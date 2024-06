Articolo pubblicato originariamente sul Guardian e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite

Di Emma Graham-Harrison in Kerem Shalom

Foto copertina: Il corpo di Fayiz Abu Ataya, morto per malnutrizione, viene portato all’Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa a Deir al Balah, Gaza, il 30 maggio. Fotografia: Anadolu/Getty Images

L’arrivo delle truppe israeliane nella città di confine meridionale ha bloccato le forniture di aiuti, mentre la fame si aggrava nel sud di Gaza

Fayiz Abu Ataya è nato in guerra e non ha conosciuto altro. Durante la sua prima e unica primavera, in una città perseguitata dalla fame, è diventato uno scheletro, con la pelle dolorosamente allungata sulle ossa sporgenti.

In sette mesi di vita, ha avuto poco tempo per lasciare un segno al di là della famiglia che lo amava. Ma quando la settimana scorsa è stata resa nota la sua morte per malnutrizione, ha lanciato un allarme in tutto il mondo sulla crisi che si sta rapidamente aggravando nella zona centrale e meridionale di Gaza, innescata dall’operazione militare israeliana nella città meridionale di Rafah.

Almeno 30 bambini vittime della malnutrizione sono stati registrati a Gaza, ma quasi tutti sono morti nel nord, fino a poco tempo fa l’area con la più estrema carenza di cibo e cure mediche, dove un alto funzionario degli Stati Uniti ha dichiarato che la carestia ha preso piede in alcune aree.

L’arrivo delle truppe israeliane a Rafah, a maggio, ha modificato il triste calcolo della minaccia nella Striscia.

“L’attuale situazione a Rafah è un disastro per i bambini”, ha dichiarato Jonathan Crickx, responsabile della comunicazione dell’Unicef in Palestina. “Se non sarà possibile distribuire le forniture nutrizionali, in particolare il cibo terapeutico pronto all’uso, utilizzato per affrontare la malnutrizione tra i bambini, il trattamento di oltre 3.000 bambini con malnutrizione acuta sarà interrotto”.

Per mesi, il nord di Gaza, isolato da un cordone militare israeliano, è stato più affamato del sud. Gli aiuti entravano nella Striscia soprattutto attraverso il valico di Rafah con l’Egitto e il passaggio di Kerem Shalom da Israele.

Ora il confine con l’Egitto è controllato dalle truppe israeliane, il valico di Rafah è chiuso e i combattimenti hanno bloccato le spedizioni di aiuti umanitari attraverso Kerem Shalom. Le forniture di aiuti umanitari a Gaza sono diminuite complessivamente di due terzi dal 7 maggio, quando è iniziata l’operazione, secondo i dati delle Nazioni Unite della scorsa settimana.

Gran parte del cibo che ancora arriva a Gaza viene spedito a nord attraverso i nuovi valichi, il che significa che la crisi lì si è attenuata, ma la gente a sud sta esaurendo le scorte, ha detto il capo del Programma alimentare mondiale per la Palestina.

“La situazione è migliorata notevolmente rispetto a cinque settimane fa”, ha dichiarato Matthew Hollingworth. Dall’altra parte, al centro e in particolare al sud, abbiamo visto che dal 7 maggio la situazione ha ricominciato a deteriorarsi”.

“Abbiamo una settimana circa prima che le persone esauriscano davvero tutta l’assistenza che hanno potuto ricevere ad aprile e all’inizio di maggio”.

Un molo galleggiante costruito dagli Stati Uniti, in grado di convogliare le spedizioni verso nord o verso sud, è stato danneggiato dal maltempo e si prevede che sarà fuori uso per almeno altri giorni.

Un attacco missilistico israeliano che ha scatenato un incendio tra le tende affollate dei rifugiati lo scorso fine settimana, uccidendo almeno 45 persone, è stata una triste dimostrazione della minaccia urgente per i civili da parte di bombe e proiettili durante l’operazione a Gaza.

Il crollo dell’accesso al cibo e alle cure mediche potrebbe essere una tragedia più lenta, ma che ora minaccia quasi tutti nel sud dell’enclave. Venti agenzie umanitarie internazionali hanno avvertito la scorsa settimana che “l’imprevedibile afflusso di aiuti a Gaza ha creato un miraggio di miglioramento dell’accesso, mentre la risposta umanitaria è in realtà sull’orlo del collasso”.

I gruppi, tra cui Medici senza frontiere, Oxfam e Save the Children, hanno dichiarato in un comunicato congiunto che temono “un’accelerazione delle morti per fame, malattie e assistenza medica negata”.

Sabato è stato registrato un altro decesso per malnutrizione a Deir al Balah, un bambino di 13 anni. Queste due perdite in una settimana sono probabilmente un indicatore di un’emergenza molto più grave.

“In crisi simili in tutto il mondo, secondo l’esperienza dell’Unicef, di solito i bambini non muoiono per malnutrizione e disidratazione negli ospedali, ma a casa, per strada o dove si sono rifugiati”, ha detto Crickx. “Questo significa che le morti di bambini per malnutrizione riportate mostrano solo una parte dell’intero bilancio. C’è la ragionevole preoccupazione che anche a Gaza ci sia un numero significativo di bambini affetti da malnutrizione che non sono rappresentati nelle cifre riportate”.

