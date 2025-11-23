Novembre 23, 2025

14 ottobre a Udine

Tifiamo ancora Palestina

Amministratore03 mins

Di Comitato Per la Palestina – Udine PALESTINA, ADESSO – Mentre lanciamo questo appello il numero ufficiale dellз mortз a Gaza è salito ad almeno 65000, 21000 dellз quali bambinз. Le persone ferite registrate sono al momento 16700. Ogni tipo di infrastruttura è stata distrutta, creando una vera e propria emergenza umanitaria. In Cisgiordania non…

