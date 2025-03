Pax Christi Italia, per non assistere indifferenti alla ripresa del massacro di civili a Gaza, fa sua l’accorata supplica del patriarca emerito di Gerusalemme:

Secondo anno di guerra, 161° giorno (la guerra è ricominciata e in West Bank e Gerusalemme la violenza militare aumenta)

“Sono sfinito a forza di gridare, ho la gola in fiamme. I miei occhi si sono consumati nell’attesa del mio Dio” (Salmo 69,4)

Da ieri mattina i “forti” hanno ripreso la guerra a Gaza. 400 palestinesi sono stati uccisi nella sola mattinata di ieri.

Sembra che siano decisi: sterminio o esodo di massa. Questo resta il loro progetto, il loro sogno.

Ma, Signore, noi sappiamo che per quanto sia perverso il piano degli uomini, noi siamo tuoi figli e dipendiamo da te, non dagli uomini. La nostra sorte è nelle tue mani, non nelle loro.

L’avevano chiamata tregua, sulla nostra terra già ridotta in macerie, Signore. La vita normale sembrava riprendere a poco a poco a Gaza, ma la morte era rimasta tra le nostre case distrutte.

Ed hanno ripreso a bombardare e su intere famiglie, tutti uccisi, neonati e bambini, donne e padri di famiglia. E in Cisgiordania, la situazione peggiora di giorno in giorno. Questo resta il loro progetto.

Signore, ne siamo certi: tu ci salverai. Confonderai i piani dei malvagi e proteggerai i deboli che ripongono la loro fiducia in te. La nostra speranza è solo in te. Da soli, così, è impossibile vivere.

In tutta la Terra santa non contiamo più le uccisioni, gli arresti, i feriti, i prigionieri, la case demolite e le chiusure che ci isolano in ogni città.

“Sono sfinito a forza di gridare, ho la gola in fiamme. I miei occhi si sono consumati nell’attesa del mio Dio”.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 19 Marzo 2025