’occupazione della Cisgiordania nel corso della guerra arabo-israeliana del 1967.

I membri della famiglia raccontano come la sua consapevolezza politica si sia formata fin dalla tenera età, non da ultimo quando Barghouti vide i soldati israeliani assaltare il suo villaggio e sparare al suo cane.

A metà dell’adolescenza, Barghouti si unì a Fatah, guidato da Yasser Arafat e il gruppo più grande dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina. In quel periodo, Fatah operava come movimento armato clandestino, combattendo spesso contro le forze israeliane che occupavano la Cisgiordania.

A 18 anni, Barghouti fu arrestato dalle autorità israeliane e in seguito disse di essere stato picchiato e torturato dagli agenti israeliani.

Barghouti ha dichiarato al New York Times nel 2017: “Un soldato israeliano mi ha costretto a divaricare le gambe mentre ero nudo nella stanza degli interrogatori, prima di colpire i miei genitali.

“L’interrogatore mi ha poi deriso, dicendo che non avrei mai procreato perché le persone come me partoriscono solo terroristi e assassini”.

Condannato per aver preso parte ad attività insurrezionali contro l’occupazione israeliana, trascorse i successivi quattro anni e mezzo in prigione.

Dopo il suo rilascio nel 1983, Barghouti si è iscritto all’Università di Birzeit, fuori Ramallah, per studiare storia e scienze politiche. Divenuto uno studente attivista, ha fatto rapidamente carriera all’interno di Fatah, subendo altri arresti per attività attivistiche prima che Israele lo deportasse in Giordania nel 1987.

Mesi dopo, nel dicembre 1987, è iniziata la Prima Intifada, che è proseguita per cinque anni. Durante questo periodo, Barghouti si è limitato a raccogliere il sostegno internazionale per la ribellione.

Barghouti rimase in esilio fino al 1993, quando il suo ritorno in Cisgiordania fu negoziato nell’ambito del processo di pace degli Accordi di Oslo.

Cosa ha fatto Barghouti durante la Seconda Intifada?

Nel 1994, dopo il suo ritorno in Cisgiordania, Barghouti divenne vice di Arafat nella cerchia più ristretta di Fatah.

Fatah si impegnava ora apertamente con i funzionari israeliani, in seguito agli accordi di riconoscimento reciproco negoziati con gli Accordi di Oslo. Ma l’espansione degli insediamenti israeliani e le restrizioni agli spostamenti imposte dagli accordi lasciarono molti palestinesi disillusi dal processo di pace.

L’assassinio nel 1995 del Primo Ministro israeliano Yitzhak Rabin, che aveva firmato gli accordi, da parte di un israeliano esacerbò ulteriormente le tensioni.

Con Arafat sempre più danneggiato dagli accordi frammentari che aveva negoziato, il profilo di Barghouti è cresciuto con l’aumento dei disordini in tutta la Palestina occupata.

Il 28 settembre 2000, il leader del Likud Ariel Sharon provocò i palestinesi quando prese d’assalto i cortili della Moschea di Al-Aqsa, uno dei luoghi più sacri dell’Islam. Questo scatenò la Seconda Intifada, che sarebbe durata cinque anni e di cui Barghouti fu uno dei principali leader.

Ahmad Gloneim, ex membro del Consiglio rivoluzionario di Fatah con Barghouti durante la Seconda Intifada, ha dichiarato a MEE che durante questo periodo “Barghouti ha iniziato a essere visto come una figura molto vicina al popolo palestinese”.

“Non era il tipo di leader che poteva passare il suo tempo viaggiando da una capitale all’altra. Guidava le manifestazioni in maglietta e pantaloni, ed era ampiamente visto come un padre di famiglia e un normale cittadino”, ha detto Gloneim.

Alla fine del 2000, la Seconda Intifada era passata dal lancio di pietre e dalla disobbedienza civile al confronto armato tra l’esercito israeliano e le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa di Fatah e altre fazioni palestinesi.

Nel 2002 Barghouti era un obiettivo chiave per le forze israeliane, sfuggendo per poco a diversi tentativi di assassinio e trascorrendo lunghi periodi in clandestinità.

Noto per il suo comportamento calmo, Barghouti una volta uscì dal nascondiglio per andare a trovare la sua famiglia. Gloneim, che era con lui, ricorda di aver avvertito l’avvicinarsi di un carro armato israeliano. Barghouti rispose: “Stai zitto, spaventerai i bambini”.

Dopo che attentati suicidi e attacchi di cecchini delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa hanno scosso Israele, Barghouti è stato rintracciato attraverso un’intercettazione telefonica e arrestato dalle autorità israeliane.

Processato da un tribunale israeliano, Barghouti è stato condannato per aver pianificato attacchi che hanno ucciso cinque persone ed è stato condannato a cinque ergastoli per omicidio. Barghouti ha a lungo negato di controllare le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, un’alleanza di gruppi militari legati a Fatah.

