Tre anni dal “Diluvio di Al-Aqsa”
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Articolo pubblicato originariamente su Al-3araby al-jadid. Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite Sono trascorsi tre anni dal «7 ottobre» 2023 e Gaza continua a vivere sotto il peso della guerra e delle sue conseguenze. Sebbene nell’ottobre 2025 sia stato annunciato un accordo per il cessate il fuoco, le morti non si sono…
Bellissimo articolo di Nabil Bey Salameh. L'Unione europea ha fatto propria la narrazione degli Ebrei sionisti israeliani, parla di pace…
I coloni israeliani mi ricordano il KU-KLUX-KAN del razzismo statunitense. I governi europei ed anche quello italiano che si presentano…
Sempre ho nel cuore il popolo palestinese. Anch'io dico: Signore fino a quando?". Perché nessuno dei potenti parla? Perché si…
Sono vicina al popolo palestinese. Unità a voi nella preghiera. Soffro con voi. Quando finirà? Il mondo che conta e…
il soldato in questione è stato ricevuto in ambito isareliano in Italia credo anche una scuola ebraica a Milano ma…