NOVITA’ IN LIBRERIA: Anatomia di una colonizzazione di Chiara Cruciati

Dal 13 novembre esce in libreria il nuovo libro di Chiara Cruciati
Anatomia di una colonizzazione. Il sistema israeliano in Palestina
La confisca delle terre; la demolizione delle case; le violenze dei coloni nei villaggi palestinesi, compiute con la complicità dell’esercito israeliano; la carcerazione di massa; l’uso delle infrastrutture – dalle autostrade al filo spinato – per isolare le comunità; il controllo delle risorse naturali, dall’acqua ai campi; le leggi e la burocrazia che negano diritti ai palestinesi; la rimozione della memoria dai luoghi colonizzati.
Chiara Cruciati individua le pratiche che Israele mette in atto, oggi come in passato, per colonizzare le terre palestinesi – dalla Cisgiordania a Gaza, sino agli altri territori della Palestina storica. Un’appropriazione che negli ultimi anni ha conosciuto un’accelerazione esponenziale.
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…