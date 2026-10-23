«Siamo riusciti a uscire da Gaza, ma non l’abbiamo mai davvero lasciata»
Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Mohammed Mhawish A tre anni dall’inizio del genocidio, il giornalista Mohammed Mhawish riflette sul prezzo fisico e mentale della sopravvivenza e ricorda Gaza come un luogo pieno di vita. «Quando mi tirarono fuori dalle macerie, ricordo che, all’inizio, la luce…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…