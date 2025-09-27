CROWDFUNDING: liberiamo Shireen dalle carceri israeliane

SOSTIENIAMO LE SPESE LEGALI DI SHIREEN

🌿 È tempo di raccolta delle olive in Palestina, ma quest’anno mancherà una presenza importante: non ci sarà Shireen

Dal 2013, ogni ottobre, durante il viaggio “Tutti a raccolta”, siamo stati accolti con calore da Shireen Al-Hamamreh e dalla sua famiglia nel villaggio di Hussan, vicino a Betlemme. Abbiamo raccolto insieme le olive sulle sue terre, minacciate dalle continue intimidazioni dei coloni israeliani.

Ma quest’anno qualcosa è cambiato.

✋ Shireen è stata arrestata il 18 giugno 2025.

L’esercito israeliano l’ha prelevata dalla sua casa con l’accusa di incitamento all’odio per alcuni post su Facebook, in cui esprimeva solidarietà alla popolazione di Gaza e citava versetti del Corano che parlavano di pazienza e resilienza.

Da allora è detenuta nel carcere femminile di Damon, in condizioni sanitarie difficili: ha già contratto una malattia della pelle a causa dell’ambiente insalubre, oltre a continue umiliazioni fisiche e psicologiche.

L’udienza di convalida è stata rinviata più volte ed è ora fissata per il 22 ottobre 2025.

Perché lanciamo questa campagna

La famiglia di Shireen, conosciuta da molti di noi per la sua ospitalità, resistenza e amore per la terra, ha deciso di affidarsi a un avvocato privato per difenderla, dopo mesi di incertezza.

Per questo abbiamo avviato questa raccolta fondi: per aiutare a coprire le spese legali e sostenere la famiglia in un momento così difficile. I soldi verranno consegnati a mano alla famiglia

💚 Come puoi sostenere Shireen

Contribuisci con una donazione, anche piccola.

Condividi questa campagna con amici, familiari, reti solidali.

Parla di Shireen: non lasciamo che il silenzio copra l’ingiustizia.

🌿 Ogni volta che abbiamo raccolto le olive con lei, abbiamo imparato cosa significa resistere in modo quotidiano e concreto.

📅 È tempo di raccolta. È tempo di solidarietà. E’ tempo di resistenza

FAI LA TUA DONAZIONE QUI