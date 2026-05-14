Marghera celebra la Nakba col memoriale dell’albero del racconto

TRA LE NOSTRE CASE, NEL GIORNO GIUSTO, venerdì 15 Maggio, la nostra città inaugura il Memoriale dell’Albero del racconto, ispirato alla poesia di Refaat Alareer: “Se dovessi morire, fa che sia una storia!”. Ogni primo venerdì del mese sarà la musica o il teatro, i testimoni o gli artisti, ad aiutare la nostra città a non abituarsi all’orrore del genocidio palestinese e di tutte le altre guerre.

ANCHE SE LE PREVISIONI atmosferiche annunciano pioggia, venerdì prossimo alle 19.00 saremo in Via Nicolodi vicino alla Chiesa di Pio X a Marghera, per ascoltare la voce della giornalista Shrouq Aila che da Gaza ci manderá un messaggio perchè questo 15 Maggio 2026 non sia solo memoria della Nakba del 1948 ma impegno di una Nakba che, da allora, si consuma anche oggi nel genocidio.