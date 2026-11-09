Articolo pubblicato originariamente su The New Arab

Foto di copertina: Raed al-Dahshan, direttore generale della Protezione civile di Gaza, ha dichiarato alla TNA che circa 350.000 sfollati sono stati colpiti dalla tempesta. [Getty]

Circa 70.000 tende sono state danneggiate nell’arco di 12 ore, mentre decine di muri sono crollati e diverse persone sono rimaste ferite.

Di Sally Ibrahim

A Gaza persino la pioggia, un tempo attesa dalla popolazione, è diventata motivo di paura. Per le famiglie palestinesi sopravvissute ai bombardamenti israeliani e ai ripetuti sfollamenti forzati, l’inverno porta con sé, dopo anni di guerra genocida condotta da Israele, un’ulteriore forma di catastrofe: tende allagate, terrapieni di sabbia che cedono e notti gelide.

Domenica, quattro bambini, una donna incinta e un uomo sono rimasti uccisi nella città di Deir al-Balah, nella parte centrale della Striscia di Gaza, quando un terrapieno di sabbia è crollato sulle loro tende, trasformando il loro ultimo rifugio in una tomba.

Le vittime – Salah Nabhan, Mariam Nabhan, Reem al-Zein, Ibrahim al-Zein, Habiba al-Zein e Tahrir Nabhan – appartenevano a due famiglie originarie di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza. Il crollo ha travolto alcune tende nel centro di accoglienza di Ard al-Ribat; altre persone sono rimaste ferite.

Mohammed Abdel Hadi, sfollato residente ad al-Baraka, è stato tra coloro che si sono precipitati sul posto dopo aver udito le urla.

Ha raccontato a The New Arab che, quando si è unito ai soccorritori, diverse persone erano rimaste intrappolate sotto la sabbia.

«La vista dei bambini con il volto diventato blu era insopportabile. Abbiamo fatto tutto il possibile per salvarli, ma era troppo tardi», ha raccontato. «Che cosa avevano fatto questi bambini e queste donne per meritare una fine simile? È una scena che non dimenticheremo mai».

«La pioggia, solitamente fonte di vita, è diventata un’altra causa di morte. […] Qui siamo esposti a pericoli provenienti dai bombardamenti, dai terrapieni instabili, dagli edifici a rischio di crollo e dalle inondazioni», ha aggiunto.

Tende incapaci di resistere alla pioggia

Il crollo di Deir al-Balah è stato l’incidente più grave da quando, sabato, le forti piogge hanno iniziato a investire la Striscia di Gaza, devastata dalla guerra, allagando decine di migliaia di tende destinate agli sfollati e costringendo le famiglie a lottare per proteggere se stesse e quel poco che resta dei loro averi.

Secondo l’Ufficio stampa del governo di Gaza, circa 70.000 tende sono state danneggiate nell’arco di 12 ore, mentre decine di muri sono crollati e diverse persone sono rimaste ferite. Le prime stime dei danni materiali ammontano a 3 milioni di dollari.

Al di là delle cifre ufficiali, la tempesta ha lasciato le famiglie sfollate alle prese con il tentativo di recuperare i pochi beni rimasti e mettere al riparo i propri rifugi di fortuna.

Salima Abu Sabha, sfollata a Deir al-Balah, ha raccontato a TNA che la sua famiglia aveva cercato di prepararsi alle precipitazioni scavando canaletti e costruendo barriere con assi di legno e sbarre di ferro, nel tentativo di deviare l’acqua lontano dalle tende, situate in una zona depressa.

Le piogge torrenziali, tuttavia, hanno vanificato ogni precauzione. L’acqua è penetrata in diverse tende, inzuppando i materassi e danneggiando i teli di copertura. Un palo di sostegno è crollato e il tetto di una delle tende si è strappato, lasciando la famiglia in difficoltà nel tentativo di proteggere ciò che le restava.

«Per il quarto inverno consecutivo abbiamo paura della pioggia. Le nostre tende si sono deteriorate dopo mesi di sfollamento e di esposizione alle intemperie, e non possiamo permetterci i materiali necessari per ripararle o sostituirle», ha dichiarato.

Samah al-Masri, un’altra donna sfollata, ha raccontato a TNA che molte famiglie non possono permettersi nuove tende né procurarsi i materiali necessari per proteggere quelle esistenti.

«Anche i teli di plastica hanno bisogno di strutture di sostegno che molte famiglie non possiedono. Inoltre, aggiungere altro peso potrebbe provocare il crollo di tende già fragili», ha spiegato.

Con i rifugi danneggiati e senza possibilità di trovare alternative, molte famiglie non hanno un luogo asciutto in cui dormire né i mezzi per trasferirsi in sistemazioni più sicure.

Le inondazioni hanno messo in luce non soltanto la vulnerabilità dei ripari di fortuna a Gaza, ma anche la capacità estremamente limitata delle autorità locali di proteggere centinaia di migliaia di sfollati con l’arrivo dell’inverno.

Centinaia di migliaia di persone senza protezione

Raed al-Dahshan, direttore generale della Protezione civile di Gaza, ha dichiarato a TNA che circa 350.000 sfollati sono stati colpiti dalla tempesta. Tre abitazioni hanno subito crolli parziali, mentre il tetto di una quarta è completamente ceduto.

