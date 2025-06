Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Foto di copertina: L’ospedale Nasser, dove sono state trasportate le vittime, è stato sopraffatto dal numero di morti e feriti [Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty]. Il meccanismo sostenuto da Stati Uniti e Israele a Gaza ha visto scene di caos…