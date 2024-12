Dalla Siria alla Palestina, la liberazione viene dal basso

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: Il problema principale dell’argomentazione promossa dai sostenitori del cosiddetto “Asse della Resistenza” all’interno del movimento di solidarietà palestinese è che suggerisce che la liberazione della Palestina avverrà dall’alto, scrive Joseph Daher. [GETTY]

Di Joseph Daher*

Prima della caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria durante il fine settimana, si erano iniziate a formare divisioni all’interno del movimento internazionale di solidarietà palestinese quando si diffuse la notizia che Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) e l’esercito nazionale siriano (SNA) filo-turco avevano conquistato Aleppo e altri territori. Alcuni sostenevano che questa offensiva militare guidata da “Al-Qaida e altri terroristi” fosse un complotto imperialista occidentale contro il regime siriano, al fine di indebolire il cosiddetto “Asse della Resistenza” guidato da Iran e Hezbollah.

Secondo queste persone, tali stati erano alleati dei palestinesi e indebolirli significava indebolire la lotta per la liberazione della Palestina. Inoltre, il fatto che l’offensiva militare di HTS e SNA fosse avvenuta solo un giorno dopo la conclusione di un cessate il fuoco tra Libano e Israele era considerato sospetto.

Tuttavia, questa descrizione del contesto presenta molte lacune e, anzi, dimostra una mancanza di comprensione delle dinamiche siriane e regionali.

Il contesto reale

L’offensiva militare guidata da HTS e SNA si è svolta in un momento in cui i principali alleati del regime siriano erano indeboliti. Le forze militari russe si stavano concentrando sulla loro guerra imperialista contro l’Ucraina, mentre Iran e Hezbollah avevano subito un duro colpo dopo la guerra di Israele in Libano. Questo rifletteva la debolezza strutturale complessiva del regime siriano sul piano militare, economico e politico, motivo per cui è crollato come un castello di carte. È molto probabile che il governo turco abbia assistito l’offensiva militare contro il regime in un modo o nell’altro. Certamente, l’obiettivo iniziale di Ankara era migliorare la propria posizione nei futuri negoziati con il regime siriano, e in particolare con Iran e Russia. Tuttavia, con la caduta del regime, la Turchia ha avuto l’opportunità di giocare un ruolo ancora più grande. Attraverso i territori conquistati dall’SNA, Ankara ha anche cercato di indebolire le Forze Democratiche Siriane (SDF), dominate dall’ala armata del partito curdo PYD (l’organizzazione sorella del PKK).

Dopo che l’SNA ha conquistato le aree di Tal Rifaat e Shahba nel nord di Aleppo e la città di Minbej – precedentemente sotto il controllo delle SDF – oltre 150.000 civili sono stati sfollati e ci sono state numerose violazioni dei diritti umani contro i curdi, inclusi assassinii.

Nel periodo precedente alla caduta di Assad, HTS godeva di una relativa autonomia nei confronti della Turchia. La conquista di Aleppo ha dimostrato la sua evoluzione in un’organizzazione più disciplinata e strutturata, che nel corso degli anni ha unificato vari gruppi militari sotto il proprio controllo. Sebbene fosse considerata un’organizzazione terroristica dall’ONU, dagli Stati Uniti, dalla Turchia e da altri paesi, dal 2016, con la sua rottura con al-Qaida, stava cercando di proiettare un’immagine più moderata, come attore razionale e responsabile.

Tuttavia, rimane un’organizzazione autoritaria con un’ideologia fondamentalista islamica e combattenti stranieri tra le sue fila. Numerose manifestazioni si sono svolte a Idlib per denunciare il dominio di HTS e le sue violazioni delle libertà politiche e dei diritti umani. Sia SNA che HTS rappresentano una minaccia per una Siria democratica.

Né gli Stati Uniti né Israele hanno avuto un ruolo diretto in questi eventi; anzi, erano preoccupati per gli sviluppi in corso. Funzionari israeliani, ad esempio, hanno dichiarato che “il collasso del regime di Assad potrebbe probabilmente creare un caos in cui potrebbero emergere minacce militari contro Israele.” Inoltre, dal 2011, Israele non è mai stato realmente favorevole al rovesciamento del regime siriano.

Nel luglio 2018, Netanyahu non aveva obiezioni al fatto che Assad riprendesse il controllo del paese e stabilizzasse il proprio potere. Dichiarò che Israele sarebbe intervenuto solo contro minacce percepite, come le forze/l’influenza di Iran e Hezbollah, spiegando: “Non abbiamo avuto problemi con il regime di Assad; per 40 anni non è stato sparato un solo colpo sulle Alture del Golan.”

Ora che questo attore stabile non esiste più, Israele ha preso iniziative per proteggere i propri interessi. Nei giorni successivi alla caduta del regime siriano, l’esercito di occupazione israeliano ha invaso la parte siriana del Monte Hermon, nelle Alture del Golan. Ha cercato di impedire ai ribelli di conquistare l’area, effettuando oltre 350 attacchi contro batterie antiaeree, aeroporti militari, siti di produzione di armi, velivoli da combattimento e missili. Navi missilistiche hanno colpito le strutture navali siriane nei porti di Al-Bayda e Latakia, dove erano ormeggiate 15 navi da guerra siriane. Questi raid mirano a distruggere le capacità militari della Siria per evitare che possano essere utilizzate contro Israele. Inoltre, lanciano il messaggio che l’esercito israeliano può causare instabilità politica in qualsiasi momento, qualora il futuro governo siriano adottasse una posizione ostile non in linea con gli interessi di Israele.

