venerdì, Ottobre 23, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

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BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

3 anni

«Siamo riusciti a uscire da Gaza, ma non l’abbiamo mai davvero lasciata»

Amministratore040 mins

Articolo pubblicato originariamente su +972 Magazine. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Mohammed Mhawish A tre anni dall’inizio del genocidio, il giornalista Mohammed Mhawish riflette sul prezzo fisico e mentale della sopravvivenza e ricorda Gaza come un luogo pieno di vita. «Quando mi tirarono fuori dalle macerie, ricordo che, all’inizio, la luce…

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