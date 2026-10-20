Nel genocidio di Israele a Gaza, i pazienti perdono non solo gli ospedali ma anche la propria storia clinica
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Articolo pubblicato originariamente su The New Arab. Traduzione dall’inglese a cura della redazione di Bocche Scucite Dalle cartelle oncologiche alle documentazioni delle gravidanze e ai libretti delle vaccinazioni, il genocidio di Israele a Gaza ha cancellato informazioni cliniche essenziali, compromettendo l’assistenza sanitaria di migliaia di persone. Di Haya Hijazi Hassan Shobir non temeva soltanto il…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
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