“Asse della Resistenza” contro lotta dal basso

Oltre a ignorare l’agenzia degli attori locali siriani, il problema principale dell’argomento promosso dai sostenitori del cosiddetto “Asse della Resistenza” all’interno del movimento di solidarietà palestinese è che suggerisce che la liberazione della Palestina arriverà dall’alto. Questi stati, nonostante la loro natura reazionaria e autoritaria e il loro orientamento economico neoliberista, dovrebbero in qualche modo portare alla libertà. Questo ignora il fatto che le loro politiche estere sono modellate dalla necessità di proteggere i propri interessi politici, e che gli stati autoritari della regione hanno ripetutamente tradito e represso i palestinesi.

Sebbene sostengano retoricamente la causa palestinese e finanzino Hamas, dal 7 ottobre 2023, l’Iran ha cercato di migliorare la propria posizione nella regione per essere nella migliore posizione possibile nei futuri negoziati con gli Stati Uniti. Pertanto, evita con attenzione una guerra diretta con Israele. Il suo principale obiettivo geopolitico rispetto ai palestinesi è usarli come leva.

Allo stesso modo, la passività dell’Iran nei confronti degli attacchi israeliani in Libano – visibile in particolare dopo l’assassinio di quadri chiave di Hezbollah – dimostra che la sua priorità principale è proteggere i propri interessi geopolitici. Senza contare che l’Iran non ha esitato a ridurre i suoi finanziamenti a Hamas in passato quando i loro interessi non coincidevano, come nel 2011, quando scoppiarono rivolte in Siria e il movimento palestinese si rifiutò di sostenere la repressione mortale dei manifestanti da parte del regime di Assad.

Analogamente, il regime siriano non ha risposto alla guerra di Israele a Gaza, nonostante anch’esso fosse stato attaccato. Infatti, evita qualsiasi confronto diretto con Israele dal 1974.

Il regime ha storicamente represso i palestinesi in Siria, uccidendone molti dal 2011. Ha anche distrutto il campo di Yarmouk a Damasco, che ospitava una considerevole popolazione di rifugiati palestinesi.

Negli ultimi giorni, 630 prigionieri politici palestinesi sono stati rilasciati solo dalla prigione di Sednaya.

Il regime ha anche attaccato il movimento nazionale palestinese.

Inoltre, nel 1976 il regime di Hafez al-Assad intervenne contro il movimento nazionale palestinese e le organizzazioni della sinistra libanese per sostenere i partiti politici di estrema destra in Libano. Condusse anche operazioni militari contro i campi profughi palestinesi a Beirut nel 1985 e nel 1986. Nel 1990 circa 2.500 prigionieri politici palestinesi erano detenuti nelle prigioni siriane.

I sostenitori dell’“Asse della Resistenza” ignorano o rifiutano di accettare la dichiarazione di Hamas che si congratula con il popolo siriano per aver raggiunto le proprie “aspirazioni di libertà e giustizia” dopo la caduta di Bashar al-Assad. La lista di crimini storici contro i palestinesi da parte del regime di Assad, ovviamente, non sminuisce il fatto che l’imperialismo statunitense rimane eccezionalmente distruttivo e letale. Tuttavia, sostenere regimi autoritari e dispotici mina l’obiettivo della liberazione della Palestina. Significa accettare che l’oppressione continui in altre parti della regione in nome della liberazione di un popolo, un approccio che non è ciò che la lotta palestinese richiede, né potrebbe effettivamente raggiungere tale obiettivo.

Ciò che accade nella regione è direttamente collegato al futuro della Palestina.

Una considerevole maggioranza delle classi popolari della regione MENA si identifica con la lotta palestinese e la vede come collegata alle proprie battaglie locali per la democrazia e l’uguaglianza. È importante che chi organizza in solidarietà con la Palestina comprenda che le classi popolari palestinesi e regionali sono forze sociali centrali in grado di creare le condizioni necessarie per raggiungere la liberazione, con il loro supporto.

Quando i palestinesi combattono, questo innesca un movimento di liberazione regionale, e il movimento regionale a sua volta alimenta quello della Palestina occupata.

Il ministro di estrema destra Avigdor Lieberman ha riconosciuto il pericolo che le rivolte popolari nella regione MENA ponevano a Israele già nel 2011, quando disse che la rivoluzione egiziana che rovesciò Hosni Mubarak rappresentava una minaccia maggiore per Israele rispetto all’Iran.

Questo non significa negare il diritto di resistenza dei palestinesi e dei libanesi contro Israele, ma spiegare che la rivolta unita delle classi popolari ha il potere di trasformare l’intera regione, rovesciare i regimi autoritari ed espellere gli Stati Uniti e altre potenze imperialiste.

Il compito principale del movimento internazionale di solidarietà per la Palestina, in particolare in Occidente, è denunciare il ruolo complice delle nostre classi dominanti nel sostenere lo stato coloniale-apartheid razzista di Israele. Dobbiamo fare pressione affinché interrompano qualsiasi relazione politica, economica e militare con Tel Aviv. Solo in questo modo Israele può essere indebolito e, di conseguenza, può essere aperta la strada per la liberazione della Palestina e dell’intera regione.

Come scrisse un rivoluzionario siriano dalle Alture del Golan occupate da Israele nell’estate del 2014: “libertà—un destino comune per Gaza, Yarmouk e il Golan.” Questo slogan tiene viva la speranza di una trasformazione rivoluzionaria regionale, l’unica strategia realistica per la liberazione.

Joseph Daher insegna all’Università di Losanna, in Svizzera, e all’Università di Gand, in Belgio. È autore di Syria after the Uprisings: The Political Economy of State Resilience; Hezbollah: the Political Economy of Lebanon’s Party of God; Marxism and Palestine.

Seguitelo su Twitter: @JosephDaher19