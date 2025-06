Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

Foto di copertina: L’ospedale Nasser, dove sono state trasportate le vittime, è stato sopraffatto dal numero di morti e feriti [Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty].

Il meccanismo sostenuto da Stati Uniti e Israele a Gaza ha visto scene di caos e spargimento di sangue, con uccisioni di massa di palestinesi che cercavano di ricevere aiuti.

I colpi dei carri armati israeliani hanno ucciso almeno 47 palestinesi e ne hanno feriti altre decine mentre aspettavano di ricevere aiuti nel sud della Striscia di Gaza, martedì, nell’ultimo massacro che ha coinvolto la distribuzione di aiuti.

Citando i residenti, i medici hanno detto che i carri armati israeliani hanno sparato proiettili contro la folla di palestinesi disperati che attendevano i camion degli aiuti lungo la principale strada orientale di Khan Younis, prevedendo che il numero delle vittime sarebbe aumentato, poiché molti dei feriti erano in condizioni critiche.

“I droni israeliani hanno sparato contro i cittadini. Alcuni minuti dopo, i carri armati israeliani hanno sparato diverse granate contro i cittadini, provocando un gran numero di martiri e feriti”, ha dichiarato il portavoce della difesa civile Mahmoud Bassal.

In rete sono state condivise scene cruente di corpi disseminati per le strade e di veicoli danneggiati.

Centinaia di persone sono state uccise dal fuoco israeliano dal mese scorso, quando è entrato in funzione un nuovo meccanismo di aiuti sostenuto da Stati Uniti e Israele che aggira le Nazioni Unite.

I gruppi per i diritti e gli aiuti lo hanno definito una trappola mortale per i palestinesi.

Lunedì l’Euro-Med Human Rights Monitor ha accusato Israele di aver trasformato i punti di distribuzione degli aiuti nella Striscia di Gaza in “arene di morte di massa”, adottando un modello che attira i civili palestinesi in aree “specifiche ed esposte” per poi esporli a “uccisioni, ferite, arresti e trattamenti crudeli e degradanti”.

Il ministero della Sanità di Gaza conferma che 55.432 persone sono state uccise nella guerra dall’ottobre 2023. Si ritiene che altre migliaia siano sepolte sotto le macerie.

La mancanza di cibo ha portato a decine di morti per carestia, mentre gli ospedali devono affrontare gravi carenze di forniture mediche essenziali a causa del blocco imposto da Israele.

Il direttore generale del ministero della Sanità di Gaza, Mounir al-Bursh, ha dichiarato che il sistema sanitario del territorio è al collasso.

Secondo Quds News, al-Bursh ha dichiarato che i macchinari si stanno spegnendo e i pazienti muoiono prima di poter ricevere i soccorsi, e che le squadre mediche sono esauste e poco equipaggiate.

Israele, nel frattempo, continua la sua offensiva su vasta scala iniziata a metà maggio.

L’esercito israeliano ha annunciato martedì che un soldato del 12° battaglione della Brigata Golani è stato ucciso in combattimento nel sud di Gaza. Proveniva dall’insediamento di Nokdim, nella Cisgiordania occupata.

Un ufficiale di combattimento e altri tre soldati sono stati “gravemente feriti” nello stesso incidente, ha aggiunto l’esercito.