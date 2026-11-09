Articolo pubblicato originariamente su Progressive International e tradotto dall’inglese a cura da Veronica Bianchini per Bocche Scucite
Il 30 ottobre i lavoratori portuali di 113 porti di 22 paesi e regioni hanno preso parte a una giornata internazionale di azione contro la militarizzazione e la guerra. Da Gioia Tauro a Genova, da Oakland ad Amburgo e Veracruz, i lavoratori hanno incrociato le braccia impedendo alla macchina della guerra di funzionare normalmente.
La mobilitazione ha preso le mosse dalla Dichiarazione di Istanbul, emessa di comune accordo dai sindacati dei portuali del Mediterraneo lo scorso maggio, e ha raggiunto dimenisioni globali.
In Italia i lavoratori di nove porti hanno intrapreso azioni di protesta, mentre l’USB (Unione Sindacale di Base) ha indetto uno sciopero generale che ha riguardato tutti i settori.
In Francia il principale sindacato dei portuali ha dichiarato che lo sciopero ha investito la quasi totalità del trasporto marittimo del paese.
Le rivendicazioni dei lavoratori non riguardavano soltanto il genocidio che è ancora in corso a Gaza per mano di Israele, ma anche anche il blocco di tutti i trasferimenti di armi attraverso i porti civili, la fine dell’uso dei porti come basi per le forze armate di NATO, Stati Uniti e UE, lo stop al riarmo in Europa e l’aumento dei salari dei lavoratori che fanno funzionare i porti.
L’azione del 30 ottobre si annovera tra i più grandi scioperi contro la guerra realizzati dai lavoratori nella storia successiva alla seconda guerra mondiale. Essa è significativa non soltanto per le sue dimensioni, ma anche perché si fonda su una strategia innovativa.
La mobilitazione, infatti, ha unito lavoratori del Nord e del Sud del mondo per cercare di mettere in crisi le condizioni che permettono al sistema imperialista di condurre le sue guerre. Nello specifico, il controllo delle catene logistiche transnazionali, che non possono essere intralciate efficacemente solo con azioni isolate realizzate nei singoli territori.
Adeguando la portata della mobilitazione a quella dell’apparato logistico proprio dell’imperialismo, i lavoratori portuali hanno dimostrato che è possibile mettere in difficoltà l’apparato bellico.
Nel corso della scorsa settimana il giornalista Alex Colston è stato sul campo in Italia per parlare con i lavoratori e riferire sulle mobilitazioni. Il suo reportage, pubblicato in esclusiva in collaborazione con i media indipendenti della nostra rete Wire, ha documentato come i portuali italiani hanno unito le loro forze con quelle dei movimenti popolari per realizzare diverse azioni culminate nella giornata di mobilitazione del 30 ottobre.
A Livorno, Colston ha seguito l’azione compiuta contro la Sunaid X, una nave portacontainer che, come accertato dai sindacati locali, trasporta rifornimenti alla base militare NATO di Sigonella. Le barche a vela della Global Sumud Flotilla hanno bloccato l’ingresso del porto, mentre l’USB e il GAP (Gruppo autonomo portuali) di Livorno hanno organizzato un picchetto davanti al cancello del terminal. Quando la nave ha attraccato, i portuali del turno di notte si sono rifiutati caricarla e altettanto hanno fatto i lavoratori del turno della mattina.
Questa azione coordinata si basa su una metodologia che è stata messa a punto nel corso di un anno di lotta. “Informazione, picchetti, sciopero”, ha dichiarato Giovanni Ceraolo dell’USB a Colston, “questo è l’unico metodo che per ora abbiamo e che a fasi alterne sta funzionando”. I lavoratori identificano il carico, mentre i movimenti e i sindacati si organizzano fuori dai cancelli e i portuali entrano in sciopero all’interno. “Questi traffici si possono bloccare in due modi solo: con i picchetti e i blocchi, e con lo scioperio”, ha detto Ceraolo. «Quando siamo riusciti a fare tutte e due, abbiamo messo in seria difficoltà la logistica di guerra”.
Per Simone D’Aversa, portuale di Livorno che ha contribuito a fondare il GAP, la lotta è iniziata quando si è reso conto che il suo lavoro era diventato “profondamente coinvolto nella guerra”. “Ciò mi ha fatto impegnare”, ha dichiarato, “per cercare di trovare un modo per diventare un qualcosa che disturbasse dall’interno questa macchina”.