Al-Dahshan ha avvertito che oltre 2.000 edifici in tutta la Striscia rischiano di crollare. Ha inoltre sottolineato che le restrizioni all’ingresso di attrezzature a Gaza, insieme alla carenza di macchinari e beni essenziali, hanno gravemente compromesso la capacità delle squadre della Protezione civile di intervenire.

Nel frattempo, il Comune di Gaza ha ricevuto 251 segnalazioni e 84 richieste urgenti di intervento per allagamenti. I danni alle reti di drenaggio e la carenza di pompe idrauliche e mezzi pesanti hanno ulteriormente complicato le operazioni di emergenza.

Il sindaco Yahya al-Sarraj ha dichiarato che non esistono luoghi in cui trasferire le famiglie sfollate, mentre le organizzazioni umanitarie restano «con le mani legate» dalle restrizioni che impediscono loro di fornire una risposta adeguata.

La portata della crisi abitativa è stata evidenziata anche dalla ministra dello Sviluppo sociale, Samah Hamad, che ha lanciato l’allarme sulla perdita, da parte di migliaia di famiglie, di ripari già inadeguati. Ha inoltre avvertito che i bambini rischiano di morire per il freddo, mentre a Gaza continuano a entrare soltanto quantità limitate di tende e altri beni essenziali.

Ruqayya Abu al-Rub, funzionaria responsabile della ricostruzione presso il ministero dei Lavori pubblici e dell’Edilizia abitativa, ha stimato che la Striscia avrebbe bisogno di circa 270.000 tende, mentre quelle esistenti continuano a deteriorarsi e le forniture disponibili restano insufficienti.

Il ministero dello Sviluppo sociale ha chiesto l’ingresso di unità abitative mobili e la predisposizione di rifugi sicuri, avvertendo che lo spostamento verso ovest della cosiddetta linea gialla ha ulteriormente ridotto lo spazio disponibile per i palestinesi sfollati, aggravando il sovraffollamento.

Gli aiuti intrappolati nei calcoli politici

Con le autorità locali in difficoltà nel gestire l’emergenza e centinaia di migliaia di sfollati privi di un riparo adeguato, la crisi ha messo in evidenza il fallimento degli sforzi politici e internazionali volti a garantire un’assistenza umanitaria della portata necessaria.

La presidenza palestinese ha attribuito a Israele la responsabilità del peggioramento delle condizioni di vita e ha chiesto l’apertura dei valichi di frontiera per consentire l’ingresso degli aiuti umanitari. Ha inoltre criticato l’inviato delle Nazioni Unite Nickolay Mladenov per non essere riuscito a garantire il rispetto degli impegni previsti dal cessate il fuoco.

Sette fazioni palestinesi hanno chiesto congiuntamente l’ingresso di 600 camion al giorno, contenenti alimenti, materiali per alloggi e riscaldamento, case prefabbricate e attrezzature per la Protezione civile.

Hamas ha a sua volta accusato Israele di ostacolare il protocollo umanitario previsto dall’accordo di cessate il fuoco, criticando quella che ha definito la posizione «tiepida» dell’ufficio di Mladenov.

L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) ha avvertito che le scorte disponibili non sono sufficienti a soddisfare le necessità invernali, citando la carenza di finanziamenti e le restrizioni sulle forniture. Ha chiesto l’invio di aiuti per affrontare l’inverno, macchinari pesanti e pezzi di ricambio per i veicoli e i generatori utilizzati nelle operazioni umanitarie.

Se Israele ha la responsabilità principale del blocco e delle restrizioni agli aiuti, anche le fazioni palestinesi sono responsabili di non essere riuscite a elaborare una strategia unitaria ed efficace per garantire l’approvvigionamento dei beni essenziali.

Le divisioni politiche hanno ulteriormente indebolito gli sforzi per affrontare l’emergenza umanitaria, mentre le organizzazioni internazionali non sono riuscite a fornire una risposta adeguata.

Raed Nassar, sfollato residente a Deir al-Balah, ha raccontato a TNA che l’acqua alluvionale è penetrata nella tenda della sua famiglia, distruggendo i materassi e lasciandoli senza un luogo asciutto in cui dormire. Impossibilitato a riparare o sostituire il riparo, ha attribuito le responsabilità alle divisioni politiche palestinesi e all’incapacità delle fazioni di esercitare pressioni efficaci per ottenere i beni di prima necessità.

«La gente qui non ha bisogno di dichiarazioni isolate o di giochi politici. Ha bisogno di riparo e di protezione per i propri figli. Abbiamo perso le nostre case e ora stiamo perdendo anche le nostre tende, eppure nessuno sta facendo abbastanza per salvarci», ha dichiarato.

Mustafa Ibrahim, analista politico residente a Gaza, ha spiegato a TNA che gli aiuti umanitari e la ricostruzione sono diventati oggetto di calcoli politici regionali e internazionali, anziché essere trattati come priorità umanitarie urgenti.

Secondo l’analista, le pressioni internazionali sono state insufficienti, mentre le divisioni palestinesi hanno indebolito gli sforzi per individuare soluzioni concrete.

«Utilizzare gli aiuti come merce di scambio significa far pagare il prezzo ai civili, soprattutto ai bambini e alle famiglie sfollate. La loro sicurezza non deve dipendere dai negoziati politici», ha affermato Ibrahim.

Mentre la pioggia continua a cadere, migliaia di famiglie sfollate si preparano ad affrontare un’altra notte di freddo, senza materassi asciutti né ripari adeguati. L’inverno si trasforma così nell’ennesima battaglia per la sopravvivenza.