La maggior parte dei bambini sotto i cinque anni a Gaza passa intere giornate senza mangiare nulla. Un’indagine istantanea, che ha esaminato l’accesso al cibo per tre giorni a maggio, ha rilevato che l’85% ha trascorso almeno un giorno senza cibo, ha dichiarato la portavoce dell’OMS Margaret Harris.

La mancanza di cibo non è l’unico rischio. La mancanza di acqua pulita e di servizi igienici significa anche che i bambini sono molto più a rischio di contrarre malattie infettive, particolarmente pericolose per i più piccoli. La chiusura della maggior parte degli ospedali e delle cliniche, i danni subiti da quelli ancora in funzione e il grave sovraffollamento fanno sì che i genitori fatichino ad accedere persino alle cure di base per le malattie gastrointestinali, per non parlare dell’attento monitoraggio e delle cure necessarie per guarire dalla malnutrizione.

Save the Children ha dichiarato che non è più possibile effettuare evacuazioni mediche di bambini che necessitano di cure urgenti al di fuori di Gaza.

Dopo le forti pressioni sulla carenza di aiuti da parte degli Stati Uniti, l’alleato più stretto di Israele, e una sentenza della Corte di giustizia internazionale secondo cui Israele deve fare di più per affrontare la catastrofe umanitaria, il Paese ha aperto nuovi valichi per gli aiuti.

Le autorità israeliane affermano che non ci sono limiti alle forniture che possono essere inviate a Gaza, attribuiscono la colpa della fame alle carenze logistiche dei gruppi umanitari e forniscono cifre per i camion di aiuti a Gaza superiori ai dati delle Nazioni Unite.

“Israele si impegna a rispettare i nostri obblighi secondo il diritto internazionale e la nostra politica dichiarata che non c’è limite alla quantità di aiuti umanitari che siamo disposti ad accettare”, ha dichiarato Shimon Freedman, portavoce del Cogat, l’organismo israeliano responsabile del coordinamento umanitario.

Ha dichiarato che il numero medio giornaliero di camion in entrata a Gaza è aumentato a maggio a circa 350 rispetto ai circa 300 di aprile, aggiungendo: “So che ci sono stati altri numeri resi noti da diverse organizzazioni, ma questi numeri non rappresentano il quadro completo”.

Gli umanitari hanno definito fuorviante l’attenzione rivolta al numero di camion, perché non esiste uno standard né per le dimensioni dei camion, né per il conteggio dei carichi completi o parziali, né per il luogo in cui dovrebbero essere contati. Israele conta i camion che passano a Kerem Shalom, compresi alcuni che non sono a pieno carico, mentre le Nazioni Unite contano solo quelli che arrivano a Gaza a pieno carico.

“È quasi un gioco da pazzi fare il conteggio dei camion”, ha detto venerdì il portavoce dell’OCHA Jens Laerke. L’attenzione dovrebbe invece concentrarsi sui rifornimenti che arrivano a Gaza e che poi raggiungono i bisognosi, ha aggiunto.

I gruppi umanitari affermano che una serie di requisiti di sicurezza e di sfide logistiche – che possono non sembrare insormontabili di per sé – rendono praticamente impossibile la consegna di aiuti sufficienti. Questi includono la capacità di effettuare controlli di sicurezza israeliani a tutte le frontiere e di ottenere il permesso dai militari per muoversi all’interno di Gaza. Il Consiglio norvegese per i rifugiati ha descritto gli sforzi per raggiungere le persone più vulnerabili a Gaza come “un gigantesco gioco di serpenti e scale”, in cui il personale fa “piccolissimi passi avanti per poi ritrovarsi al punto di partenza”.

“Se le forniture umanitarie possono entrare a Gaza, potremmo non avere il carburante con cui trasportarle. Quando avremo il carburante, potremmo non avere contanti con cui pagare i camion”, si legge. “Il giorno in cui potremo pagare i camion, le strade per il magazzino potrebbero essere troppo pericolose per viaggiare. E se riusciamo a raggiungere il magazzino, il personale da cui dipendiamo per caricare il carico potrebbe essere fuggito quando le esplosioni si sono avvicinate troppo”.

A marzo, una coalizione di gruppi umanitari aveva avvertito che la carestia era imminente nel nord di Gaza, con la gente che soffriva “livelli catastrofici di fame”.

Il gruppo di classificazione integrata delle fasi di sicurezza alimentare (IPC) ha affermato che anche le zone meridionali di Gaza sarebbero a rischio di carestia in uno “scenario peggiore”, che includa l’invasione di Rafah attualmente in corso.

Hollingworth del PAM ha chiesto un’azione urgente per evitare che ciò diventi realtà. “Quando viene dichiarata la carestia è già troppo tardi, ci sono già troppi morti”, ha detto. “Non è detto che sia troppo tardi nel sud e nel centro di Gaza, ma dobbiamo agire subito”.