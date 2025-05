Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine

Di Haggai Matar

Foto di copertina: Le prime pagine dei giornali in Israele in un negozio di Gerusalemme durante la revisione giudiziaria, 25 luglio 2023. (Chaim Goldbeg/Flash90)

Nel 2024, la censura militare israeliana ha vietato la pubblicazione di 1.635 articoli e ne ha parzialmente cancellati altri 6.265 – parte di un più ampio attacco alla libertà di stampa.

Nel 2024, la censura militare in Israele ha raggiunto i livelli più estremi da quando +972 Magazine ha iniziato a raccogliere dati nel 2011. Nel corso dell’anno, la censura ha vietato completamente la pubblicazione di 1.635 articoli e ha censurato parzialmente altri 6.265. In media, l’anno scorso la censura è intervenuta su circa 21 notizie al giorno – più del doppio del precedente picco di circa 10 interventi giornalieri registrato durante l’ultima guerra a Gaza nel 2014 (Operazione Protective Edge), e oltre tre volte la media non bellica di 6,2 al giorno.

Queste cifre sono state fornite dal censore militare in risposta a una richiesta congiunta di +972 Magazine e del Movimento per la libertà di informazione in Israele, in vista della Giornata mondiale della libertà di stampa.

Sebbene la censura militare non riveli le ragioni di ogni intervento, la guerra di distruzione in corso a Gaza, così come i conflitti in Libano, Siria, Yemen e Iran, è probabilmente la ragione principale di questa impennata record della censura.

L’escalation si riflette non solo nel volume di attività della censura, ma anche nell’aumento del tasso di rifiuto dei materiali presentati e nella maggiore frequenza dei divieti definitivi (rispetto alle riduzioni parziali).

Secondo la legge israeliana, ogni articolo che tratta la categoria ampiamente definita di “questioni di sicurezza” deve essere sottoposto alla revisione della censura militare, e le redazioni sono responsabili di decidere quale pezzo presentare in base al proprio giudizio.

Quando la censura interviene, ai media è vietato indicare che la censura ha avuto luogo, il che significa che la maggior parte della sua attività rimane nascosta al pubblico. Nessun’altra “democrazia occidentale” ha un’istituzione simile.

Va notato che, in base a questa legge, +972 Magazine è legalmente obbligato a presentare materiale per la revisione. Per saperne di più sulla nostra posizione riguardo alla censura militare, clicca qui.

Il pubblico merita di sapere cosa è stato nascosto”

Nel 2024, le organizzazioni giornalistiche israeliane hanno sottoposto alla revisione del censore militare 20.770 notizie – quasi il doppio del totale dell’anno precedente e quattro volte il numero del 2022. La censura è intervenuta nel 38% di questi casi, ben sette punti percentuali in più rispetto al picco precedente registrato nel 2023.

L’agenzia di stampa israeliana i24 ha riferito domenica che il capo della censura militare, il generale di brigata Kobi Mandelblit, ha chiesto al procuratore generale di indagare sui giornalisti israeliani che avrebbero aggirato la legge sulla censura condividendo informazioni riservate con i media stranieri. Il procuratore generale ha respinto la richiesta.

La censura militare non è obbligata per legge a rispondere alle richieste di libertà di informazione e ha fornito volontariamente i dati sopra riportati. Tuttavia, si è rifiutato di fornire ulteriori dati da noi richiesti, tra cui: una suddivisione dei dati per mese, per media e per motivo dell’intervento; dettagli sui casi in cui ha ordinato proattivamente ai media di rimuovere contenuti che non erano stati sottoposti a revisione; e qualsiasi registrazione di procedimenti amministrativi o penali contro le violazioni della censura. (Per quanto ne sappiamo, finora non è stata intrapresa alcuna azione esecutiva di questo tipo).

Inoltre, mentre in passato il censore militare forniva dati sulla censura nei libri – in genere quelli scritti da ex membri dell’establishment di sicurezza israeliano – ora non fornisce queste informazioni. Nell’ultimo decennio, inoltre, ha iniziato a rivedere e intervenire sulle pubblicazioni online dell’Archivio di Stato. In alcuni casi, ha persino bloccato la pubblicazione di documenti che erano già stati ritenuti innocui dagli esperti di sicurezza dell’archivio e che erano precedentemente accessibili al pubblico. Questo atto di “ri-occultamento” è stato oggetto di ampie critiche.

L’anno scorso, l’Archivio di Stato ha sottoposto alla revisione del censore 2.436 documenti. Sebbene il censore abbia dichiarato che “la stragrande maggioranza” è stata approvata per la pubblicazione senza modifiche, si rifiuta costantemente di rivelare quanti documenti d’archivio ha “ri-celato” al pubblico.

Or Sadan, avvocato del Movimento per la libertà d’informazione e direttore della Clinica per la libertà d’informazione presso il College of Management Academic Studies, ha dichiarato a +972 che, pur non essendo sorpreso dall’impennata della censura dello scorso anno, spera che “la pubblicazione di questi dati contribuisca a ridurre al minimo l’uso di strumenti di censura che, sebbene a volte necessari, sono anche pericolosi quando si tratta dell’accesso del pubblico alle informazioni”.

