attacco Iran

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite A seguito dell’attacco all’Iran, Israele ha messo il blocco totale della Cisgiordania occupata, sigillando gli ingressi alle città e limitando la circolazione. Israele ha attuato un blocco totale in tutta la Cisgiordania occupata subito dopo aver colpito l’Iran nella prima…