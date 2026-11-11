sciopero 30 ottobre

Sciopero Internazionale dei portuali del 30 ottobre: come si inceppa la macchina bellica
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Articolo pubblicato originariamente su Progressive International e tradotto dall’inglese a cura da Veronica Bianchini per Bocche Scucite Il 30 ottobre i lavoratori portuali di 113 porti di 22 paesi e regioni hanno preso parte a una giornata internazionale di azione contro la militarizzazione e la guerra. Da Gioia Tauro a Genova, da Oakland ad Amburgo…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…