“Anche se alcune informazioni non possono essere pubblicate durante un’emergenza, il pubblico merita di sapere cosa gli è stato nascosto”, ha spiegato. “Censura significa nascondere informazioni che un giornalista ritiene che il pubblico abbia il diritto di conoscere. In tempi di guerra, molte persone hanno già la sensazione di non essere informate di tutto, e quindi è opportuno rivedere le decisioni di censura in modo retrospettivo”.

Una guerra alla libertà di stampa

Al di là del picco senza precedenti di censura militare, la Giornata mondiale della libertà di stampa di quest’anno giunge come una triste pietra miliare per il giornalismo israeliano. Nel 2024, Israele si è classificato con un misero 101° posto su 180 (con un calo di 4 posizioni rispetto alla classifica dell’anno precedente) nell’Indice della libertà di stampa di Reporter Senza Frontiere; tale classifica è ora ulteriormente scesa a 112. Questa valutazione riflette solo lo stato del giornalismo all’interno di Israele, senza tenere conto dell’uccisione di massa dei giornalisti a Gaza.

Secondo il Committee to Protect Journalists, almeno 168 giornalisti e operatori dei media palestinesi sono stati uccisi a Gaza dall’esercito israeliano durante la guerra, più che in qualsiasi altro conflitto violento registrato negli ultimi decenni. Secondo altre organizzazioni, il numero arriverebbe a 232. Nelle indagini condotte in collaborazione con Forbidden Stories, +972 ha rivelato uno schema di giornalisti gazani uccisi dall’esercito solo per aver operato con i droni, o attaccati da droni dell’esercito quando erano chiaramente identificati come giornalisti. Inoltre, Israele considera i giornalisti che lavorano per i media affiliati ad Hamas come obiettivi militari legittimi e in più di un’occasione ha affermato che altri giornalisti uccisi erano collegati ad Hamas, di solito senza presentare alcuna prova.

Ma i giornalisti a Gaza non devono solo affrontare la costante minaccia di morte dei bombardamenti israeliani, mentre spesso soffrono anche la fame, la sete e lo sfollamento. Devono anche affrontare la repressione da parte di Hamas stesso, che mette sotto pressione i giornalisti che criticano l’organizzazione o coprono le proteste contro di essa. Israele ha aggravato questa situazione disastrosa bloccando l’ingresso di tutti i giornalisti stranieri nella Striscia di Gaza per oltre un anno e mezzo – una mossa confermata dalla Corte Suprema israeliana che molti giornalisti di tutto il mondo hanno condannato come un duro colpo alla libertà di stampa e come uno sforzo deliberato per nascondere ciò che sta accadendo a Gaza.

Allo stesso tempo, Israele ha sistematicamente arrestato e imprigionato giornalisti palestinesi sia di Gaza che della Cisgiordania, spesso senza accuse, come forma di punizione per aver fatto informazione critica. Questa repressione si è accelerata durante la guerra, come dimostra il divieto di operare in Israele per media come Al-Mayadeen e Al-Jazeera.

Il governo ha contemporaneamente perseguito la libera stampa israeliana: ha deciso di chiudere l’emittente pubblica “Kan”, ha strangolato finanziariamente il quotidiano liberale Haaretz e ha compiuto sforzi deliberati per indebolire gli organi di informazione consolidati da tempo, finanziando con fondi pubblici nuovi organi di informazione filogovernativi come il Canale 14. Inoltre, il governo ha imposto severe restrizioni alla pubblicazione delle identità dei soldati sospettati di crimini di guerra e il continuo incitamento contro i giornalisti da parte di legislatori e personaggi pubblici affiliati al governo Netanyahu ha portato a diversi attacchi violenti contro i reporter.

Eppure, il colpo più devastante per il giornalismo israeliano non è arrivato dalla censura del governo, ma dal tradimento da parte delle redazioni della loro missione principale: informare il pubblico della verità su ciò che accade intorno a loro. I giornalisti israeliani, anche quelli che una volta avevano espresso rimorso per non aver coperto ciò che stava accadendo a Gaza nelle guerre precedenti, hanno deliberatamente oscurato gli ospedali bombardati, i bambini affamati e le fosse comuni che il mondo vede quotidianamente.

Invece di testimoniare la verità della guerra o di amplificare le voci dei giornalisti di Gaza (per non parlare della solidarietà con i colleghi presi di mira dall’esercito del loro Stato), la maggior parte dei giornalisti israeliani si è arruolata nello sforzo di propaganda bellica – fino al punto di unirsi alle truppe di combattimento e di partecipare attivamente alla demolizione degli edifici – e ha liberamente lanciato appelli diretti al genocidio, alla fame e ad altri crimini di guerra. Questa non è coercizione, è complicità. Non è stato il censore a cancellare gli orrori di Gaza dagli schermi israeliani, ma i giornalisti e gli editori.