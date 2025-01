Niente sarà più come prima

Articolo pubblicato originariamente su Mekomit. Traduzione a cura di Beniamino Rocchetto

Fame, Torture, Pulizia Etnica, Genocidio, indifferenza e persino gioia di fronte alle uccisioni, alla soppressione di ogni critica e all’oppressione dei cittadini palestinesi, il 2024 è stato l’anno in cui abbiamo tirato fuori il peggio di noi.

Di Orly Noy

Il compito di riassumere l’anno che si è concluso sembra impossibile. I demoni mostruosi che ha liberato dall’abisso continuano ad aleggiare intorno a noi in preda alla follia, offuscando il nostro campo visivo e la nostra coscienza. Ma una cosa si può dire: è stato un anno dopo il quale niente sarebbe stato più lo stesso.

Un anno in cui un orrore più grande di ogni immaginazione è stato condensato in poche parole: Fame, Tortura, Pulizia Etnica, Genocidio. Una persona può comprendere, o comprendere veramente, il pieno significato di queste parole che sono impresse in noi sotto forma di immagini orribili che giungono da Gaza giorno dopo giorno, ormai da un anno intero? È possibile accettare il fatto che l’Olocausto di Gaza non è una forza della natura, ma un lavoro ben ponderato portato avanti dalle persone che siamo noi, i nostri fratelli, padri, figli e vicini?

Questa è una domanda che mi è balenata nella mente almeno una volta al giorno nell’ultimo anno, quando fumo sul balcone e guardo in basso, quando prendo il treno o l’autobus, quando cammino per strada: quante persone intorno a me sono completamente indifferenti a questa Apocalisse? Quanti di loro la sostengono con gioia? Quanti vi partecipano o vi hanno partecipato attivamente? Quanti di loro hanno risposto con un’emoji che ride alla foto di bambini affamati, scalzi e con i vestiti strappati, in braccio ai loro genitori esausti durante le Marce della Morte a Gaza, alla ricerca di un rifugio sicuro e di un po’ di cibo? Quanti di loro eseguono il Kiddush, il rituale di preparazione dello Shabbat quando l’arma usata contro di loro nella Valle della Morte nella Striscia di Gaza si trova nell’altra stanza?

Quest’anno abbiamo risposto alla domanda che gli ebrei si ponevano e continuano a porsi dopo l’Olocausto: come può un’intera collettività permettere tali Crimini? Giustificarli? Reclutare per realizzarli? Cosa si prova a vivere in una Società Genocida? E la risposta terrificante è: esattamente la stessa cosa. Le persone che vivono in una società omicida affrontano la loro quotidianità esattamente come in qualsiasi altra parte del mondo, vivendo, lavorando, amando e odiando esattamente nello stesso modo.

Ma è ancora possibile e importante evidenziare i processi che hanno condotto la società israeliana a questo punto. Questa è una società in cui, dopo il massacro commesso da Hamas, è emerso un desiderio selvaggio di vendetta crudele, un desiderio che si sposava perfettamente con l’agenda del governo e dell’esercito, che avevano bisogno di riabilitare la propria immagine dopo il fallimento bruciante del 7 ottobre. Così l’esercito si imbarcò in una Guerra di Sterminio e il pubblico accettò felicemente gli obiettivi vaghi e contraddittori che gli venivano venduti e continuò a sostenere la guerra anche quando divenne chiaro, molto rapidamente, che i suoi obiettivi ufficiali erano irraggiungibili, anche quando i suoi il prezzo criminale divenne più chiaro, anche se costò la vita ai rapiti.

Fu un anno di totalitario silenzio, brutale e senza precedenti. Per molti mesi, lo Stato ha di fatto vietato qualsiasi espressione di opposizione ai Crimini commessi a Gaza, ha criminalizzato tale opposizione e ha perseguitato con forza, attraverso la polizia di Ben Gvir, i pochi che si sono schierati contro la guerra. In assenza del contesto storico e politico, di cui è vietato discutere, e dati il ​​desiderio di vendetta e i lunghi anni di Disumanizzazione, è stato facile presentare gli abitanti di Gaza come pericolosi Subumani che dovevano essere distrutti. Queste parole sono state riprese praticamente da tutti, dai sostenitori di Tokbek e dagli attivisti di destra fino al Presidente dello Stato.

Ben presto, perfino l’ombra di una minaccia alla sicurezza scomparve e il disastro si trasformò improvvisamente in un’opportunità, in un miracolo. La brama di distruzione sviluppò una propria inerzia e i soldati documentarono con gioia dimostrabile la distruzione da loro causata e condivisero con orgoglio la documentazione sui social media. Quando la vanagloria venne interrotta dalle notizie degli ostaggi uccisi nei bombardamenti israeliani e dalle grida delle famiglie degli ostaggi, che ripetutamente affermavano che i combattimenti stavano mettendo in pericolo la vita dei loro cari, queste sfortunate famiglie vennero etichettate come nemiche del nazione, mentre un popolo in delirio continuava a sventolare le foto degli ostaggi e a sostenere la guerra che li stava uccidendo.

È stato un anno in cui lo Stato ha dichiarato guerra aperta ai suoi cittadini palestinesi, che hanno assistito con occhi pieni di lacrime al Massacro del loro stesso popolo e spesso dei loro stessi familiari oltre la barriera, e noi abbiamo continuato a rimanere in silenzio. Siamo rimasti in silenzio quando sono stati arrestati a centinaia, sospesi o licenziati dai loro lavori per le più insignificanti espressioni di solidarietà per le sofferenze del popolo di Gaza. Non abbiamo udito il loro fragoroso silenzio di fronte all’estinzione del loro popolo.

È stato un anno in cui, per paura, per impotenza o per la paralisi derivante dalla portata dell’orrore, non abbiamo fatto abbastanza per porvi fine. Non siamo usciti per bruciare con aria di sfida le nostre carte d’identità nella piazza della città, non abbiamo marciato in massa verso Gaza per tendere una mano ai nostri fratelli e sorelle che venivano Massacrati oltre la barriera, non abbiamo bloccato con i nostri corpi i carri armati che entravano nella Striscia, non abbiamo salvato la vita di un solo bambino di Gaza. Mentre madri disperate cercavano tra le rovine di Gaza un po’ di cibo per animali per soddisfare la fame dei loro figli, mentre padri devastati cercavano i resti dei loro figli tra le macerie, noi sedevamo in un altra riunione e parlavamo “della situazione”, forse guardando un film, scrivendo un altro articolo toccante o seduti in soggiorno. Ci siamo riscaldati e abbiamo giocato con i bambini. Durante tutto l’anno di Sterminio, solo dieci giovani preferirono andare in prigione piuttosto che indossare l’uniforme dell’esercito che commette i Crimini più spregevoli.

È stato un anno che ci ha macchiato, come collettività, con una macchia morale che non verrà mai cancellata. Un anno in cui abbiamo lasciato in eredità morte e distruzione ai nostri vicini e ai nostri discendenti il ​​terribile fardello di dover affrontare la domanda: dov’erano i nostri genitori, i nostri nonni, quando tutto questo è successo?

Orly Noy è redattrice di Local Call, attivista politica e traduttrice di poesia e prosa in Farsi. È presidente del comitato esecutivo di B’Tselem e attivista del partito politico nazional democratico palestinese Balad. I suoi scritti affrontano la sua identità di Mizrahi, di donna di sinistra, di donna, di migrante temporaneo che vive come un’immigrata perpetua, e il costante dialogo tra queste identità.

Fonte: