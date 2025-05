Israele progetta di conquistare tutta Gaza secondo un nuovo piano

Articolo pubblicato originariamente su Arab News

Lunedì Israele ha approvato un piano per conquistare l’intera Striscia di Gaza e rimanere nel territorio per un periodo di tempo non specificato, secondo quanto dichiarato da due funzionari israeliani, in una mossa che, se attuata, espanderebbe enormemente le operazioni di Israele nel territorio palestinese e probabilmente provocherebbe una feroce opposizione internazionale.

I ministri del Gabinetto israeliano hanno approvato il piano in una votazione mattutina, poche ore dopo che il capo dell’esercito israeliano aveva dichiarato che l’esercito stava richiamando decine di migliaia di soldati di riserva. Il nuovo piano, che secondo i funzionari avrebbe dovuto aiutare Israele a raggiungere i suoi obiettivi di guerra: sconfiggere Hamas e liberare gli ostaggi detenuti a Gaza, avrebbe anche spinto centinaia di migliaia di palestinesi verso il sud di Gaza, aggravando una crisi umanitaria già molto grave.

Da quando il cessate il fuoco tra Israele e Hamas è crollato a metà marzo, Israele ha scatenato feroci attacchi sul territorio che hanno ucciso centinaia di persone. Ha conquistato ampie porzioni di territorio e ora controlla circa il 50% di Gaza. Prima della fine della tregua, Israele ha bloccato tutti gli aiuti umanitari a Gaza, compresi cibo, carburante e acqua, scatenando quella che si ritiene essere la peggiore crisi umanitaria in quasi 19 mesi di guerra.

Il blocco degli aiuti ha provocato una fame diffusa e la carenza di cibo ha scatenato i saccheggi. Israele sta cercando di aumentare la pressione su Hamas

I funzionari israeliani hanno dichiarato che il piano prevede la “cattura della Striscia e il mantenimento dei territori”. Il piano cercherebbe anche di impedire al gruppo militante Hamas di distribuire aiuti umanitari, che secondo Israele rafforzano il dominio del gruppo a Gaza. Inoltre, Hamas è accusato di tenere gli aiuti per sé per rafforzare le proprie capacità. Il piano prevedeva anche potenti attacchi contro obiettivi di Hamas, hanno detto i funzionari.

I funzionari hanno detto che Israele è in contatto con diversi Paesi in merito al piano del Presidente Donald Trump di prendere il controllo di Gaza e trasferire la popolazione, nell’ambito di quella che Israele ha definito “emigrazione volontaria”, ma che ha suscitato le condanne degli alleati di Israele in Europa e nel mondo arabo.

Uno dei funzionari ha detto che il piano sarà attuato gradualmente. Entrambi i funzionari hanno parlato a condizione di anonimato perché stavano discutendo di piani militari. Per settimane, Israele ha cercato di aumentare la pressione su Hamas e di indurlo a mostrare maggiore flessibilità nei negoziati per il cessate il fuoco. Ma i mediatori internazionali che hanno cercato di portare le parti verso un nuovo accordo hanno faticato a farlo. Le misure di Israele non sembrano aver smosso Hamas dalle sue posizioni negoziali.

Il precedente cessate il fuoco doveva portare le parti a negoziare la fine della guerra, ma questo obiettivo è stato un ripetuto punto di stallo nei colloqui tra Israele e Hamas. Israele afferma che non accetterà di porre fine alla guerra finché Hamas non sarà sconfitto. Hamas, invece, chiede un accordo che ponga fine alla guerra.

L’annuncio dell’espansione di Israele ha irritato le famiglie degli ostaggi. Il Forum degli ostaggi, che sostiene le famiglie, ha dichiarato lunedì che il piano mette a rischio tutti gli ostaggi e ha esortato i responsabili israeliani a garantire un accordo e a dare priorità agli ostaggi.

Durante una riunione del comitato della Knesset, Einav Zangauker, il cui figlio Matan è tenuto in ostaggio, ha invitato i soldati a “non presentarsi per il servizio di riserva per ragioni morali ed etiche”.

Israele vuole impedire ad Hamas di gestire gli aiuti

I funzionari israeliani non hanno rivelato i dettagli su come il piano cerchi di impedire ad Hamas di partecipare alla distribuzione degli aiuti. Uno ha detto che i ministri hanno approvato “l’opzione della distribuzione degli aiuti”, senza approfondire.

Secondo un promemoria interno circolato tra i gruppi di aiuto e visto dall’Associated Press, Israele ha detto alle Nazioni Unite che utilizzerà compagnie di sicurezza private per controllare la distribuzione degli aiuti a Gaza. L’ONU, in una dichiarazione di domenica, ha detto che non parteciperà al piano così come gli è stato presentato, affermando che viola i suoi principi fondamentali.

Il memorandum, inviato alle organizzazioni umanitarie domenica, riportava le note di un incontro tra l’organismo di difesa israeliano incaricato di coordinare gli aiuti a Gaza, il COGAT e le Nazioni Unite.

Secondo il piano del COGAT, tutti gli aiuti entreranno a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom, lasciando entrare circa 60 camion al giorno e distribuendo 20 chilogrammi di pacchi di aiuti direttamente alle persone il giorno dell’ingresso, sebbene il loro contenuto non sia chiaro, così come il numero di persone che avranno accesso agli aiuti.

La nota afferma che gli aiuti saranno distribuiti in hub logistici, gestiti da società di sicurezza private. Il memorandum dice che verrà utilizzato il riconoscimento facciale per identificare i palestinesi presso gli hub e che gli avvisi via SMS notificheranno alle persone che si trovano nell’area la possibilità di raccogliere gli aiuti.

Gli operatori umanitari sostengono che il piano di centralizzare gli aiuti, invece di consegnarli ai palestinesi dove si trovano, provocherà lo sfollamento forzato delle persone.

I combattimenti hanno fatto sfollare più del 90% della popolazione di Gaza, spesso più volte, e hanno trasformato Gaza in un paesaggio lunare inabitabile.

L’ONU accusa Israele di voler controllare gli aiuti come “tattica di pressione”

L’ONU ha dichiarato che il piano lascerà senza rifornimenti gran parte della popolazione, compresi i più vulnerabili. Il piano “sembra progettato per rafforzare il controllo sui beni di prima necessità come tattica di pressione, come parte di una strategia militare”.

Il memo afferma che il governo statunitense ha espresso un chiaro sostegno al piano di Israele, ma non è chiaro chi fornirebbe i finanziamenti per le compagnie militari private o gli aiuti.

Il COGAT e l’Ambasciata degli Stati Uniti a Gerusalemme non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

All’inizio di questa settimana, l’AP ha ottenuto decine di documenti sulle preoccupazioni dei gruppi di aiuto che gli hub potrebbero finire per sfollare permanentemente i palestinesi e costringerli a vivere in “condizioni di internamento di fatto”.

Nel frattempo, gli attacchi israeliani a Gaza sono continuati nella notte, uccidendo almeno 17 persone nel nord di Gaza, secondo il personale ospedaliero. I colpi hanno colpito Gaza City, Beit Hanoun e Beit Lahiya e tra i morti ci sono otto donne e bambini, secondo il personale dell’ospedale Shifa, dove sono stati portati i corpi.

La guerra a Gaza è iniziata quando i militanti guidati da Hamas hanno attaccato il sud di Israele, uccidendo 1.200 persone e prendendo circa 250 ostaggi. Israele afferma che 59 prigionieri rimangono a Gaza, anche se si ritiene che circa 35 siano morti.

L’offensiva di Israele ha ucciso più di 52.000 persone a Gaza, molte delle quali donne e bambini, secondo i funzionari sanitari palestinesi, che non distinguono tra combattenti e civili nel loro conteggio.

Israele ha occupato Gaza nella guerra mediorientale del 1967 e ha