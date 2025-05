210° giorno di guerra nel secondo anno di guerra

“Hanno fatto scorrere il sangue come acqua

tutto intorno a Gerusalemme. Fino a quando Signore?”

(Salmo 79, 3)

“Troppo tempo è durato questo massacro”. Così pregavo un anno fa, Signore. Ma i giorni e i mesi sono passati senza che il mondo fermasse questi piani di morte.

Oggi è un altro giorno di bombardamenti per un popolo ridotto alla fame. Che sia l’ultimo giorno di Gaza? Signore, quando arriverà il tempo della giustizia e della pace?

Gli artefici della guerra hanno dichiarato che dopo aver distrutto completamente Gaza vogliono la conquista totale. Vogliono lo sterminio.

“Hanno fatto scorrere il sangue come acqua”. Quando arriverà, Signore, il giorno delle tue giuste sentenze? Abbi pietà di noi.

Anche voi in Italia unite le vostre preghiere e scuotete anche Dio perché siano sfamati i milioni di abitanti della Striscia, sul baratro della carestia.

Donaci tu, Signore, il pane per sopravvivere, come quel giorno, nei villaggi della Terra santa, tu avevi sfamato la folla con cinque pani condivisi.

Anche oggi i cinque pani sono stati portati da chi che non è indifferente al pianto degli affamati. Il pane per sopravvivere è arrivato con tantissimi camion, ma chi decide il massacro impedisce alla farina, alle medicine e ad ogni altro bene di passare il confine.

In questa terra di fame, di sete, di morte la gente grida aiuto, ma gli aiuti non vengono fatti passare per chi muore di stenti.

C’è un limite alla crudeltà degli uomini? Ogni giorno sembra l’ultimo per un popolo allo stremo. Signore, abbi pietà di tutti e non tardare.

Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, 9 Maggio 2025

Tutte le preghiere di mons. Sabbah sono scaricabili dal sito www.bocchescucite.org