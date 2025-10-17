Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

I funzionari sanitari di Gaza affermano che molti dei 90 corpi restituiti portano segni di violenza e di possibili esecuzioni.

Il Ministero della Sanità di Gaza ha dichiarato di aver ricevuto, tramite il Comitato Internazionale della Croce Rossa, le salme di 45 palestinesi detenuti da Israele, portando a 90 il numero totale di corpi restituiti nell’ambito di un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.

Le équipe mediche stanno continuando a esaminare, documentare e preparare i corpi per la consegna alle famiglie “in linea con le procedure e i protocolli medici approvati”, ha dichiarato il Ministero della Salute in un comunicato di mercoledì.

In base a un accordo di cessate il fuoco sostenuto dal presidente statunitense Donald Trump e volto a porre fine alla guerra di Gaza durata due anni, Israele avrebbe dovuto consegnare i corpi di 15 palestinesi per ogni israeliano deceduto restituito. Lunedì sono stati restituiti i resti di 45 persone.

I palestinesi attendevano informazioni sui corpi arrivati all’ospedale Nasser martedì e mercoledì. La squadra forense ha descritto condizioni inquietanti, con segni di abusi fisici.

Alcuni dei corpi palestinesi erano bendati e ammanettati, il che indica che potrebbero aver avuto luogo “esecuzioni sul campo”, hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera.

Ci si aspetta che Israele consegni altri corpi, anche se i funzionari non hanno detto quanti siano in sua custodia o quanti saranno restituiti. Non è chiaro se i corpi siano stati dissotterrati dai cimiteri dall’esercito israeliano durante l’offensiva di terra o se appartengano a detenuti uccisi durante l’assalto israeliano. Per tutta la durata della guerra, l’esercito israeliano ha riesumato corpi come parte della ricerca dei resti dei prigionieri.

Mentre le squadre forensi esaminavano i primi resti restituiti, mercoledì il Ministero della Salute ha diffuso le immagini di 32 corpi non identificati per aiutare le famiglie a riconoscere i parenti scomparsi.

Molti apparivano decomposti o bruciati. Ad alcuni mancavano arti o denti, mentre altri erano ricoperti di sabbia e polvere. I funzionari hanno detto che le restrizioni israeliane sul permesso di far entrare a Gaza attrezzature per il test del DNA hanno spesso costretto gli obitori a basarsi sulle caratteristiche fisiche e sui vestiti per l’identificazione.

La squadra forense che ha ricevuto i corpi ha detto che alcuni sono arrivati ancora incatenati o con segni di abusi fisici.

“Ci sono segni di torture e di esecuzioni”, ha dichiarato Sameh Hamad, membro della commissione incaricata di ricevere i corpi all’ospedale Nasser.

I corpi appartenevano a uomini di età compresa tra i 25 e i 70 anni. La maggior parte aveva delle fasce al collo, tra cui uno che aveva una corda intorno al collo. La maggior parte dei corpi indossava abiti civili, ma alcuni indossavano uniformi, il che fa pensare che fossero combattenti palestinesi.

Hamad ha detto che la Croce Rossa ha fornito i nomi solo di tre dei morti, lasciando molte famiglie incerte sulla sorte dei loro parenti.

La guerra di Israele contro Gaza ha ucciso quasi 68.000 palestinesi dall’ottobre 2023, secondo il Ministero della Salute. I funzionari palestinesi affermano che il bilancio reale potrebbe essere molto più alto, con decine di migliaia di corpi che si ritiene siano sotto le macerie.

Altre migliaia di persone risultano disperse, secondo la Croce Rossa e l’Ufficio centrale di statistica palestinese.

Rasmiya Qudeih, 52 anni, ha aspettato fuori dall’ospedale Nasser, sperando che suo figlio fosse tra i 45 corpi trasferiti da Israele mercoledì.

È scomparso il 7 ottobre 2023, il giorno dell’attacco guidato da Hamas. Le è stato detto che è stato ucciso da un attacco israeliano.

“Se Dio vuole, sarà con i corpi”, ha detto.

Il Ministero della Salute ha diffuso un video che mostra gli operatori sanitari mentre esaminano i corpi, affermando che i resti saranno restituiti alle famiglie o sepolti se non identificati.

Gruppi per i diritti e una Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite hanno accusato Israele di aver commesso un genocidio a Gaza, e il Sudafrica ha presentato un caso di genocidio alla Corte internazionale di giustizia. Israele nega le accuse.