Contestando la legittimità di Israele nella Palestina occupata, Barghouti non ha offerto alcuna difesa formale, rifiutando anche qualsiasi legame con gli attacchi.

Un’inchiesta dell’Unione interparlamentare ha rilevato “numerose violazioni del diritto internazionale” durante il processo.

Nimer Sultany, lettore di diritto pubblico presso la School of Oriental and African Studies di Londra e caporedattore del Palestine Yearbook of International Law, ha dichiarato a MEE che Barghouti ha affrontato un processo politico.

“Il processo a Barghouti ha evidenziato la criminalizzazione da parte del sistema giuridico israeliano della resistenza palestinese e della sua lotta per la libertà dall’occupazione e dall’apartheid.

“Sebbene Barghouti fosse l’imputato, il vero obiettivo era Yasser Arafat e la Seconda Intifada. Israele ha cercato a lungo di stigmatizzare i leader e gli attivisti palestinesi con l’etichetta di terrorismo e criminalità”.

Quando Yasser Arafat morì nel 2004, Barghouti – l’uomo a lungo considerato il suo erede – si trovava in un carcere israeliano di massima sicurezza.

Nel 2006, nella sua ultima intervista televisiva, Barghouti ha discusso le accuse con il canale britannico Channel 4 News.

“Gli israeliani considerano tutti coloro che si oppongono all’occupazione come terroristi, ma non è vero. Non credo che gli israeliani siano adatti e qualificati per descrivere le persone come tali”.

Cosa è successo a Barghouti da allora?

Barghouti è stato imprigionato in Israele dal 2002, spostato tra strutture di massima sicurezza. Ha affrontato lunghi periodi di isolamento, tra cui uno durato tre anni.

Una volta uscito dall’isolamento, Barghouti ha iniziato a tenere corsi universitari in carcere.

Nel 2010, il suo dottorato in scienze politiche è stato accettato dall’Università del Cairo (il suo avvocato ha fatto uscire di nascosto la sua tesi sulla democrazia palestinese, una pagina alla volta).

Nel 2017, mentre si trovava nel carcere di Hadarim, Barghouti ha guidato 1.000 prigionieri palestinesi in uno sciopero della fame contro le violazioni dei diritti umani da parte di Israele.

In un op-ed per il New York Times, Barghouti ha scritto: “Israele ha stabilito un doppio regime legale, una forma di apartheid giudiziario, che fornisce l’impunità virtuale agli israeliani che commettono crimini contro i palestinesi, mentre criminalizza la presenza e la resistenza palestinese”.

“I tribunali israeliani sono una farsa di giustizia, chiaramente strumenti dell’occupazione coloniale e militare”.

Come per molti prigionieri e detenuti palestinesi, le condizioni di detenzione di Barghouti sono peggiorate dopo l’attacco guidato da Hamas al sud di Israele del 7 ottobre 2023, secondo la sua famiglia e altri detenuti.

Essi affermano che i libri di Barghouti sono stati confiscati e il cibo e l’acqua sono stati razionati, facendogli perdere 10 kg.

Il suo accesso alla famiglia e alle visite legali è stato ulteriormente limitato, con alti esponenti palestinesi che hanno accusato le autorità israeliane di sottoporre Barghouti a “isolamento, tortura e tentativi di costringerlo, umiliarlo e picchiarlo, mettendo in pericolo la sua vita”.

Nell’agosto 2025, è emerso un filmato di 13 secondi in cui il ministro della Sicurezza nazionale israeliano di estrema destra Itamar Ben Gvir minacciava Barghouti nella sua cella.

Nel video, che è stato condannato dal capo delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk, Ben Gvir dice a Barghouti: “Chiunque si metta contro il popolo di Israele, chiunque uccida i nostri bambini, chiunque uccida le nostre donne, noi lo annienteremo”.

La clip segna le prime immagini di Barghouti in quasi un decennio.

Nel settembre 2025, Barghouti è stato picchiato fino a perdere i sensi da otto guardie carcerarie israeliane durante il trasferimento di prigioni, secondo i detenuti palestinesi rilasciati nell’ambito dell’accordo di scambio di prigionieri il mese successivo.

L’Asra Media Office, che si occupa delle questioni relative ai prigionieri palestinesi, ha dichiarato che Barghouti “ha perso conoscenza e ha subito fratture a quattro costole a seguito del pestaggio”.

Cosa sostiene Barghouti?

È difficile capire il punto di vista di Barghouti sui recenti sviluppi politici, dato che gli è stato impedito di rilasciare interviste durante il genocidio di Israele a Gaza.

Ma da tempo sostiene un riavvicinamento diretto con i funzionari israeliani e appoggia la soluzione dei due Stati.

Durante la prigionia, Barghouti ha imparato a parlare correntemente l’ebraico e l’inglese, il che gli ha permesso di confrontarsi con politici di tutte le parti.

L’ex ministro delle Finanze del Likud Meir Sheetrit, che ha negoziato con Barghouti negli anni successivi agli accordi di Oslo, ha dichiarato a The Economist nel 2024: “Ha sostenuto la pace, totalmente. Una vera pace con Israele. Siamo diventati molto amici”.

