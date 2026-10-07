diluvio di al aqsa

Articolo pubblicato originariamente su Al-3araby al-jadid. Traduzione dall’arabo a cura della redazione di Bocche Scucite Sono trascorsi tre anni dal «7 ottobre» 2023 e Gaza continua a vivere sotto il peso della guerra e delle sue conseguenze. Sebbene nell’ottobre 2025 sia stato annunciato un accordo per il cessate il fuoco, le morti non si sono…