PELLEGRINAGGIO DI GIUSTIZIA
28 DICEMBRE 2026 – 4 GENNAIO 2027
Andiamo in Palestina per incontrare le pietre vive di una terra ferita, in un tempo storico segnato da grandi difficoltà. Il nostro pellegrinaggio vuole essere un gesto di vicinanza e solidarietà verso un popolo che, nonostante le avversità, continua a credere e a lottare pacificamente per un futuro di libertà e autodeterminazione.
Staremo con loro una settimana andando là dove abitano e resistono, nonostante le spinte violente perché vadano fuori dalla loro terra. Il programma è in corso di definizione ma visiteremo e incontreremo testimoni a Gerusalemme e Betlemme, a Ramallah, nella Valle del Giordano e nel Massafer Yatta.
Teniamo presente che, vista la situazione incerta, potrebbe rendersi necessario apportare modifiche significative al programma, sia a ridosso della partenza sia durante il viaggio, per la nostra sicurezza e quella dei nostri amici palestinesi. E’ quindi importante riporre fiducia nella scelta che, strada facendo, potremmo essere chiamati a fare.
COSTO: € 1200 (volo escluso)
La quota include: tutti i pernottamenti, i pasti, i trasporti, le guide, un contributo di solidarietà per le realtà palestinesi che incontreremo
La quota non include: i voli di andata e ritorno, l’assicurazione sanitaria obbligatoria (circa € 80), autorizzazione ETA-IL (circa € 7), ogni spesa personale extra
VOLI DI RIFERIMENTO:
VENEZIA – TEL AVIV con Wizz Air Malta, h 05:30 – 10:00 TEL AVIV – VENEZIA con Wizz Air Malta, h 10:55 – 13:55
Per info: scrivere ESCLUSIVAMENTE a pellegrinaggiinterrasanta@gmail.com
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…