Ein al -hilweh

Articolo pubblicato originariamente su Middle East Monitor e tradotto dall’inglese dalla redazione di Bocche Scucite Il campo profughi palestinese di Ain Al-Hilweh, in Libano, è conosciuto come la “capitale della “shatat” palestinese”. Il termine potrebbe non suscitare molte emozioni tra coloro che non comprendono appieno, e tanto meno sperimentano, la straziante esistenza della pulizia etnica…