novità libreria

NOVITA’ IN LIBRERIA: Anatomia di una colonizzazione di Chiara Cruciati
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Dal 13 novembre esce in libreria il nuovo libro di Chiara Cruciati Anatomia di una colonizzazione. Il sistema israeliano in Palestina La confisca delle terre; la demolizione delle case; le violenze dei coloni nei villaggi palestinesi, compiute con la complicità dell’esercito israeliano; la carcerazione di massa; l’uso delle infrastrutture – dalle autostrade al filo spinato…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…