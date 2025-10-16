Hussam Abu Safiya di Gaza “ostaggio” di Israele

Articolo pubblicato originariamente su Al-Quds News Network. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Palestina occupata (QNN) – Un importante gruppo palestinese per i diritti ha espresso grave preoccupazione per il fatto che il dottor Hussam Abu Safia, direttore dell’ospedale Kamal Adwan di Gaza, rapito dalle forze israeliane nel dicembre 2024, sia tenuto “in ostaggio” da Israele.

Il Centro Al Mezan per i diritti umani ha dichiarato in un comunicato che Abu Safiya è detenuto arbitrariamente in una prigione israeliana e che la mancata liberazione da parte di Israele nell’ambito del recente accordo per il cessate il fuoco a Gaza indica che la sua detenzione sarà probabilmente prolungata.

Giovedì mattina, in un’udienza a porte chiuse, un tribunale israeliano deciderà se estendere la sua detenzione di altri sei mesi.

“La prolungata detenzione senza accuse del dottor Abu Safiya, in mezzo a testimonianze documentate di torture, condizioni di detenzione disumane e l’assenza di qualsiasi indicazione di rilascio, indica che è tenuto in ostaggio”, ha dichiarato Al Mezan.

“Al Mezan avverte che Israele potrebbe usare la sua detenzione, insieme a quella di migliaia di altri palestinesi, come leva politica nei negoziati per il cessate il fuoco in corso”.

L’uso da parte di Israele di prigionieri e detenuti palestinesi come merce di scambio nei negoziati “costituisce una presa di ostaggi ai sensi del diritto umanitario internazionale”, ha dichiarato.

La comunità internazionale deve intervenire immediatamente contro Israele e fare in modo che “ponga fine all’uso sistematico e diffuso della detenzione arbitraria e alla detenzione illegale di palestinesi come ostaggi”, ha aggiunto.

“Domani, il dottor Hussam Abu Safiya dovrà affrontare un’udienza per ratificare l’estensione della sua detenzione arbitraria – senza accuse né processo – per altri sei mesi”, ha dichiarato Amnesty International.

“Il dottor Hussam non avrebbe mai dovuto essere detenuto, tanto meno sottoposto a questo calvario di torture e abusi. Israele deve rilasciare immediatamente e incondizionatamente il dottor Hussam e tutti i palestinesi detenuti arbitrariamente”.

Si moltiplicano gli appelli per il rilascio dell’importante medico palestinese.

Chi è il dottor Hussam Abu Safiya?

Le forze israeliane hanno rapito il dottor Abu Safiya nel dicembre 2024 dopo aver preso d’assalto l’ospedale Kamal Adwan. I soldati lo hanno costretto a uscire sotto la minaccia delle armi, distruggendo l’ospedale e mettendolo fuori servizio.

Circondato da edifici colpiti da bombe, Abu Safiya camminava al centro di una strada disseminata di detriti, con il suo camice medico bianco che spiccava tra le macerie mentre si dirigeva verso i carri armati israeliani.

Il filmato è l’ultima volta che Abu Safiya è stato visto prima di essere preso in custodia dalle forze israeliane.

Abu Safiya era il medico di riferimento a Gaza per MedGlobal, un’organizzazione no-profit con sede a Chicago che dal 2018 collabora con gli operatori sanitari locali e organizza missioni mediche volontarie nell’enclave.

In un’intervista con NBC News, il cofondatore dell’organizzazione, il dottor John Kahler, ha dichiarato di avere “molta paura” che Abu Safiya non “riesca a uscire vivo” dalla detenzione. Ha aggiunto che il medico era “un mio amico, un eroe, un mentore” che, tra le altre cose, aveva contribuito a creare centri di stabilizzazione nutrizionale nella Striscia di Gaza.

Dov’è il dottor Hussam Abu Safiya?

Solo l’11 febbraio 2025 Israele ha permesso al dottor Abu Safiya di incontrare un avvocato. Nell’ultima visita di un avvocato alla prigione militare di Ofer, all’inizio di luglio 2025, ha dichiarato che Abu Safiya ha perso più di 40 kg dal suo arresto, passando da 100 kg a circa 60 kg.

Il 24 giugno è stato picchiato duramente nella prigione di Ofer, riportando ferite alle costole, al viso e alla schiena. Nonostante la richiesta di cure mediche e di esami cardiologici per un battito cardiaco irregolare, le sue richieste sono state negate.

Rimane in isolamento in condizioni dure, privato della luce del sole, e indossa ancora abiti invernali nel caldo estivo. Il suo avvocato ha avvertito che Abu Safiya e molti altri detenuti palestinesi sono in gravi condizioni e che il servizio carcerario israeliano continua a imporre severe restrizioni al loro accesso al cibo, a cure mediche adeguate e all’igiene.

