29 settembre

ISCRIVITI alla giornata ONU per la PALESTINA: sabato 29 novembre 2025 a Padova

Amministratore

SAVE THE DATE – Giornata ONU per la Palestina 29 novembre 2025 / PADOVA “Palestina, il Diritto di agire: la bussola del Diritto verso giustizia e pace” Nel 1977, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dichiarava il 29 novembre Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese (Risoluzione 32/40B). Quest’anno la 47° Giornata ONU sarà organizzata…

