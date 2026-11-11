sciopero 30 ottobre

Articolo pubblicato originariamente su Progressive International e tradotto dall’inglese a cura da Veronica Bianchini per Bocche Scucite Il 30 ottobre i lavoratori portuali di 113 porti di 22 paesi e regioni hanno preso parte a una giornata internazionale di azione contro la militarizzazione e la guerra. Da Gioia Tauro a Genova, da Oakland ad Amburgo…