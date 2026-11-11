Articolo pubblicato originariamente su The New Arab Foto di copertina: Raed al-Dahshan, direttore generale della Protezione civile di Gaza, ha dichiarato alla TNA che circa 350.000 sfollati sono stati colpiti dalla tempesta. [Getty] Circa 70.000 tende sono state danneggiate nell’arco di 12 ore, mentre decine di muri sono crollati e diverse persone sono rimaste ferite….