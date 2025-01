Articolo pubblicato originariamente su Al-Jazeera. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite.

Foto di copertina: La polizia palestinese disperde i manifestanti durante una protesta contro gli scontri tra le forze di sicurezza palestinesi e i gruppi armati nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata, 21 dicembre 2024 [Jaafar Asktiyeh/AFP].

Al Jazeera ha criticato la decisione dell’Autorità Palestinese (AP) di chiudere il suo ufficio nella Cisgiordania occupata, definendola una mossa “in linea con le azioni dell’occupazione [israeliana] contro il suo personale”.

“Al Jazeera Media Network denuncia la decisione dell’Autorità Palestinese di bloccare il suo lavoro e la sua copertura in Cisgiordania. Essa ritiene che questa decisione non sia altro che un tentativo di dissuadere il canale dal coprire la rapida escalation di eventi che si verificano nei territori occupati”, ha dichiarato giovedì il network con sede in Qatar in un comunicato.

“E – purtroppo – tale decisione è in linea con la precedente azione intrapresa dal governo israeliano, che ha chiuso l’ufficio di Al Jazeera a Ramallah”, ha aggiunto il comunicato, invitando l’Autorità palestinese a ‘ritirare e annullare immediatamente la decisione’ e a permettere alle sue squadre di coprire liberamente la Cisgiordania occupata ‘senza alcuna minaccia o intimidazione’.

“Al Jazeera sottolinea che questa decisione non la dissuaderà dal suo impegno a continuare a coprire in modo professionale gli eventi e gli sviluppi in Cisgiordania”.

Mercoledì, l’Autorità palestinese ha sospeso temporaneamente l’attività di Al Jazeera nella Cisgiordania occupata per “materiale che incitante”, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa.

Un comitato ministeriale che comprendeva i ministeri della Cultura, degli Interni e delle Comunicazioni ha deciso di sospendere le attività dell’emittente per aver trasmesso “materiale incitante e servizi che ingannavano e fomentavano il conflitto” nel Paese.

La decisione è stata presa dopo che Fatah, la fazione palestinese che domina l’Autorità palestinese, ha vietato ad Al Jazeera di trasmettere dai governatorati di Jenin, Qalqilya e Tubas, nella Cisgiordania occupata, citando la sua copertura degli scontri tra le forze di sicurezza palestinesi e i gruppi armati palestinesi.

Il 24 dicembre Fatah ha accusato l’emittente di seminare divisioni nella “nostra patria araba in generale e in Palestina in particolare” e ha incoraggiato i palestinesi a non collaborare con la rete.

In risposta, l’emittente ha attaccato Fatah, affermando di aver lanciato una “campagna di incitamento” contro la rete e i suoi giornalisti nella Cisgiordania occupata per la sua copertura degli scontri.

Nella sua dichiarazione di giovedì, Al Jazeera Media Network ha affermato che impedire ai suoi giornalisti di svolgere il loro lavoro è “un tentativo di nascondere la verità sugli eventi nei territori occupati, in particolare su ciò che sta accadendo a Jenin e nei suoi campi”.

La rete si è detta “scioccata da questa decisione, che arriva in un momento in cui la guerra contro la Striscia di Gaza è ancora in corso e le forze di occupazione israeliane prendono sistematicamente di mira e uccidono i giornalisti palestinesi”. Ha dichiarato di ritenere l’Autorità palestinese “pienamente responsabile della sicurezza e dell’incolumità” di tutti i suoi dipendenti nella Cisgiordania occupata.

Hamdah Salhut di Al Jazeera, in collegamento dalla capitale giordana Amman, ha dichiarato che le incursioni delle forze di sicurezza palestinesi a Jenin sono impopolari tra i palestinesi della Cisgiordania.

“L’Autorità palestinese ha condotto le proprie incursioni, separate dalle forze israeliane… l’Autorità palestinese ha intensificato queste incursioni nelle ultime quattro settimane”, ha detto Salhut. “Queste azioni di repressione in luoghi come Jenin hanno ucciso diversi palestinesi”.

Un grande errore

Mustafa Barghouti, segretario generale dell’Iniziativa Nazionale Palestinese, ha detto che i palestinesi sarebbero “stupiti da questa decisione” di sospendere le trasmissioni di Al Jazeera.

“Penso che sia un grosso errore e che questa decisione debba essere annullata al più presto”, ha dichiarato Barghouti ad Al Jazeera da Ramallah.

“Se l’Autorità palestinese ha un problema con Al Jazeera, dovrebbe discuterne”, ha detto, soprattutto perché Al Jazeera ha ‘denunciato i crimini contro il popolo palestinese… e [ha] promosso la causa palestinese in generale’.

“Ma soprattutto è una questione di libertà… di stampa”, ha aggiunto Barghouti.

A settembre, le forze israeliane hanno ordinato ad Al Jazeera di chiudere le operazioni dopo aver fatto irruzione nella sede dell’emittente nella città cisgiordana di Ramallah, dove ha sede l’AP.

Nel frattempo, l’Autorità palestinese, che si coordina con Israele in materia di sicurezza, ha continuato la sua repressione a Jenin, una roccaforte dei gruppi armati palestinesi che si oppongono all’occupazione israeliana.

Dall’inizio dell’operazione “Proteggere la patria” sono stati uccisi numerosi civili, soldati dell’Autorità palestinese e combattenti armati, tra cui il comandante delle Brigate Jenin Yazid Ja’ayseh.

I combattimenti hanno intensificato le critiche palestinesi all’Autorità palestinese, con il gruppo ombrello dei Comitati di Resistenza Popolare che l’ha accusata di operare “in linea con l’agenda sionista”.