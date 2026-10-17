Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite

Dalle cartelle oncologiche alle documentazioni delle gravidanze e ai libretti delle vaccinazioni, il genocidio di Israele a Gaza ha cancellato informazioni cliniche essenziali, compromettendo l’assistenza sanitaria di migliaia di persone.

Di Haya Hijazi

Hassan Shobir non temeva soltanto il cancro. Temeva anche qualcosa che non avrebbe mai immaginato potesse entrare a far parte del suo percorso terapeutico: dover ricostruire da zero la propria storia clinica.

Hassan, 54 anni, è affetto da un tumore al colon. Prima del genocidio di Israele, era stato curato presso il Complesso medico Al-Shifa e l’Ospedale turco di oncologia. La sua cartella clinica conteneva i risultati della biopsia, le scansioni TC, gli esami dei marcatori tumorali e i dettagli del protocollo chemioterapico che aveva già iniziato a seguire.

Tuttavia, quella documentazione non esiste più.

Hassan ha perso il referto della biopsia, i risultati della TC, gli esami dei marcatori tumorali e il protocollo terapeutico. Con i servizi oncologici compromessi e le terapie antitumorali sempre più difficili da reperire in tutta Gaza, la possibilità di proseguire le cure dipende anche dalla ricostruzione di ciò che era accaduto nel suo organismo prima che la sua storia clinica scomparisse.

Finora è stato necessario ripetere alcuni accertamenti, tra cui un’ecografia addominale e una risonanza magnetica. È stata inoltre emessa una richiesta urgente di trasferimento per ricevere cure al di fuori di Gaza.

Ma Hassan attende da mesi il permesso di partire e riprendere il trattamento.

«I ritardi nelle cure sono diventati parte della mia vita quotidiana», racconta Hassan a The New Arab. «Ogni volta che vado a chiedere informazioni sul trasferimento, mi dicono di aspettare e avere pazienza. Dicono che non sono l’unico, che ci sono migliaia di pazienti che aspettano proprio come me».

L’ultimo contatto con Hassan risale al 30 settembre 2026.

Per una persona che vive con il cancro, perdere una cartella clinica non significa semplicemente smarrire dei documenti. Significa perdere una parte della storia clinica di cui un medico ha bisogno per decidere quale trattamento intraprendere successivamente.

La vicenda di Hassan si inserisce in un contesto in cui l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) afferma che la distruzione delle infrastrutture sanitarie di Gaza ha danneggiato anche i sistemi informativi sanitari e la documentazione clinica, comprese le cartelle cartacee e i server elettronici.

L’assenza di banche dati centralizzate ed efficienti ha reso sempre più difficile seguire i pazienti nel tempo e trasferire le loro informazioni da una struttura sanitaria all’altra.

Quando il paziente diventa la propria cartella clinica

In condizioni normali, i medici non devono ricominciare da zero ogni volta che visitano un paziente.

Il risultato di una biopsia, un referto diagnostico per immagini, un elenco di farmaci, un’allergia farmacologica documentata, la registrazione di un precedente intervento chirurgico o anche una breve nota redatta da un altro medico possono influenzare una decisione clinica.

Ma la guerra condotta da Israele a Gaza ha danneggiato molto più dei luoghi in cui vengono erogate le prestazioni sanitarie.

Ospedali e strutture sanitarie sono stati distrutti o danneggiati; alcuni hanno cessato completamente di funzionare e le infrastrutture essenziali da cui dipende il sistema sanitario sono state compromesse.

Nel gennaio 2026, l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che i danni alle infrastrutture, compresi i principali centri di elaborazione dati all’interno delle strutture sanitarie, avevano indebolito il sistema informativo sanitario di Gaza, compromettendo sia la documentazione clinica sia la capacità dei medici di prendere decisioni tempestive.

Per i pazienti, ciò può significare che la propria storia clinica sia dispersa tra strutture che non sono più operative, cartelle cartacee smarrite durante gli sfollamenti o sistemi elettronici ai quali non è più possibile accedere.

I pazienti si presentano a nuovi medici portando con sé soltanto frammenti della propria storia clinica.

Il resto può essere rimasto in un ospedale che non esiste più, in una cartella persa durante uno sfollamento o in un sistema elettronico diventato inaccessibile.

Quello che inizialmente può sembrare un problema amministrativo può trasformarsi rapidamente in un problema clinico: cosa può fare un medico quando non conosce la storia clinica del paziente?

«Tutto ciò che riguardava la mia gravidanza era nella cartella»

Walaa Abu al-Omrain, 28 anni, è attualmente sfollata ad Al-Zawayda, nella zona centrale della Striscia di Gaza.