“Combattenti illegali”

Le forze di occupazione israeliane hanno rapito più di 2.000 gazesi noti durante il genocidio in corso, un numero che probabilmente è ancora più alto, e li tengono in detenzione incommunicado a tempo indeterminato, senza accusa né processo, in base alla legge sui combattenti illegali, in chiara violazione del diritto internazionale.

Attualmente ci sono 2.454 detenuti classificati come “combattenti illegali”, il numero più alto registrato dall’inizio del genocidio, hanno dichiarato i gruppi di difesa dei prigionieri.

Secondo Amnesty International, che cita ex detenuti, durante la loro detenzione in isolamento, che in alcuni casi equivale a una sparizione forzata, le forze militari, di intelligence e di polizia israeliane li hanno sottoposti a torture e ad altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

La legge sui combattenti illegali concede all’esercito israeliano ampi poteri per detenere chiunque da Gaza sia sospettato di essere coinvolto in attacchi contro Israele o di rappresentare una minaccia per la sicurezza dello Stato per periodi indefiniti e rinnovabili, senza dover produrre prove a sostegno delle affermazioni.

Tra le persone detenute ci sono medici presi in custodia negli ospedali per essersi rifiutati di abbandonare i loro pazienti; madri separate dai loro bambini mentre cercavano di attraversare il cosiddetto “corridoio sicuro” dal nord di Gaza al sud; difensori dei diritti umani, operatori delle Nazioni Unite, giornalisti e altri civili.

Uno dei casi più noti è quello del dottor Hussam Abu Safiya.

In un comunicato, Amnesty ha dichiarato: “L’arresto del dottor Abu Safiya e la sua detenzione arbitraria in corso, senza accuse né processo – basata sull’abusiva legge sui combattenti illegali – è un riflesso della sistematica presa di mira da parte di Israele degli operatori sanitari palestinesi e della decimazione del sistema sanitario di Gaza, al fine di infliggere condizioni di vita calcolate per portare alla distruzione fisica dei palestinesi”.

L’esercito israeliano ha affermato a gennaio che Abu Safiya era stato coinvolto “in attività terroristiche” e deteneva “un rango” in Hamas che, a suo dire, aveva reso l’ospedale Kamal Adwan una roccaforte durante la guerra.

A marzo, un tribunale israeliano ha prolungato la detenzione di Abu Safiya per sei mesi. La sentenza lo ha classificato come “combattente illegale”.

Ma secondo il Centro Al Mezan per i diritti umani, non è stata formulata alcuna accusa formale contro il direttore dell’ospedale.

Abu Safiya è ancora in detenzione israeliana

Abu Safiya non era tra le centinaia di detenuti e prigionieri palestinesi liberati lunedì in cambio di 20 prigionieri israeliani detenuti da Hamas nell’ambito dell’accordo per il cessate il fuoco a Gaza, entrato in vigore venerdì.

Secondo quanto riportato, l’occupazione israeliana si è rifiutata di rilasciare Abu Safiya.

Secondo la sua famiglia, Abu Safiya era stato incluso nella lista delle persone approvate per il rilascio, ma è stato liberato.

Quanti medici sono detenuti nelle carceri israeliane?

Ventotto medici di Gaza sono detenuti nelle carceri israeliane, otto dei quali sono consulenti senior in chirurgia, ortopedia, terapia intensiva, cardiologia e pediatria, secondo i dati di luglio di Healthcare Workers Watch (HWW).

Ventuno dei detenuti sono stati trattenuti per più di 400 giorni. HWW ha dichiarato che nessuno è stato accusato di crimini dall’occupazione israeliana.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a luglio, Israele ha arrestato e detenuto più di 300 operatori sanitari dall’inizio dell’aggressione nell’ottobre 2023. Per HWW la cifra è più alta, oltre 400.

Muath Alser, direttore di HWW, ha dichiarato: “Molti degli operatori sanitari sono stati arrestati nei loro luoghi di lavoro e rimangono detenuti per mesi – spesso senza comunicazione, vedendosi negare le cure mediche quando necessarie e soffrendo per le terribili condizioni di detenzione. Esortiamo le persone al potere a fare pressione su Israele affinché rilasci gli operatori sanitari ancora detenuti illegalmente”.

Le segnalazioni di torture, violenze e abusi psicologici nei confronti degli operatori sanitari detenuti in Israele sono state verificate dalle Nazioni Unite e pubblicate in rapporti di organizzazioni come HWW, Human Rights Watch, Physicians for Human Rights Israel e Amnesty.

Si sa che due medici anziani sono morti durante la detenzione israeliana: Il dottor Iyad al-Rantisi, consulente ostetrico e ginecologo dell’ospedale Kamal Adwan, e il dottor Adnan al-Bursh, capo del reparto di ortopedia dell’ospedale al-Shifa, morto poco dopo essere stato trasferito nella prigione di Ofer nell’aprile 2024. Ex detenuti hanno dichiarato che è morto a causa di torture e che ha subito gravi violenze sessuali nelle ore precedenti la sua morte.

I loro corpi non sono ancora stati restituiti alle famiglie.