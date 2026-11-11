Gaza travolta dalle piogge invernali, mentre prosegue il genocidio israeliano
Articolo pubblicato originariamente su The New Arab Foto di copertina: Raed al-Dahshan, direttore generale della Protezione civile di Gaza, ha dichiarato alla TNA che circa 350.000 sfollati sono stati colpiti dalla tempesta. [Getty] Circa 70.000 tende sono state danneggiate nell’arco di 12 ore, mentre decine di muri sono crollati e diverse persone sono rimaste ferite….
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…