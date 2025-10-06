Articolo pubblicato originariamente su TrtWorld

Il ministro estremista si è detto orgoglioso degli agenti del Servizio carcerario israeliano.

Il ministro della Sicurezza nazionale di estrema destra di Israele, Itamar Ben-Gvir, si è vantato delle dure condizioni di detenzione e dei maltrattamenti subiti dagli attivisti internazionali detenuti da una flottiglia di aiuti a Gaza.

Ben-Gvir ha dichiarato di aver visitato la prigione di Ketziot nel deserto del Negev, nel sud di Israele, per assicurarsi che gli attivisti detenuti “non ricevano alcun trattamento speciale”.

Sono “orgoglioso del fatto che trattiamo gli attivisti della flottiglia come sostenitori del terrorismo”, ha dichiarato nei commenti riportati dal quotidiano Yedioth Ahronoth.

“Dovrebbero sentire come sono le condizioni nella prigione di Ketziot e pensarci due volte prima di avvicinarsi di nuovo a Israele. È così che funziona”.

“Sono orgoglioso degli agenti del Servizio penitenziario israeliano (IPS) che hanno agito in conformità con la politica stabilita da Kobi Yaakobi e da me”, ha dichiarato.

Il ministro estremista ha affermato di aver visitato la flottiglia e di “non aver visto aiuti umanitari o compassione”.

“Se qualcuno di loro pensava di venire qui ed essere accolto con un tappeto rosso e una fanfara, si sbagliava”, ha aggiunto.

Diversi attivisti rilasciati dalla detenzione israeliana hanno riferito di maltrattamenti e condizioni disumane durante la detenzione.

Le forze navali israeliane hanno intercettato e sequestrato le navi della Global Sumud Flotilla nella tarda serata di mercoledì, detenendo più di 470 attivisti provenienti da oltre 50 Paesi.

Il convoglio aveva lo scopo di portare aiuti umanitari a Gaza.