È fuggita dal quartiere di Al-Rimal dopo che la sua abitazione è stata distrutta e ora vive in una tenda su un terreno adibito ad accogliere le famiglie sfollate.

Quando mi ha contattata per chiedere una consulenza medica gratuita, era alla trentesima settimana di gravidanza.

Durante la gravidanza in corso le erano state diagnosticate una placenta previa e un’ipertensione gravidica. Era seguita presso una tenda medica che forniva servizi gratuiti nella zona in cui si trovava la popolazione sfollata.

Per Walaa, tuttavia, il problema andava oltre la perdita del luogo in cui aveva ricevuto assistenza in precedenza.

In passato disponeva di una documentazione clinica che riportava i suoi precedenti parti e le complicazioni insorte durante le gravidanze. Durante il parto più recente aveva subito una grave emorragia post-partum e aveva dovuto tornare in sala operatoria. Successivamente, era rimasta per circa due settimane in terapia intensiva.

Aveva inoltre una cartella clinica presso il Centro Al-Huda, nella parte occidentale di Gaza, dove le sue condizioni erano state monitorate prima che il centro venisse bombardato.

«Ogni dettaglio delle mie gravidanze e dei miei precedenti parti era riportato in quella cartella», racconta Walaa a The New Arab. «Il medico che mi seguiva sapeva cosa era successo durante il mio ultimo parto. Sapeva che avevo avuto una grave emorragia, che ero dovuta tornare in sala operatoria e che avevo trascorso del tempo in terapia intensiva. Ora, quando mi visita un nuovo medico, non sono in grado di fornirgli le stesse informazioni contenute nella mia cartella».

Aggiunge: «Il medico che mi segue adesso non sa esattamente cosa sia successo durante il mio precedente parto. Mi dice che la posizione della placenta e la mia storia di gravi emorragie sono elementi importanti e che dobbiamo prepararci alla possibilità di un taglio cesareo, di un’emorragia e di una trasfusione di sangue. Ma deve conoscere tutti i miei fattori di rischio per decidere dove e come dovrò partorire».

Secondo Walaa, alcune di queste informazioni erano contenute nella sua precedente documentazione clinica.

Oggi è costretta a cercare di ricostruire da sola quella storia.

In una gravidanza ad alto rischio, conoscere l’anamnesi ostetrica della donna — compresi i parti precedenti, le emorragie, gli interventi chirurgici e i risultati degli esami — può essere fondamentale per valutare i rischi e predisporre un parto in sicurezza.

In un sistema sanitario danneggiato e segnato da ripetuti sfollamenti, trasferire queste informazioni da un operatore sanitario all’altro è diventato considerevolmente più difficile.

I bambini che hanno perso i libretti delle vaccinazioni

Per Ghada Masoud, 32 anni, il problema può apparire meno grave, ma non è necessariamente meno importante.

Ghada ha perso il libretto delle vaccinazioni del figlio di tre anni mentre fuggiva da Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza.

In precedenza, il bambino aveva ricevuto le vaccinazioni presso una clinica di Jabalia. Quando Ghada si è successivamente recata in un’altra struttura sanitaria per proseguire il ciclo vaccinale, l’infermiera aveva bisogno di sapere quante dosi del vaccino DTaP — che protegge da difterite, tetano e pertosse — il bambino avesse già ricevuto.

Ma Ghada non aveva più il suo libretto vaccinale.

«L’infermiera mi ha chiesto quante dosi del vaccino DTaP avesse ricevuto mio figlio, ma non avevo con me il libretto delle vaccinazioni», racconta. «Le ho detto che non ricordavo esattamente. Mi ha risposto che non poteva somministrargli un’altra dose senza sapere quali avesse già ricevuto. Da allora ho smesso di portarlo ai controlli per le vaccinazioni e non ne ha più ricevute».

In condizioni normali, un libretto vaccinale contiene una documentazione semplice ma fondamentale: i nomi dei vaccini, le dosi somministrate e le relative date.

Quando questa documentazione viene persa, tuttavia, una procedura semplice diventa molto più complicata: quali vaccini ha ricevuto il bambino? Quando sono stati somministrati? E quali dosi mancano ancora?

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che i servizi vaccinali a Gaza sono stati gravemente compromessi dal deterioramento del sistema sanitario e dalla carenza di forniture mediche, rendendo ancora più importante garantire la continuità delle informazioni sanitarie relative ai bambini.

«Non conosco nemmeno il nome del farmaco a cui sono allergico»

Tawfiq al-Maghribi, 67 anni, originario di Sheikh Radwan, convive con diverse patologie croniche, tra cui diabete, ipertensione e malattie cardiache.

Sa di essere allergico ad alcuni antidolorifici e antibiotici, ma non ne conosce i nomi.

