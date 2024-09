Preghiere dalla Palestina: NONOSTANTE TUTTO

349° giorno di guerra.

“Dirigi il tuo cammino verso il Signore, fidati di lui ed Egli agirà.

Farà sorgere come il giorno la tua giustizia ”

(Salmo 36, 5)

Signore, nonostante i nostri occhi siano ormai aridi anche di lacrime e nonostante continuino a vedere scuole bombardate e cadaveri dispersi, nonostante tutto crediamo.

Abbiamo sofferto troppo nella nostra terra di Gaza. Ci fanno ancora soffrire con la fame, la sete e il colera. Sono senza pietà. E nonostante questo abisso di morte noi speriamo ancora in te.

La distruzione è totale e non è un terremoto ma la volontà degli uomini. Nonostante tutta l’irrazionalità degli uomini per i quali contiamo meno degli animali, nonostante tutta la loro disumanità, noi conosciamo il tuo amore e noi crediamo in te.

Signore, non capiamo ma accogliamo il tuo silenzio e il tuo amore che agisce nonostante tutto. Ma Signore, ti piace forse vederci soffrire così? Fino a quando li lasci nel loro male?

Anche in Cisgiordania ormai non capiamo cosa ci aspetta, chiusi nelle città assediate dalla violenza di coloni e soldati. Non capiamo più niente. E nonostante tutto crediamo.

Immersi nel buio del presente, il mondo tace di fronte a chi sembra godere di sterminare un popolo intero. Il presente è guerra e fanno di tutto per diffonderla.

Ma anche il futuro è solo oscurità e nonostante questo presente noi crediamo che tu, come prega il salmista, “farai sorgere come il giorno la tua giustizia”.

Perché tu sei la Luce e noi vedremo la luce alla fine della guerra, nell’ultimo giorno della stoltezza degli uomini e all’ultimo assalto della loro ferocia contro di noi.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 20 Settembre 2024

Tutte le preghiere di mons. Sabbah sono scaricabili dal sito www.bocchescucite.org

Foto di copertina: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images