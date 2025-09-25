SAVE THE DATE – Giornata ONU per la Palestina

29 novembre 2025 / PADOVA

“Palestina, il Diritto di agire: la bussola del Diritto verso giustizia e pace”

Nel 1977, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dichiarava il 29 novembre Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese (Risoluzione 32/40B). Quest’anno la 47° Giornata ONU sarà organizzata a Padova presso il Centro Ateneo Diritti Umani di Padova sabato 29 novembre 2025. La Giornata è promossa dalla Campagna Ponti e non Muri di Pax Christi Italia e dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”. Aderisce la rete padovana Uniti per la pace.

Sarà una Giornata formativa ed operativa per attivisti con giuristi, docenti, giornalisti italiani e palestinesi , testimoni ed operatori d’ interventi umanitari dalle 9 del mattino fino alle 18 con lavori di gruppo al pomeriggio.

Previsto un evento culturale venerdì 28 novembre, vigilia della Giornata, aperto alla città di Padova.

I lavori del mattino saranno trasmessi in diretta video .

Programma dei lavori in corso di definizione