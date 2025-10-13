Tifiamo ancora Palestina

Di Comitato Per la Palestina – Udine

PALESTINA, ADESSO – Mentre lanciamo questo appello il numero ufficiale dellз mortз a Gaza è salito ad almeno 65000, 21000 dellз quali bambinз. Le persone ferite registrate sono al momento 16700. Ogni tipo di infrastruttura è stata distrutta, creando una vera e propria emergenza umanitaria. In Cisgiordania non si ferma l’escalation della violenza coloniale: da nord a sud, i villaggi palestinesi vengono incendiati dai coloni e l’esercito israeliano di occupazione procede alla distruzione di case e infrastrutture.

UDINE, 14 OTTOBRE 2025 – La federazione calcistica italiana (FIGC), prefettura e governo hanno deciso di ospitare nuovamente a Udine la partita Italia-Israele, prevista il prossimo 14 ottobre, per le qualificazioni ai mondiali di calcio 2026.