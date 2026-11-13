novità libreria

venerdì, Novembre 13, 2026

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NOVITA’ IN LIBRERIA: Anatomia di una colonizzazione di Chiara Cruciati

Amministratore01 mins

Dal 13 novembre esce in libreria il nuovo libro di Chiara Cruciati Anatomia di una colonizzazione. Il sistema israeliano in Palestina La confisca delle terre; la demolizione delle case; le violenze dei coloni nei villaggi palestinesi, compiute con la complicità dell’esercito israeliano; la carcerazione di massa; l’uso delle infrastrutture – dalle autostrade al filo spinato…

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