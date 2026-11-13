venerdì, Novembre 13, 2026

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NOVITA’ IN LIBRERIA: Anatomia di una colonizzazione di Chiara Cruciati

Amministratore01 mins

Dal 13 novembre esce in libreria il nuovo libro di Chiara Cruciati

Anatomia di una colonizzazione. Il sistema israeliano in Palestina

La confisca delle terre; la demolizione delle case; le violenze dei coloni nei villaggi palestinesi, compiute con la complicità dell’esercito israeliano; la carcerazione di massa; l’uso delle infrastrutture – dalle autostrade al filo spinato – per isolare le comunità; il controllo delle risorse naturali, dall’acqua ai campi; le leggi e la burocrazia che negano diritti ai palestinesi; la rimozione della memoria dai luoghi colonizzati.

Chiara Cruciati individua le pratiche che Israele mette in atto, oggi come in passato, per colonizzare le terre palestinesi – dalla Cisgiordania a Gaza, sino agli altri territori della Palestina storica. Un’appropriazione che negli ultimi anni ha conosciuto un’accelerazione esponenziale.

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