Articolo pubblicato originariamente su X. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite Di Ali Abunimah Sono libero! Ho scritto questa frase in aereo e la pubblico subito dopo l’atterraggio a Istanbul. Lunedì sera sono stato portato all’aeroporto di Zurigo in manette, in una piccola gabbia di metallo all’interno di un furgone carcerario senza finestre…