«Non conosco il nome del farmaco a cui sono allergico perché non so leggere né scrivere», racconta Tawfiq a The New Arab. «Prima mi affidavo al medico e alla mia cartella clinica».

Mentre i pazienti si spostano da una struttura sanitaria all’altra e si rivolgono a medici che non li hanno mai curati prima, gli operatori sanitari sono sempre più costretti a fare affidamento sui ricordi dei pazienti stessi per ricostruirne la storia clinica.

Per una persona che convive con diverse patologie croniche e assume più farmaci, una documentazione accurata dei trattamenti precedenti e delle allergie farmacologiche può aiutare i medici a evitare interazioni pericolose o scelte terapeutiche inappropriate.

Quando queste informazioni scompaiono, i pazienti perdono più di una registrazione del proprio passato. Perdono informazioni di cui i medici hanno bisogno per prendere decisioni terapeutiche più sicure.

«Pratichiamo la medicina bendati»

Per i medici, le conseguenze non sono meno gravi.

Il dottor Mahmoud Hamouda, specialista in chirurgia generale, ha lavorato in precedenza presso il Complesso medico Al-Shifa e attualmente opera presso l’Ospedale dei Martiri di Al-Aqsa.

Spiega che, nelle situazioni di emergenza, i medici possono essere costretti a prendere decisioni rapide, potenzialmente decisive per la vita dei pazienti, senza poter accedere alla loro storia clinica completa.

«È come chiedere a un chirurgo di eseguire un intervento complesso nel buio più totale», racconta il dottor Mahmoud a The New Arab.

Un paziente può arrivare al pronto soccorso privo di conoscenza o in stato di shock, senza che esista un modo affidabile per ricostruirne rapidamente la storia clinica.

«È già stato sottoposto a un intervento chirurgico? È allergico a un farmaco o a un anestetico? Assume farmaci regolarmente? Ha una patologia cronica che potrebbe influenzare le decisioni relative all’intervento chirurgico o all’anestesia?», chiede il dottor Mahmoud.

«Siamo costretti a prendere decisioni critiche basandoci su supposizioni o sui ricordi di un paziente che potrebbe essere a sua volta traumatizzato. Le cartelle cliniche non sono semplici fogli di carta o dati elettronici. Costituiscono un’importante linea di difesa a tutela della vita del paziente. Senza di esse, fornire cure d’emergenza sicure diventa molto più difficile», spiega.

Una guerra contro gli ospedali e anche contro la memoria clinica

Un ospedale distrutto è facile da vedere. Lo stesso vale per una sala operatoria che ha smesso di funzionare o per uno scanner fuori servizio.

La perdita delle cartelle cliniche, invece, è molto meno visibile.

Non c’è un edificio da fotografare quando scompare il risultato di una biopsia. Non rimangono rovine visibili quando una donna perde la documentazione della propria gravidanza durante uno sfollamento. E le conseguenze della perdita del libretto vaccinale di un bambino non sono facilmente rappresentabili in un’immagine.

È una perdita invisibile, ma i suoi effetti potrebbero protrarsi a lungo anche dopo la fine della guerra.

Un paziente che ha perso il risultato di un esame potrebbe dover ripetere l’accertamento. Una donna che ha perso la propria anamnesi ostetrica potrebbe iniziare un percorso di cura con un nuovo medico che dispone soltanto di informazioni incomplete. Un bambino che ha perso il libretto vaccinale potrebbe incontrare difficoltà nel ricostruire quali dosi siano già state somministrate.

E per le persone che convivono con malattie croniche, ottenere un elenco accurato dei farmaci assunti in precedenza, delle allergie e degli interventi chirurgici potrebbe continuare a rappresentare una difficoltà.

Ricostruire il sistema sanitario di Gaza significherà fare molto più che ricostruire edifici e sostituire le apparecchiature. Significherà anche tentare di recuperare le storie cliniche perdute da migliaia di pazienti nel corso di anni di guerra e sfollamenti.

Alcune informazioni potrebbero essere recuperate dai server o dalle banche dati. Ma le cartelle bruciate, i risultati degli esami scomparsi e i libretti vaccinali persi durante gli sfollamenti potrebbero non avere più alcuna copia disponibile.

Una delle sfide che il sistema sanitario di Gaza dovrà affrontare dopo la fine del genocidio di Israele sarà stabilire quali documenti possano ancora essere recuperati, quali informazioni possano essere ricostruite attraverso i ricordi dei pazienti e come un sistema futuro possa proteggere questi dati, affinché le cure di una persona non dipendano più da un foglio di carta che può andare perduto o da un ospedale che può essere distrutto.

La dottoressa Haya Hijazi è ginecologa e ostetrica originaria di Gaza.