Segnaliamo l’uscita del libro “Mahmud Darwish: poesia di una vita” che presenteremo durante la cinque giorni sulla Palestina sabato 28 novembre a Venezia.

Mahmud Darwish: poesia di una vita. A rendere inconfondibile la voce di Mahmud Darwish e a garantirgli un posto di primo piano nella letteratura mondiale è il suo equilibrio quasi miracoloso: il verso conserva la solennità dell’antico canto arabo e la confidenza di una voce amica; accoglie la Storia nella sua materia aspra e la conduce verso il mito, l’amore, il sogno, l’interrogazione metafisica. La musica procede per onde, ritorni e variazioni, fra salmo, mawwal, invocazione e monologo interiore; le immagini elementari si richiamano da un libro all’altro, formando una cosmologia riconoscibile. L’io e il noi respirano insieme: la vicenda individuale diventa destino corale, la tragedia di un popolo ritrova il volto irripetibile della persona. Distesa sul crinale fra due secoli, la sua opera parla di esodi, identità contese, muri, migrazioni e patrie portate nella lingua e inscrive l’esperienza palestinese tra le grandi questioni contemporanee sull’appartenenza, conservando intatti luoghi, nomi e verità storica. Darwish restituisce alla lirica la facoltà di parlare al centro della Storia e di ascoltare quanto nell’essere umano eccede ogni epoca: desiderio d’amore, paura della morte, nostalgia dell’origine, ricerca di una casa, fiducia in un domani senza più guerre e usurpazioni. In Poesie di una vita abitano tutti i volti di Darwish: il bambino espulso dal villaggio, l’amante, il prigioniero, l’esule, il poeta pubblico e l’uomo solo davanti alla morte. Nessuna di queste figure esaurisce Darwish; tutte comunicano tra loro. Il lettore scoprirà che la vera unità dell’opera risiede, oltre ogni singolo tema e persino oltre la causa decisiva che la attraversa, in una domanda incessante: come trasformare la perdita in presenza senza falsificarla? Come fare della memoria non una catena, ma una forma di libertà? Come abitare il mondo quando il mondo ci ha sottratto la casa?

Mahmud Darwish (al-Birwa 1941 – Houston 2008) è il più grande poeta di lingua araba dell’epoca contemporanea. Le sue opere, in versi e in prosa, sono pubblicate in tutto il mondo. L’antologia Poesie di una vita, tradotta dall’arabo e curata da Simone Sibilio con la collaborazione di Francesco Occhetto, per la prima volta in Italia ne delinea l’intero percorso poetico ed esistenziale e – attingendo a tutte le raccolte, da Foglie d’ulivo del 1964 alla postuma Vorrei che questa poesia non finisse mai – offre un elevato numero di testi del tutto nuovi per il lettore italiano.