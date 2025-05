Scrivi il mio nome

Articolo pubblicato originariamente su Docenti Per Gaza

Di Giuseppina Fioretti

Maggio per i palestinesi è un mese segnato nella memoria collettiva dal ricordo della Nakba, e non soltanto per i palestinesi ma per tutto il Medio Oriente. La brutalità del colonialismo di insediamento era già visibile prima del 15 maggio 1948 quando ha inizio la Nakba, un processo di pulizia etnica, di repressione e genocidio ancora in corso.

Per calcolare quante siano le vittime di questo genocidio si deve tener conto dei corpi mai trovati, dei resti umani di migliaia di persone che ormai si confondono con i detriti delle macerie. Intere famiglie cancellate dalle bombe, uomini, donne, bambini che oltre all’angoscia della morte vivevano e vivono ancora oggi la paura di non ricevere una degna sepoltura, di non essere identificati. E mentre pubblichiamo, proprio in questo momento, la popolazione di Gaza viene uccisa dalle bombe, dalla fame e dalle malattie perché Israele non permette che entrino aiuti umanitari. Intanto Netanyahu continua ad annunciare la chiamata di migliaia di riservisti per “completare” il genocidio. Sono proprio le atrocità commesse a rendere mostruosa la sola ipotesi di una impunità di Israele e dei suoi complici che continuano ad offrirgli sostegno politico e militare. Non possiamo permettere che nelle nostre scuole si parli e si insegni il valore della pace e della cooperazione tra i popoli senza criticare la politica di colonizzazione verso altre terre e popoli. La situazione oggi a Gaza, la morte e la sorte di uomini, donne e soprattutto bambini ci indicano che l’esercito di occupazione sta facendo del sadismo non solo una strategia bellica ma una perversione morale che travalica i confini dell’apparato militare e non solo quello della società israeliana.