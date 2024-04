Articolo pubblicato originariamente su Pal Quest e tradotto dall’inglese da Beniamino Rocchetto Gli inizi del cinema in Palestina non sono diversi dai suoi inizi in altri Paesi arabi come Tunisia, Algeria, Marocco ed Egitto, dove i fratelli Lumière inviarono cineoperatori a girare tra la fine degli anni 1890 e 1900. I cineasti stranieri hanno assunto…