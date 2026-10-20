martedì, Ottobre 20, 2026

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

Commenti

BOCCHE SCUCITE

Voci dai Territori Occupati

cartella clinica

Nel genocidio di Israele a Gaza, i pazienti perdono non solo gli ospedali ma anche la propria storia clinica

Amministratore011 mins

Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Dalle cartelle oncologiche alle documentazioni delle gravidanze e ai libretti delle vaccinazioni, il genocidio di Israele a Gaza ha cancellato informazioni cliniche essenziali, compromettendo l’assistenza sanitaria di migliaia di persone. Di Haya Hijazi Hassan Shobir non temeva soltanto il…

Continua a leggere