Le azioni dei portuali ci ricordano che i lavoratori che fanno funzionare la macchina della guerra hanno anche la straordinaria capacità di fermarla. “È vero che i governi sono complici di ciò che è accaduto”, dichiara D’Aversa, “ma penso che l’atto che più mette in discussione il nostro privilegio1 sia ammettere che se [il 30 ottobre] non facciamo ciò che abbiamo fatto a settembre e a ottobre, siamo complici dei nostri governi”.
A Gioia Tauro, la stessa strategia è stata messa in atto nel più grande porto di trasbordo d’Italia. Qui, diciassette container di acciaio a duplice uso, inizialmente destinati a Israele, restano bloccati all’interno del terminal dopo che i sindacati e i movimenti di solidarietà hanno tracciato il carico, presentato denunce, organizzato picchetti e si sono mobilitati in mare. “Sono semplici barre d’acciaio”, dichiara Peppe Marra dell’USB, “ma sappiamo che una volta giunti a destinazione sarebbero diventati proiettili”.
Per i lavoratori a cui è stato chiesto di caricare quel carico, la questione assume un significato morale. “Scopri che ciò che hai movimentato e caricato su una nave, pochi giorni dopo, è diventato bambini, donne e uomini uccisi”, ha dichiarato Marra. “Ora abbiamo molti lavoratori stranieri, a volte provenienti proprio da quei territori, che scoprono di aver essi stessi movimentato armi dirette verso quei territori». E aggiunge: «È una cosa che ti tocca. E se non ti tocca non sei umano”.
La mobilitazione si oppone anche all’isolamento e alla disciplina imposti all’interno dei porti. Domenico (Mimmo) Macrì dell’ORSA Porti descrive il timore manifestato dalle aziende nei confronti dell’organizzazione dei lavoratori come una reazione a catena: “Se parli, ti organizzi; se ti organizzi, reagisci; se reagisci, il porto si ferma; e se il porto si ferma, diventa un problema”.
Lo sciopero del 30 ottobre ha cercato di rompere l’isolamento tra i turni, tra i luoghi di lavoro e tra i porti. Ha affermato che i terminal attraverso cui passa il commercio mondiale non devonno appartenere ad alleanze militari né servire le loro guerre. “È un porto commerciale civile, non un porto di guerra”, ha dichiarato Macrì. “Non abbiamo contratti di lavoro militari. Siamo lavoratori portuali che movimentano merci civili, quindi non abbiamo nulla a che fare con le guerre e vogliamo continuare così”.
L’azione comporta dei rischi: perdita di salario, ritorsioni e, per alcuni lavoratori italiani dei trasporti, la minaccia di sanzioni dopo che il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha ordinato il rinvio dello sciopero. Ma i lavoratori si rifiutano di sostenere il costo della guerra mentre viene loro negato il potere di fermarla. “Quando decidiamo di rinunciare alla paga di un giorno, non lo facciamo per andarci a fare una passeggiata o portare i bambinial bar. Lo facciamo per protestare”, fa notare Marra. “Chi ha ricevuto l’ordine di tornare al lavoro e sceglie comunque di scioperare avrà il massimo sostegno da parte della nostra organizzazione”.
La lezione che si può trarre da Livorno e Gioia Tauro è che anche un semplice ritardo può ripercuotersi su tutta la macchina bellica. “Se una nave subisce un ritardo di un giorno, i ritardi si accumulano e il meccanismo logistico va in tilt”, ha affermato Ceraolo. “È un segnale politico, ma anche un danno economico. Entrambe le cose insieme. Quindi per noi, al di là di ogni altra cosa, questa è una giornata storica”.
La mobilitazione del 30 ottobre offre una lezione fondamentale sul potere dei lavoratori di plasmare le condizioni delle nostre vite, anche esercitando la propria influenza sulle questioni della guerra e della pace, che di norma sono riservate a coloro che gestiscono il capitale globale. Il compito della nostra generazione è trasformare questa lezione in potere politico duraturo per i lavoratori.
In solidarietà,
Il Segretariato di Progressive International
e mentre un governo di estrema destra imbocca la strada della guerra”.
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