Articolo pubblicato originariamente sul Manifesto

Oggi il presidente israeliano Herzog darà al capo del blocco anti-Netanyahu la possibilità di formare un governo

Sulle pagine di Ynet, Chen Artzi Sror esortava ieri a formare un governo di unità nazionale perché, ha spiegato, «Israele si trova ad affrontare enormi sfide nei prossimi anni» nella lotta contro «nemici sofisticati su più fronti». Tra qualche settimana la sua soluzione potrebbe diventare quella preferita dai partiti della maggioranza uscente di estrema destra religiosa e dal blocco anti-Netanyahu che continua a rifiutare un governo appoggiato dai partiti arabi.

PER IL MOMENTO Gadi Eisenkot, il principale sfidante di Netanyahu, oggi pomeriggio si vedrà affidare dal capo dello stato Herzog l’incarico di provare entro 28 giorni (più altri 14 se necessario) a formare un nuovo esecutivo. Il presidente ha annunciato la sua decisione ieri sera. Il leader del partito Yashar, durante le consultazioni, aveva ottenuto il sostegno di 67 deputati della Knesset inclusi i 19 dei partiti arabi, contro i 46 di Netanyahu. Questo primo successo Eisenkot l’ha bruciato subito ponendo una serie di barriere.

Il capo dell’opposizione, ha annunciato di voler lavorare alla formazione di un governo non di unità nazionale bensì di «emergenza nazionale» con tutte le forze che accetteranno quattro principi: il riconoscimento di Israele come Stato ebraico e democratico; il rispetto dei valori della Dichiarazione d’indipendenza; l’introduzione del servizio militare, nazionale o civile per tutti gli israeliani; il riconoscimento di Hamas come «organizzazione terroristica». Punti volti a dissuadere i deputati arabi dal proporsi come partner di governo, anche solo dall’esterno. Il nodo non è solo la dichiarazione anti-Hamas che si richiede ai partiti che rappresentano i palestinesi in Israele – ai partiti sionisti invece Eisenkot non chiede alcun pronunciamento -, ma anche la rinuncia alla storica richiesta di Israele come Stato di tutti i suoi cittadini, ebrei e non ebrei, e non Stato di proprietà esclusiva del popolo ebraico come sancito dalla Knesset otto anni fa.

EISENKOT con i suoi quattro punti ha voluto mettere le cose in chiaro anche con i partiti degli ebrei religiosi ultraortodossi, uno dei quali, Giudaismo unito della Torah, si è sganciato dall’alleanza con Netanyahu e segnala di essere pronto a un compromesso sull’esenzione dal servizio di leva per i giovani religiosi. Il premier incaricato in pectore ha ribadito che nessuno potrà sentirsi esentato dalla leva – inclusi gli arabo israeliani, che non fanno il militare, che le forze sioniste vorrebbero inquadrare in una sorta di servizio civile nazionale – e che valgono sino a un certo punto le nuove posizioni espresse dal suo alleato laico di destra Avigdor Liberman. Il leader di Yisrael Beitenu, che prima delle elezioni aveva escluso la partecipazione a un governo comprendente i partiti ultraortodossi, ha aperto alla possibilità di avviare negoziati con Giudaismo unito della Torah e l’altra formazione religiosa, lo Shas. L’obiettivo sarebbe costruire una coalizione di 61 deputati su 120 alla Knessset, composta dai 48 parlamentari del campo del cambiamento e dai 13 delle due formazioni religiose. Liberman ha in mente un governo ebraico privo dell’appoggio esterno delle formazioni arabe.

Nel 2018, quando era ministro della Difesa, Lieberman propose di concedere agli ultraortodossi larghi margini di esenzione rispetto ai progetti più recenti, rinviando di tre anni le sanzioni agli istituti religiosi e non prevedendo punizioni per i giovani haredim che rifiutano la leva. Liberman ora è fermo davanti al muro dello Shas che ha raccomandato Netanyahu per l’incarico di premier ed è favorevole a confermare l’alleanza con i partiti della maggioranza uscente.

NEL FRATTEMPO, è emersa l’ipotesi di un governo di coalizione con una presidenza a rotazione tra Eisenkot e Liberman. Ma Netanyahu non resterà a guardare e farà di tutto per impedire ai partiti ultraortodossi di passare al blocco avversario, negando a Eisenkot una delle poche possibilità di successo.

In Cisgiordania la tensione è sempre alta. La Commissione per la resistenza al Muro e agli insediamenti israeliani ha riferito ieri di aver registrato 674 attacchi perpetrati da forze militari e coloni israeliani contro gli ulivi e i loro coltivatori tra il 1° ottobre e il 6 novembre.

CONTINUA A FAR CLAMORE l’occupazione da parte di coloni del movimento Nachala, sotto la protezione dell’esercito, di otto abitazioni palestinesi alla periferia di Gerico. Il generale Avi Bluth, comandante del Comando centrale dell’esercito, è accusato di aver coperto l’azione dei coloni e di non aver informato altri ufficiali su quanto si stava preparando a Gerico.