La corsa per trovare il medico di Gaza Hussam Abu Safiya

Articolo pubblicato originariamente su The Intercept. Traduzione a cura di Beniamino Rocchetto

Il Dottor Hussam Abu Safiya è uno dei sei operatori sanitari dell’organizzazione MedGlobal con sede a Chicago che rimangono sotto custodia israeliana.

Di Jonah Valdez

Mentre l’esercito israeliano si avvicinava all’Ospedale Kamal Adwan nelle ultime settimane, l’ultima grande struttura sanitaria rimasta nel Nord di Gaza, il Dottor Hussam Abu Safiya è rimasto all’interno del complesso medico fino all’ultimo.

In un video, Abu Safiya, direttore dell’Ospedale, ha mostrato un reparto di terapia intensiva con finestre esplose dove, a suo dire, le schegge avevano trafitto il cranio di un’infermiera mentre si prendeva cura di un paziente. In un altro, mentre le bombe scuotevano l’edificio, Abu Safiya ha spiegato che i robot delle Forze di Difesa Israeliane equipaggiati con esplosivi stavano esplodendo a circa 50 metri dall’Ospedale. Altri filmati hanno mostrato droni quadricotteri che sganciavano bombe in cima agli edifici vicini mentre pazienti e personale guardavano.

La scorsa settimana, i soldati israeliani hanno fatto irruzione nell’Ospedale.

Centottanta operatori sanitari e più di 75 pazienti e i loro parenti sono rimasti all’interno. Operatori sanitari e pazienti hanno riferito che i soldati israeliani li hanno picchiati e ucciso un medico. I soldati hanno dato fuoco a diverse parti dell’Ospedale, hanno affermato i funzionari sanitari di Gaza. L’Ospedale è attualmente non funzionante.

Abu Safiya era tra gli arrestati dall’esercito israeliano. Le ultime immagini note di lui, trasmesse per la prima volta da Al Jazeera e da allora ampiamente diffuse in Rete, mostrano Abu Safiya, ancora vestito con il suo camice bianco da medico, che cammina tra cumuli di macerie verso un paio di veicoli blindati israeliani. Da allora è scomparso nell’oscuro sistema carcerario dell’esercito israeliano, senza accuse chiare, una norma per i prigionieri palestinesi che sono spesso trattenuti a tempo indeterminato dalle autorità israeliane.

Colleghi e familiari si sono attivati per rintracciare Abu Safiya e ottenere il suo rilascio. L’arresto di Abu Safiya ha suscitato proteste da parte di Amnesty International, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, funzionari politici e centinaia di medici che hanno lanciato una campagna sui social media per chiedere il suo rilascio.

Abu Safiya ha espresso apertamente le sue critiche agli attacchi israeliani contro il sistema sanitario di Gaza nell’ultimo anno. Anche suo figlio quindicenne Ibrahim è stato ucciso in un attacco di droni israeliani a ottobre di fronte all’Ospedale Kamal Adwan, dove si era rifugiato con la sua famiglia. Abu Safiya è uno delle centinaia di operatori sanitari che sono stati detenuti dall’esercito israeliano, il più delle volte senza motivo, durante la Guerra Genocida a Gaza.

Secondo la sua famiglia e gli ex prigionieri, è detenuto a Sde Teiman, una segreta prigione militare israeliana nel deserto del Negev con una storia di abusi, torture e aggressioni sessuali. “Ora subisce gravi maltrattamenti nel centro di detenzione di Sde Teiman, tra cui umiliazioni, esposizione al freddo gelido e negazione delle cure mediche”, ha affermato la sua famiglia in un comunicato.

Abu Safiya lavora per MedGlobal, un’organizzazione umanitaria con sede a Chicago che fornisce assistenza medica in zone di conflitto e disastri, ed è solo uno dei sei membri del personale medico dell’organizzazione che rimangono sotto custodia israeliana, secondo il direttore esecutivo di MedGlobal Joseph Belliveau. Altri due medici, due addetti alle pulizie, un addetto all’inserimento dati e un’infermiera addetta all’amministrazione, tutti arrestati il ​​26 ottobre a Kamal Adwan, rimangono in detenzione.

Belliveau ha affermato nei giorni scorsi che MedGlobal ha collaborato con il Dipartimento di Stato americano, membri del Congresso, l’Unione Europea, le Nazioni Unite e il governo israeliano per garantire il rilascio di Abu Safiya e di altri membri del personale ospedaliero di MedGlobal.

I funzionari israeliani hanno confermato che gli operatori sanitari sono stati arrestati, “ma a parte questo, silenzio assoluto”, ha affermato Belliveau. “Dove si trovano esattamente? Quali sono le loro condizioni? Di cosa sono accusati? Come vengono trattati? Cosa succederà dopo? E il giusto processo? Niente”.

