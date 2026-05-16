Marghera celebra la Nakba col memoriale dell’albero del racconto
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TRA LE NOSTRE CASE, NEL GIORNO GIUSTO, venerdì 15 Maggio, la nostra città inaugura il Memoriale dell’Albero del racconto, ispirato alla poesia di Refaat Alareer: “Se dovessi morire, fa che sia una storia!”. Ogni primo venerdì del mese sarà la musica o il teatro, i testimoni o gli artisti, ad aiutare la nostra città a…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…
[…] dalla “devastazione che si è dispiegata davanti agli occhi del mondo”. ( https://bocchescucite.org/difendere-la-dignita-e-la-presenza-del-popolo-di-gaza/ ) Mai così espliciti e rinunciando…
Grazie per il vostro coraggio Perché ci aiutate a capire. Fate sentire la voce di chi non ha voce e…
Vorrei sapere dove sarà l'incontro a Bologna ore 17, grazie