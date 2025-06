Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione a cura della redazione di Bocche Scucite

A seguito dell’attacco all’Iran, Israele ha messo il blocco totale della Cisgiordania occupata, sigillando gli ingressi alle città e limitando la circolazione.

Israele ha attuato un blocco totale in tutta la Cisgiordania occupata subito dopo aver colpito l’Iran nella prima mattinata di venerdì, erigendo barriere, chiudendo strade e limitando i movimenti, con le città palestinesi isolate dalle città e dai villaggi circostanti.

L’esercito israeliano ha chiuso tutti gli ingressi a Gerico e al ponte Re Hussein, che collega la Cisgiordania alla Giordania, in entrambe le direzioni con cancelli di ferro e posti di blocco militari.

Anche tutti gli accessi a Betlemme sono stati chiusi, con cancelli di ferro e cumuli di terra.

La circolazione è stata limitata a Qalqilya, dove l’esercito ha chiuso l’ingresso orientale della città, bloccato le strade che conducono ai villaggi a est della città e istituito un posto di blocco all’ingresso meridionale.

Le entrate orientali e meridionali di Tulkarm sono state chiuse e i soldati hanno impedito a veicoli e civili di avvicinarsi ai posti di blocco. A Nablus, le forze israeliane hanno chiuso tutti i cancelli dei checkpoint militari che circondano la città.

L’esercito israeliano ha anche aperto il fuoco contro civili e giornalisti al checkpoint di Deir Sharaf, a ovest di Nablus, hanno riferito fonti locali a Wafa.

L’esercito ha anche inasprito le restrizioni nelle aree di Hamra e Tayasir, chiudendo i posti di blocco nelle vicinanze, compreso quello di Tayasir, a est di Tubas, in entrambe le direzioni.

Le forze israeliane hanno anche cacciato i fedeli musulmani dalla Moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme e ne hanno sigillato i cancelli mentre eseguivano la preghiera dell’alba, impedendo loro di rimanere all’interno del luogo sacro.

In seguito agli attacchi all’Iran, Israele ha avvertito i suoi cittadini invitandoli a rimanere a casa e a preparare cibo e provviste per le prossime due settimane.

Tuttavia, ai palestinesi in Cisgiordania non è stata data alcuna indicazione e “stanno facendo del loro meglio per prepararsi agli attacchi vicini”.

Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, tuttavia, dispongono di rifugi, istruzioni militari, protezione e tutele, mentre i palestinesi sono costretti a cavarsela da soli.

Altre vittime a Gaza

In mezzo all’attacco all’Iran, Israele ha continuato i suoi micidiali attacchi su Gaza, colpendo diverse aree dell’enclave.

Un gruppo di civili è stato preso di mira dagli attacchi aerei israeliani a sud di Deir al-Balah, mentre è stata colpita anche una casa in un campo profughi a Nuseirat.

Gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira anche un gruppo di civili all’incrocio di Sanfour, a est del quartiere di Al-Tuffah, a Gaza City. L’artiglieria israeliana ha preso di mira anche la città residenziale Hamad a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.

L’ospedale Nasser, il secondo più grande della Striscia di Gaza, è a rischio di chiusura forzata, con Israele che ha ordinato l’evacuazione dei reparti medici. I funzionari hanno avvertito che la sua chiusura potrebbe portare al collasso dell’intera infrastruttura medica su cui fa affidamento un milione di gazesi del sud.

Giovedì l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza e sollecita le nazioni a prendere “tutte le misure necessarie” per fare pressione su Israele.

Dopo il veto degli Stati Uniti a una spinta simile nel Consiglio di Sicurezza la scorsa settimana, l’Assemblea Generale ha adottato la risoluzione non vincolante con un voto di 149 a 12, con 19 astensioni.

Il testo chiede “un cessate il fuoco immediato, incondizionato e permanente” a Gaza, nonché “il rilascio immediato e incondizionato di tutti i [prigionieri]” sequestrati durante gli attacchi del 7 ottobre.

Tuttavia, il documento si spinge oltre il testo sottoposto al veto degli Stati Uniti, prendendo di mira direttamente Israele per l’interruzione delle consegne di aiuti nella Striscia di Gaza.

Il documento “chiede a Israele, la potenza occupante, di porre immediatamente fine al blocco… e di garantire che gli aiuti raggiungano la popolazione civile palestinese in tutta la Striscia di Gaza”, che, dopo oltre 20 mesi di guerra, sta affrontando una situazione umanitaria catastrofica.

Il documento invita inoltre tutti i membri delle Nazioni Unite a “prendere individualmente e collettivamente tutte le misure necessarie, in linea con il diritto internazionale… per garantire il rispetto degli obblighi da parte di Israele”.

Il Qatar avrebbe presentato ad Hamas una bozza di proposta di cessate il fuoco, basata su una bozza dell’inviato statunitense per il Medio Oriente Hady Amr e non di Steve Witkoff, secondo quanto riportato giovedì dal Jerusalem Post. Le fonti hanno detto che Israele potrebbe inviare una delegazione per ulteriori colloqui in Qatar o in Egitto se i colloqui dovessero progredire.

La guerra di Israele ha ucciso oltre 55.000 palestinesi dal 7 ottobre, senza contare le migliaia di dispersi e intrappolati sotto le macerie, presumibilmente morti.