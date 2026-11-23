PELLEGRINAGGIO DI GIUSTIZIA

28 DICEMBRE 2026 – 4 GENNAIO 2027

Andiamo in Palestina per incontrare le pietre vive di una terra ferita, in un tempo storico segnato da grandi difficoltà. Il nostro pellegrinaggio vuole essere un gesto di vicinanza e solidarietà verso un popolo che, nonostante le avversità, continua a credere e a lottare pacificamente per un futuro di libertà e autodeterminazione.

Staremo con loro una settimana andando là dove abitano e resistono, nonostante le spinte violente perché vadano fuori dalla loro terra. Il programma è in corso di definizione ma visiteremo e incontreremo testimoni a Gerusalemme e Betlemme, a Ramallah, nella Valle del Giordano e nel Massafer Yatta.

Teniamo presente che, vista la situazione incerta, potrebbe rendersi necessario apportare modifiche significative al programma, sia a ridosso della partenza sia durante il viaggio, per la nostra sicurezza e quella dei nostri amici palestinesi. E’ quindi importante riporre fiducia nella scelta che, strada facendo, potremmo essere chiamati a fare.

COSTO: € 1200 (volo escluso)

La quota include: tutti i pernottamenti, i pasti, i trasporti, le guide, un contributo di solidarietà per le realtà palestinesi che incontreremo

La quota non include: i voli di andata e ritorno, l’assicurazione sanitaria obbligatoria (circa € 80), autorizzazione ETA-IL (circa € 7), ogni spesa personale extra

VOLI DI RIFERIMENTO:

VENEZIA – TEL AVIV con Wizz Air Malta, h 05:30 – 10:00 TEL AVIV – VENEZIA con Wizz Air Malta, h 10:55 – 13:55

Per info: scrivere ESCLUSIVAMENTE a pellegrinaggiinterrasanta@gmail.com