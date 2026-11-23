PALESTINA LIBERACI | 26–30 NOVEMBRE 2026 | VENEZIA

Comunicato Stampa

La Giornata ONU per la Palestina si terrà quest’anno a Venezia dal 26 al 30 novembre.

Ogni anno le Nazioni Unite celebrano in tutto il mondo la Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese, in virtù del mandato conferito dall’Assemblea Generale con le risoluzioni 32/40 B del 2 dicembre 1977, 34/65 D del 12 dicembre 1979 e successive risoluzioni adottate sulla questione palestinese.

Ogni anno le Nazioni Unite celebrano in tutto il mondo la Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese istituita nel 1977 dall’Assemblea Generale.

Rituali cerimonie si svolgono quel giorno presso le sedi dell’ONU di New York, Ginevra , Vienna e Nairob, senza che tale ricorrenza riceva alcuna attenzione dai mezzi di comunicazione mondiali. Eppure è la sola Giornata dedicata ad uno specifico popolo come pure è unica l’UNRWA, l’Agenzia dell’ONU che si prende cura dei profughi di quel popolo e che proprio in questo tempo di emergenza umanitaria e di genocidio stanno demolendo.

La Campagna Ponti e non muri di Pax Christi Italia, da molti anni, promuove questo evento attraverso un convegno; per l’edizione del 2026 si è avvertita l’esigenza di moltiplicare e diffondere in diverse sedi della città metropolitana momenti e occasioni differenti. Incontri, dibattiti, cinema, teatro, poesia e musica dalla Palestina animeranno per cinque giorni, con un articolato programma, la città lagunare così come la terraferma.

Dopo tre anni di genocidio nella Striscia di Gaza e decenni di pulizia etnica, apartheid e oppressione in tutti i Territori palestinesi occupati, vogliamo ribadire il diritto all’autodeterminazione della popolazione di Palestina. Le cinque giornate di incontri e dibattiti anche quest’anno avranno l’intento di denunciare il dramma di un popolo oppresso da troppo tempo, attraverso la competenza di chi conosce e vive quella terra; in particolare poi vorremmo chiedere agli stessi palestinesi di aiutarci a cambiare la nostra visione su quello che continua ad essere interpretato come un conflitto e non come il più evidente caso di colonialismo di insediamento. Per questo facciamo nostro, tra gli appelli sempre più accorati che cercano un varco nell’indifferenza complice, quello che invoca ad alta voce: “Palestina liberaci”.

Parleremo di decolonizzazione dello sguardo e di narrazioni dominanti con Samah Jabr, Simon Levi Sullam e Lorenzo Kamel; di città sotto assedio con Issa Amro e Luisa Morgantini e di letteratura e memoria con Simone Sibilio e Francesco Vacchiano; di media e informazione con Chiara Cruciati.

Assisteremo a “The Horse of Jenin”, uno spettacolo di stand-up comedy ideato ed interpretato dall’attore e comico palestinese Ala’ Shehada che intreccia ironia, memoria e vita quotidiana in Palestina, raccontando attraverso l’umorismo l’infanzia, l’occupazione e la resistenza di un popolo.

In programma anche film, musica, poesia, laboratori di scrittura e lingua araba, di educazione alla pace, di danza e ricamo palestinesi.

Parlare di Palestina significa, non da ultimo, approfondire il DDL sull’antisemitismo, il rapporto tra dissenso e libertà di espressione, la repressione delle mobilitazioni studentesche e i tentativi di restringere gli spazi di solidarietà con il popolo palestinese: in questo ci aiuteranno, tra gli altri, Francesca Fornario, Enrica Audano e Filip Misic.

IL PROGRAMMA è on line: https://bocchescucite.org/giornata-onu-2026/

Tutti gli incontri sono aperti alla cittadinanza.

Per info e contatti con la stampa: giornataonu@gmail.com