Un altro medico di MedGlobal è scomparso in detenzione israeliana il mese scorso ed è tornato con una storia di trattamento brutale per mano dei suoi rapitori. Il 17 novembre, l’IDF ha arrestato uno dei colleghi di Abu Safiya all’Ospedale Kamal Adwan a un posto di blocco nelle vicinanze. Circa un mese dopo, l’esercito israeliano ha rilasciato il medico a Gaza senza spiegazioni, ha detto Belliveau. Ha rifiutato di condividere il nome del medico per motivi di sicurezza.

“Non abbiamo potuto nemmeno parlargli dopo diversi giorni dal suo rilascio perché era ancora traumatizzato da ciò che gli era successo”, ha detto Belliveau. Durante la sua prigionia, il medico è stato costretto a vivere in un “recinto” all’aperto e all’addiaccio. Gli è stato anche negato il cibo “e altri mezzi di trattamento degradante, umiliante e brutale”, ha detto Belliveau.

“Non abbiamo ancora il quadro completo a causa dello stato in cui si trova”, ha continuato. “Questo vi dà un’idea del tipo di trattamento che i nostri colleghi subiscono quando sono incarcerati”.

Il medico di MedGlobal è stato imprigionato nel carcere di Ofer nella Cisgiordania Occupata, che ha una nota storia di abusi. A maggio, il Dottor Adnan al-Bursh, che era Primario del Reparto di Ortopedia all’Ospedale Al-Shifa di Gaza, è morto a Ofer. Funzionari per i diritti umani e familiari sospettano che il chirurgo ortopedico sia morto per torture da parte dei carcerieri israeliani. Almeno tre medici palestinesi sono stati uccisi nelle prigioni israeliane da quando è iniziato l’assalto a Gaza, che numerosi gruppi internazionali per i diritti umani ed esperti hanno dichiarato essere un Genocidio, l’anno scorso.

A Sde Teiman, dove si dice sia detenuto Abu Safiya, ex prigionieri e guardie hanno condiviso resoconti di torture, come aggressioni sessuali, percosse, fame, privazione del sonno e negazione di cure mediche. I soldati israeliani che hanno prestato servizio come guardie nella prigione sono attualmente accusati di aver presumibilmente stuprato un prigioniero palestinese.

Belliveau ha affermato che avvocati e medici del Comitato Internazionale della Croce Rossa non sono stati autorizzati ad entrare nella prigione per curare Abu Safiya, come richiesto dal Diritto Umanitario Internazionale.

L’esercito israeliano ha affermato di sospettare che Abu Safiya fosse un agente di Hamas, e che Hamas stava operando nella struttura di Kamal Adwan, ma non è riuscito a fornire prove a sostegno di entrambe le affermazioni. L’esercito israeliano non ha risposto alle richieste di commento.

Belliveau, ex direttore esecutivo di Medici Senza Frontiere Canada, ha difeso i suoi dipendenti da tali accuse, criticando l’esercito israeliano per non aver provato le loro affermazioni sul coinvolgimento di Hamas nelle strutture mediche. Ha affermato che organizzazioni come MedGlobal esaminano tutti i loro dipendenti in un processo che include il contributo del governo israeliano e ha elogiato la professionalità e la Resilienza di coloro che hanno continuato il loro servizio in condizioni difficili.

Durante i suoi 25 anni di assistenza medica in zone di conflitto, che hanno incluso conflitti pieni di violazioni del Diritto Umanitario in Iraq, Congo, Sudan, Yemen, Liberia e Sierra Leone, le sfide che ha dovuto affrontare a Gaza per proteggere i suoi dipendenti dagli attacchi dell’IDF sono state senza precedenti, afferma Belliveau.

MedGlobal sta valutando di intraprendere un’azione legale contro l’esercito israeliano per la detenzione di Abu Safiya e degli altri operatori sanitari dell’organizzazione. Medici Senza Frontiere sta anche intraprendendo un’azione legale all’interno del sistema giuridico israeliano nel tentativo di ottenere il rilascio di uno dei suoi medici, Mohammed Obeid, che prestava servizio come chirurgo ortopedico all’Ospedale Kamal Adwan prima del suo arresto in ottobre.

La recente invasione di terra di Israele nel Nord di Gaza ha ucciso centinaia di persone e costretto all’ulteriore sfollamento di migliaia di palestinesi. Bombardamenti e incursioni hanno paralizzato il sistema sanitario della zona mentre i feriti lottano per trovare cure adeguate. In tutta Gaza, molti hanno lottato per trovare riparo durante il periodo invernale, il freddo ha ucciso almeno cinque neonati. Gli aiuti umanitari sono stati lenti ad arrivare nel Nord di Gaza, che continua a essere soggetto a rigidi blocchi da parte delle IDF. L’ONU ha avvertito che le condizioni di carestia stanno diventando più incombenti.

“Questi sono principi fondamentali del Diritto Umanitario Internazionale, in cui le parti in conflitto devono adottare misure per proteggere gli spazi medici, e stiamo assistendo a una completa cancellazione di quel principio e a qualcosa di più verso l’annientamento totale e assoluto delle strutture mediche”, ha affermato Belliveau. “È difficile persino esprimerlo a parole”.