Nella sua ultima intervista del 2006, Barghouti ha dichiarato a Channel 4 News di aver esortato Hamas a partecipare a elezioni democratiche invece che alla lotta armata.

Riferendosi agli omicidi e alle uccisioni di civili israeliani durante la Seconda Intifada, Barghouti ha dichiarato: “Nessuno può giustificare l’uccisione di civili, donne e bambini in nessuna parte del mondo.

“Dovrebbero essere fuori dal gioco, in Palestina o in Israele”.

Ha aggiunto: “È un crimine rapire i giornalisti, o rapire gli stranieri. Lo condanno e spero che non si ripeta”.

Ha invece affermato che: “I palestinesi devono dare una possibilità a qualsiasi sforzo di [mediazione] internazionale, regionale, e noi lo faremo”.

Ma Barghouti ha anche sostenuto che: “Il popolo palestinese ha il pieno diritto di resistere all’occupazione israeliana”.

Cosa è stato detto su Barghouti?

Le richieste di liberazione di Barghouti sono state frequenti negli ultimi vent’anni, sia in Palestina che altrove.

Barghouti gode del rispetto della leadership di Hamas, il rivale politico di Fatah, che da tempo ne invoca la liberazione.

Durante lo scambio di prigionieri del 2011 che ha garantito il rilascio di Yahya Sinwar, un architetto degli attacchi del 7 ottobre, anche Hamas ha chiesto la libertà di Barghouti. Israele ha rifiutato.

Hamas ha chiesto nuovamente il rilascio di Barghouti durante i negoziati per lo scambio di ostaggi nell’ottobre 2025, così come i mediatori Egitto e Qatar.

Ma Barghouti è forse il più prezioso di tutti i prigionieri palestinesi detenuti da Israele.

Una fonte vicina alla famiglia di Barghouti ha riferito a MEE che i mediatori, tra cui l’inviato statunitense Steve Witkoff, hanno firmato una lista di prigionieri che includeva Barghouti, prima che il suo nome fosse rimosso unilateralmente dall’Ufficio del Primo Ministro israeliano all’ultimo minuto.

Secondo l’emittente israeliana Channel 14, la libertà di Barghouti rappresenta una linea rossa per Ben Gvir, che da tempo si oppone alla soluzione dei due Stati a favore dell’annessione israeliana della Cisgiordania, di Gaza e di Gerusalemme Est.

Ben Gvir potrebbe mettere a rischio il governo di Netanyahu se ritirasse i suoi deputati dalla coalizione di governo del Likud.

Tuttavia, diversi politici israeliani di spicco hanno chiesto la liberazione di Barghouti. Nel 2007, Shimon Peres disse che avrebbe graziato Barghouti se fosse stato eletto, salvo poi rimangiarsi la promessa quando fu eletto lo stesso anno.

Più recentemente, figure dell’intelligence come l’ex capo dell’intelligence interna dello Shin Bet Ami Ayalon e l’ex direttore dell’intelligence estera del Mossad Efraim Halevy hanno chiesto il rilascio di Barghouti.

In un’intervista rilasciata alla radio pubblica israeliana nel febbraio 2025, Halevy ha dichiarato: “Barghouti è popolare tra il suo popolo, ha una posizione chiara, parla bene l’ebraico ed è in grado di negoziare, tutti elementi che lo qualificano per guidare un nuovo percorso”.

Cosa succede ora a Barghouti?

Non è stata fissata una data per il rilascio di Barghouti. Con i restanti prigionieri israeliani liberati da Gaza come parte dell’accordo per il cessate il fuoco, i gruppi palestinesi hanno ora meno potere contrattuale per spingere per il rilascio dei palestinesi nelle carceri israeliane.

All’estero, ci sono richieste per il suo rilascio. Nel Regno Unito, ad esempio, sia il Partito Verde che i Liberaldemocratici hanno sollevato separatamente il suo caso con il Primo Ministro britannico Keir Starmer.

Ma molti in Israele e Palestina preferirebbero che rimanesse in carcere.

È certamente considerato una minaccia elettorale per il Presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas, che è estremamente impopolare e che compirà 90 anni a novembre.

E per gli israeliani che sostengono l’annessione della Cisgiordania, il sostegno di Barghouti a una soluzione negoziata a due Stati è considerato una minaccia.

Arab Barghouti, figlio di Barghouti, ha dichiarato a MEE che le recenti aggressioni subite da Barghouti in carcere rappresentano una chiara minaccia per la sua vita e che solo la pressione della comunità internazionale potrebbe garantire la sua sopravvivenza.

Abbiamo già perso 76 prigionieri politici palestinesi in carcere e non aspetteremo che mio padre perda la vita”.

“Si tratta di una figura unificante, un leader di cui si fida tutto il popolo palestinese, e proprio per questo rappresenta una minaccia per l’attuale governo israeliano”.