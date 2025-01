Voci da Gaza, il diario di Zainab: 26 dicembre 2024

La testimonianza di Zainab Al Ghonaimy, da Gaza sotto bombardamento e assedio

Ottantaduesimo giorno dopo il secondo anno di guerra genocida contro Gaza, 26 dicembre 2024

Dopo un anno intero di aggressione, in casa nostra abbiamo banane

La mia parente non credeva ai suoi occhi quando ha aperto la borsa che le avevo mandato a casa con l’autista. Una busta che conteneva frutta: un po’ di arance, banane e mele. L’avevo chiamata per informarla che sarebbe arrivato a momenti l’autista chiedendole di mandare suo figlio per prendere la borsa. Pensava che si trattasse di una borsa di aiuti, simile a ciò che avevamo precedentemente ricevuto , come cibo in scatola, riso e lenticchie, o oggetti che avevamo comprato al mercato.

Mi ha chiamato con una voce squillante per descrivere la gioia di bambini e adulti nel vedere le banane che mancavano da un anno intero.

Mentre tornavo a casa, immaginavo la felicità di tutti per l’evento, ovvero che finalmente avevamo ricevuto la frutta. Tutti hanno iniziato a descrivere la loro impressione e un ampio sorriso ha riempito i loro volti. Il giorno dopo ho regalato una banana alla piccola figlia di mio nipote. Sua moglie si è messa ad applaudire e lui ridendo disse: “Oh, stavo andando al mercato a comprargliene una, ho saputo che una banana viene venduta a quindici shekel”.

Durante la settimana e quella successiva, tutti nell’edificio e al lavoro non smettevano di parlare delle banane in particolare, e del resto della frutta e della verdura che improvvisamente entravano nei cestini degli aiuti e la verdura che cominciava ad apparire sul mercato. In generale, i loro prezzi hanno iniziato a diminuire gradualmente, consentendo ad alcuni di acquistare, soprattutto, beni di prima necessità come le cipolle. Due settimane fa una cipolla costava più di un intero chilo di cipolle, così come l’aglio, le carote e i pomodori.

Come sembrano belle le verdure con un sapore diverso dopo una lunga privazione, come se le stessimo assaggiando per la prima volta. La figlia piccola del mio amico, che ha circa tre anni, ha guardato la banana e ha detto: Non l’ho mai mangiata, vero? oppure la mangiavo prima?

Mi sono ricordata di mia figlia quando era piccola, e di come all’inizio di ogni stagione di qualsiasi tipo di frutta mi chiedeva: ne ho mangiato qualcuno prima?

La cosa più divertente della nostra situazione è che noi, che viviamo a Gaza sotto l’assedio imposto al nostro respiro e alla nostra anima, nonostante il nostro dolore, le nostre ferite e la perdita di tutto ciò che è bello, sono le piccole cose, come una banana o una anche la presenza di una cipolla, che ci rendono felici.